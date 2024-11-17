Yeni formatta 1 puan iki takım için de iyi sonuç

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Dün Kayseri’de oynanan milli müsabakayı doğru okuyabilmek için önce Uluslar Ligi’nin yeni formatını anlamak gerek. Dünkü maçı izleyen sporseverler Galler’in neden 1 puanı hedeflediğini anlayamamış olabilirler. Sebebi şu: Uluslar Ligi’nde format bu sezon değişti. Galler bu grubu ikinci bitirse dahi A Ligi’ne terfi play-off’u oynayacak. Ayrıca grubu ikinci bitirirlerse bir de orta vadede Dünya Kupası play-off turu şansları söz konusu. Bu yüzden de Bellamy kendi ülkesi açısından doğru olanı yaptı, 1 puanı ve grup ikinciliğini hedefledi.

ÖZELLiKLE iLK DEVREDE iYiYDiK

Bizim takımımızsa dün ilk 60-70 dakikada topa sahip olan, parmak uçlarında oynayan, öne doğru deneyen, pozisyon yaratan taraftı. Özellikle ilk devrede iyiydik, tek eksiğimiz goldü Kayseri’de. İlk 45’te şutlarda 11-1, kornerlerde 6-1 üstündük. Ama atamadık bir türlü. İkinci yarıda hem bizde yorgunluklar-sakatlıklar baş gösterdi, hem de Galler’in kontratak silahı Dan James’in girişiyle biraz daha güvenli oynadık. Yine de denedik, bir de penaltı kaçırdık. Dünkü oyun ve 1 puan bizim için kötü sonuç değil.

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LiDER BiTiRMEK ÇOK ÖNEMLi

Uluslar Ligi’nde grubumuzu lider tamamlamak sadece A kategorisine terfi açısından değil, 2026 Dünya Kupası yolu için de kritik. 2026’da ilk kez bir Dünya Kupası 48 takımla oynanacak, Avrupa kıtasının da kontenjanı 16’ya çıktı. Bu da bizim gibi ikinci halka ülkelerin Dünya Kupası bileti iştahını artırdı haliyle.

Dünya Kupası eleme maçları Mart 2025’te başlayacak. Mücadele, dörtlü ya da beşli 12 grupta yaşanacak. Grup liderleri doğrudan Amerika bileti alacaklar, 12 grup ikincisiyle birlikte Uluslar Ligi’nden 4 takım da play-off oynayacaklar. Eğer Dünya Kupası elemelerinde olur da grubumuzda ilk ikiye giremezsek, Uluslar Ligi yoluyla çok büyük ihtimalle play-off bileti alacağımızı düşünüyorum.

ULUSLAR LiGi BÜYÜK TABLOSUNDA 17. VEYA 18. OLABiLiRiZ

Salı akşamı Karadağ’da kazanırsak, Uluslar Ligi büyük tablosunu (A Ligi’ndeki 16 takımın ardından) 17’nci veya 18’inci tamamlayacağız. Uluslar Ligi büyük tablosunda yukarıdan başlayarak (Dünya Kupası gruplarında ilk ikiye giremeyen) 4 takım, play-off biletini hak etmiş olacaklar.