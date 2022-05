Yeni TFF Başkanı’na mektuplar (2)

Haberin Devamı

16 Haziran’da Türk futbolunun yeni patronu seçilecek. Gerçi ‘seçilecek’ sözcüğünü lafın gelişi kullandığımızı da itiraf etmeliyiz, ortada gerçek bir seçim olduğu da netameli. 16 Haziran’da büyük çoğunluğu seçkin, zengin, fanatik 300 küsur delege, sandığa hür (!) iradelerini yansıtmaya gidecekler ve Türk futbolunun 2020’lerdeki kaderini belirleyecek başkanı çılgınca alkışlayacaklar. Pardon seçecekler.

16 Haziran’da görevi devralacak yeni TFF Başkanı’na ve 300 asil delegeye soruyorum: Türk futbolunun kaderini 140’ı Süper Lig’de aktif yönetici olan toplam 300 delegenin belirlemesi doğru mu? Bu seçimde futbolun tüm paydaşlarından 5-10 bin delegenin söz hakkı olması gerekmez miydi? Mesela neden tüm eski milli futbolcuları, Süper Lig antrenörlerini, üst klasman hakemleri, birkaç gazeteciyi ve sivil medya kuruluşu temsilcisini TFF delegesi yapmıyoruz ki? Adil bir seçim olması mı endişemiz?

SEÇiMiN KADERi KISITLI BiR ZÜMRENiN ELiNDE

Halen TFF Başkanlığı seçiminde büyük çoğunluğu profesyonel liglerin aktif yöneticileri olmak üzere toplam 300 küsur delege oy kullanıyor. 20 Süper Lig takımının 7’şer, 19 birinci lig takımının da ikişer delege hakkı söz konusu. Yani 178 oy, Süper Lig ve TFF 1. Lig kulüp yöneticilerinin uhdesinde. Onların dışında 50 ve üzeri kez milli olmuş Rüştü Reçber, Oğuz Çetin gibi birkaç futbolcu, A milli takım hocalığı yapmış Mustafa Denizli, Fatih Terim, Tınaz Tırpan gibi bir elin parmak sayısını geçmeyen teknik adam, Türkiye Faal Futbol Hakemleri Derneği ve Antrenörler Derneği’nden de birkaç sembolik temsilci... 85 milyon nüfuslu meşin top aşığı, taşından toprağından sporcu fışkıran bir ülke futbolunun kaderi bu kısıtlı zümrenin elinde.

TÜRK FUTBOLU, 200’Ü MÜTEAHHiT 300 KiŞiNiN UHDESiNE BIRAKILAMAZ

Yeni TFF Başkanı’na bu ikinci mektubumda ricam şu:

Gelin seçilir seçilmez ilk iş olarak ülke futbolunun kaderini belirleyen bu seçimi 300 seçkin insanın uhdesinden çıkarın. Bir sonraki seçimi 10 bin delege ve belki 5-6 ciddi adayla demokratik bir zemine taşıyın. Tüm A milli futbolcuları delege yapın mesela. Süper Lig’de görev yapmış her teknik adama, her hakeme, altyapı-üstyapı her alandan temsilciye, sivil toplum kuruluşuna, televizyoncuya-gazeteciye çeşitli nispetlerde oy hakkı tanıyın. İnanın Türk futbolu, 200’ü müteahhit toplam 300 kişinin uhdesine bırakılmayacak kadar değerli.

2022-23 FİKSTÜRÜNÜ LÜTFEN DAHA ÖZENLİ YAPIN

Eğer bir son dakika gelişmesi olmazsa, bizi yeni sezonda 19 takım-38 haftalı bir lig bekliyor. Lig 5 Ağustos’ta başlayacak, Dünya Kupası sebebiyle 6 hafta ara verilecek ve mayıs sonunda bitecek. Yani Süper Lig’de yeni sezonda 6-8 hafta içi fikstürü oynanacak gibi görünüyor şu anda.

Yeni TFF’den ricam, bu hafta içi fikstürlerini takvime yerleştirirken 2021-22’ye göre daha özenli davranmaları. Bu sezon Avrupa’da gruplarda mücadele eden 3 temsilcimizi (Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ı) 10 Eylül-2 Ekim arası 22 günde 7 maç oynamaya zorladık. Beşiktaş, Dortmund ve Ajax maçları arasındaki hafta içinde bir de Adana Demirspor müsabakası oynadı. Ve malumunuz Amsterdam deplasmanına 13 sakatla gitti. Fenerbahçe ve Galatasaray’ın benzer düşüşler yaşadığı bölüm de aynı yer.

Kısacası 21-22 Eylül hafta içine Süper Lig fikstürü koyarak kendi takımlarımıza ihanet ettik. Oysa şu sıralarda, nisan-mayısta neredeyse tüm hafta içleri bomboş! Ve biz takımlarımızı en yoğun dönemde 3 günde bir maç oynamaya zorladık maalesef.