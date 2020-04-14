Yolların ayrılması gereken 6 adam

Bir transfer döneminde bazen en büyük başarı birini getirmek değil, birini göndermek olabilir. Liverpool, Coutinho’yu 140 milyona Barcelona’ya satarak rakibini Devler Ligi’nde saf dışı etti ve kupaya uzandı. Dortmund, Götze’nin Bayern’e satışından kazandığı paranın üçte birine Aubameyang’ı almıştı aynı yaz. Peki korona sonrası süreçte hangi ayrılıklar başarı getirir? Kimler transferde kimlerle yolları ayrılmalı?

TOTTENHAM, MOURINHO’DAN KURTULMALI

Acı ama gerçek... Mourinho’nun Manchester’daki son bir buçuk sezonundaki en büyük başarısı, tüm kadroyu kötü futbolcular olduklarına inandırmaktı(!) Bir aylık olumlu havadan sonra aynı ekosistemi, Kuzey Londra’da da yarattı. Portekizli teknik adam, bu kez de tüm Tottenhamlılar’ı kötü futbolcular olduklarına inandırıyor sırayla. Bence Tottenham yönetiminin yapması gereken, eğer başarabilirlerse,

Pochettino’nun kapısında yatıp Arjantinli’yi geri dönmeye ikna etmek. Mourinho’nun sorunuysa bence şu: Kariyeri boyunca süper kadrolarla düzenli olarak kupa kovaladıktan sonra, baş altı takımlarla Devler Ligi mücadelesi yapmaya alışamadı. Mağlubiyette çirkinleşebiliyor. Peş peşe birkaç mağlubiyetteyse soğukkanlılığını tamamen kaybediyor. Tottenham görevi, ona göre değil.

POGBA FiLMiNiN FiNALi GECiKTi

Mourınho’nun Manchester’daki başarısızlığını elbette sadece onun yarattığı negatif enerjiye bağlamak doğru değil. Soyunma odasında yıllanmış zehirli bir ortam vardı ve Mou, bu problemle baş edemedi. Kulüp, Pogba’yla Derby County maçında tribünlerde paylaşım yaptığında yolları ayırmalıydı zaten. Pogba o hareketleri Ferguson döneminde yapsaydı, bir daha asla ManU forması giyemezdi. Solskjaer’in Pogba’yı bir daha oynatacağını zannetmiyorum, hatta sakatlıklarının da bir kısmının senaryo icabı olduğunu düşünüyorum. Eğer Manchester United yönetiminin iddia edildiği gibi Pogba’yı 100’e satıp, Grealish’i 70’e almak gibi bir opsiyonları varsa, bu, son dönemde yaptıkları en iyi hamle olabilir.

BALE, KARiYERiNE YAZIK ETTi

Gareth Bale’in sevmediği ve sevilmediği bir kentte yedinci sezonunu geçiriyor olmasını açıklamak güç. Onun da sezon başında Çin transferine izin verilmemesi büyük bir hataydı. Hem Zidane, “Hemen bugün ayrılması herkes için iyi olur” dediği bir oyuncuyla sezon boyunca baş etmek zorunda kaldı. Hem de “Galler, golf, Real” önem sıralaması yapan bir futbolcunun yüzyılın kulübüyle alay etmesine izin verildi. Kontratının bitimine hâlâ 2 sezon daha var ama bence Bale de yeteneklerine yazık etmeme adına Madrid’den ayrılmayı seçmeli.

BARTOMEU, KARA BiR LEKE

Rakıtıc, mobinge uğradığını iddia etti. Vidal, yönetimin ona primlerini eksik ödediğini söyledi. Xavi, bu zehirli yönetim ortamında Barcelona’ya dönmek istemediğini açıkladı. Koeman ve Pochettino da Barcelona gibi bir dev kulübü çalıştırmayı reddettiler. Üstüne başkanın,

kendi oyuncularını itibarsızlaştırmak için bir PR şirketiyle çalıştığı iddiası patladı. Yönetim kurulundaki altı arkadaşı istifa etti ama o başkan, hâlâ görevde kalmakta ısrar ediyor. Bartomeu, Barcelona tarihine sadece başarısız bir başkan olarak değil, kara bir leke olarak yazılacak.

PSG, NEYMAR’DAN VAZGEÇMELi

Evet, Neymar gibi bir futbolcuyla yolları ayırmak zor. Evet, Neymar gibisi belki 10 yılda bir geliyor. Ama Barcelona da Messi’yi korumak adına Ronaldinho, Deco ve Zlatan gibilerinden vazgeçmişti. PSG, bu yaz iki büyük figür Neymar ve Mbappe’den birini seçmeli. Eğer başarabiliyorlarsa 2020’ler futbolunun kaderini belirleyecek Fransız yıldızı Paris’te tutmalılar. Neymar’ın Barcelona’ya gitmek için 20 milyon Euro’yu cebinden vermek istediği ortaya çıktıktan, sakatlık ve doğum günü skandallarından sonra doğru olan sanırım Brezilyalı futbolcuya istediği Barcelona vizesini vermek.

MESUT ÖZiL ARTIK O SEViYEDE DEĞiL

Mesut’2016, muhteşem bir oyuncuydu. Ama Mesut’2020 bence artık Premier Lig’de en üst seviyede oynayabilecek noktada değil. Liderlik için fiziksel, görev adamı olmak için de mental olarak yetersiz. Arsenal’ın en çok kazanan ama en az katkı veren oyuncusu olarak öyle ya da böyle yolun sonuna geldi. Bu yıl Mesut’un ligdeki asist sayısı, Barcelona kalecisi Ter Stegen’le eşit! Özil, ya bu yaz hür iradesiyle yeni bir maceraya başlayacak. Ya da gelecek yaz Arsenal’dan kontratı sona erdiği için ayrılan bir mutsuz adam olacak.