Yerde İtalya, havada İngiltere

1- Şampiyona tarihinde herhalde ilk kez bir finalden iki galip çıkacak: Southgate de, Mancini de görevlerini harika yaptılar.

2- Mancini topa sadece %52 ile sahip olan, yerden oynayan, sürat ve driplingle rakiplerini çözen takımıyla iddialı.

3- Southgate’se havada başarılı bir takımla finalde. Kafa gollerinde 5-0 üstünlükleri var. üstelik çok da moralliler.

Bundan sadece 3 yıl önce, 2018 yazında İtalyanlar’ın da, İngilizler’in de modları hiç iyi değildi. İngilizler yarı finalde Hırvatlar’a kaybedip 52 yıllık final özlemlerini yine dindirememişlerdi. Yıkılmışlardı.

MANCiNi iLE RÖNESANS

İtalyanlar’sa zaten 2018 Dünya Kupası vizesi alamamış, o durumu bir apokalips (cehennem günü) olarak görüyorlardı. Milli takımları yaşlı ve yavaştı. Hem koç Ventura ile, hem de eskiyen yüzlerle yollarını ayırdılar; bir Rönesans talebiyle Roberto Mancini’yi göreve getirdiler.

Hatta o yeniden doğuş için o kadar isteklilerdi ki, yeşil tonlarda bir Rönesans forması da kullandılar Euro 2020 elemelerinde. Mancini, o talep edilen Rönesans’ı bir adım ileriye taşıdı; kamuoyunun beklentisinin fazlasını yaptı. Hem ulusal takımın yüzünü yeniledi, 35 yeni oyuncuya forma verdi. Hem de 100 yıllık İtalyan yöntemini değiştirdi, katenaçyo (asma kilit) ile bağını zayıflattı.

DiREKT, ÇABUK, DiNAMiK

Geriden pasla çıkan ama direkt de oynayan, çabuk rakip kaleye giden, dinamik bir oyun anlayışı tesis etti.

Bu turnuvada bu anlayışın doktora tezini verdi adeta: 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı. İtalyanlar 6 dakikada bir dripling yapıyorlar, beş buçuk dakikada bir şut atıyorlar. Bu direkt oyun onları ofsayt rekortmeni de yaptı:

23 ofsaytla en yakın rakiplerinin neredeyse iki katı ofsayta düştüler. Ama ofsayttan kaçtıklarında da çok tehlikeli oluyorlar.

BONUCCi-CHiELLiNi iKiLiSi KAYA GiBi

Defansif olarak da güven vermeyi sürdürüyorlar elbette. İki yaşayan efsane Bonucci-Chiellini kaya gibi çıkıyorlar finale. Ayrıca İtalya, 249 geri kazanma ile turnuva lideri.

3 PASTA GOL ATTILAR

Verrattİ 21, locatelli de 14 ile bu istatistikte ilk ikideler. Dolayısıyla İngilizler’in de atak tamamlama konusunda çok hassas olmaları gerekecek. İspanyollar yarı finalde 60’ıncı dakikada donnarumma’ya teslim ettikleri bir topla 3 pasta kalelerinde Chiesa’nın golünü görmüşlerdi. İtalya’nın yerden oyunu, driplingleri, geçiş hücumları ve üç ceza alanı dışı golüne karşılık İngilizler’in bu turnuvadaki en güçlü kası, hava topları oldu. 10 gollerinin beşi kafa vuruşlarıyla geldi İngilizler’in.

OYUN KURUCU KANE

Başta Kane ve Maguire olmak üzere, luke Shaw ortalarında çok iyi bir isabet yüzdesi yakaladılar. Harry Kane ayrıca Danimarka önünde orta sahaya yaklaşarak üstlendiği oyun kurucu rolüyle de parmak ısırttı. Tabii ki İngilizler’in 7 maçın 6’sını Wembley’de oynamaları ve nispeten kolay rotaları, turnuva kurgusu açısından en şanslı takım oldukları iddiasının kanıtı gibi.

ÖNDE BASKI YAPAN TAKIMLAR KARŞISINDA iKiSi DE ÇARESiZ KALDI

İki takımın birden ortak zayıf noktalarıysa önde baskıya karşı zaman zaman çaresiz kalmaları. İtalya, ikinci turdaki Avusturya maçının ikinci yarısında rakibin önde baskısına karşı çok zor anlar yaşamıştı. İngiltere de, Danimarka’yla oynadığı yarı final maçında özellikle 15-30 arası hücum prese cevap veremedi. İleriye çok fazla hedefsiz top vurdu ve Damsgaard’la arkadaşlarını oyuna ortak etti.

90 DAKiKADA BiTMEZ

Bugün Wembley’de oynanacak tarihi finalin düğümünün 90 dakika içinde çözülemeyeceğini tahmin ediyorum doğrusu. İki takımın da 90 dakikaya yayılan baskın bir oyun anlayışları yok; müsabaka muhtemelen pasajlar halinde oynanacak. Bir perde İngiltere, bir perde İtalya baskısı izleyeceğiz mesela.

GEÇiŞ HÜCUMLARINA DiKKAT

Yerden ve çabuk oyunda, özellikle İngilizler’in hücumda kaptırdığı toplarda İtalya tehlikeli olacaktır. İngilizler’in en büyük kozuysa kenar ortaları ve duran toplar. İtalya’nın bir geçiş hücumu golüne karşılık İngilizler’in bir kafa golüyle yanıt vermesi, işin 120 dakikaya uzaması benim için en muhtemel senaryo.

Misli.com'dan yeni üyelere özel kampanya! 100 TL oyna, 100 TL kazan, hemen katıl...