Manchester City, Bayern Münih, Liverpool yeryüzünün en yoğun futbol oynayan takımları. Leipzig de bu departmanda ilk 10’da kesinlikle. Bu grup, Şampiyonlar Ligi’nde bu sezonun en zor grubu. Zaten kuralar çekildiğinde tüm Avrupa, bu grubu “ölüm grubu” ilan etmişti. O gün itibariyle ölüm grubunda “ölenin” Başakşehir olacağı tahmin ediliyordu. Ancak öyle gelişmedi işler. Hiçbir maçta kolay pes etmedi Başakşehir. Hatta sadece iki-üç oyunculuk daha kadro derinliğimiz olsaydı, mesela bir sağ bek alternatifimiz olsa ve Rafael’i orta sahada kullanabilsek, İstanbul’daki Paris ve Leipzig maçlarında da, Manchester’da da farklı gelişebilirdi işler.

15 LEIPZIG'Lİ VAR GİBİYDİ!

Dün İstanbul’dan 3 puanla ayrılan Leipzig, 500 milyon Euro’luk bir takım. Şu anda Almanya Ligi’nin ikincisi. Bizim ligin en kıymetlisi, geçen sezonun tozunu atan Sörloth, onların kadrosunun en değerli 13’üncü adamı! Dün Başakşehir’de öyle bir yarım saat oynadılar ki, ben bir ara sahada 15 tane Leipzigli olmalı diye düşünüp saymaya başladım beyaz formalıları! O yoğun yarım saatin doğal sonucu olarak skoru buldular; ancak aynı yoğunlukla 90 dakika oynama şansları yoktu elbette. Kalan bir saatte Başakşehir defalarca beraberlik imkânı yakaladı; Demba Ba ile, Visca ile çok iyi fırsatlar bulduk. Ancak biraz deneyimsizlik, biraz da şanssızlık maalesef sahadan puanla ayrılmamıza engel oldu dün. Maçı kaybettik ama dün raket gibi sol ayağıyla tüm Avrupa’yı tanıştıran İrfan Can başta olmak üzere tüm Başakşehirliler’e teşekkür ediyoruz Türk sporseverler olarak. Mert 4 gol yedi, daha fazlasını çıkardı. Rafael belki de Süper Lig’de sezonun transferi. Müthiş yürekli oynadı yine. Visca iyi oynarken sakatlandı. Mahmut girdikten sonra her şeyini koydu ortaya. Ama yetmedi puana. Yine de teşekkürler çocuklar. Zira yenilgiye rağmen unutulmaz bir gece yaşattınız Türk futbolseverlere...

Misli.com'a üye ol, sanal oyun kuponu yap, 10 TL kazan! Sadece Misli'de, hemen üye ol...