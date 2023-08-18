Yeni format bize ekstra fırsatlar tanıyabilir

Haberin Devamı

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Demirspor ilk ayakta işi büyük ölçüde bitirmişlerdi, dünkü prestij maçlarını da atlatarak gereğini yaptılar. Dört takımla play-off’tayız. Belçika, Ukrayna ve Norveç gibi direkt rakibimiz sayılabilecek ülkelerin temsilcileriyle karşılaşacağız. Eğer önümüzdeki 15 günde işlerimiz yolunda gider ve 4 takımla gruplara kalırsak, Türk futbolu için önemli bir kırılma anlamına gelecek bu. Sebepleri muhtelif:

TÜM KUPALAR DEĞİŞECEK

1- Bu sezonu ilk 10’da tamamlarsak, 2025-26’da Süper Lig şampiyonunu doğrudan 36’lı Şampiyonlar Ligi’ne göndereceğiz.

2- Tüm kupalarda önümüzdeki sezon yapılacak format değişiklikleri bize taze fırsatlar doğurabilir. Mesele 23-24’ün Şampiyonlar Ligi şampiyonu, kendi liginden de Devler Ligi bileti aldıysa o ekstra hak, gruplara doğrudan girememiş, en yüksek kulüp katsayılı şampiyona aktarılacak. Bir Türk takımı bu fırsatı kovalayabilir.

Haberin Devamı

3- Eğer 23-24’ün Avrupa Ligi şampiyonu da kendi liginden Devler Ligi bileti aldıysa, ŞL ön elemelerinden çıkamamış en yüksek katsayılı takıma gidecek bu hak. Bu bilete de aday olma şansımız var.

WILD-CARD ALMA ŞANSIMIZ VAR

4- Yine zayıf bir ihtimal de olsa, yeni ŞL formatındaki 2 wild-card’a aday olabiliriz. Yeni sezonda tüm kupalar 36’lı büyük bir lig tablosuyla oynanacak. 32 bilet alışılagelmiş yollarla dağıtılıyor. 4 biletse wild-card hükmünde. 23-24 sezon sıralamasında ilk ikide yer alan iki ülkeye wild card verilecek. Geçen sezonu Hollanda ikinci bitirmişti mesela.

5- Ayrıca ŞL’de bir wild-card da playoff turunda kaybeden 4 şampiyondan birine gidecek.

TARİHİN EN PAHALI KADROLARI

Galatasaray ve Fenerbahçe bu sezon futbol tarihimizin en pahalı kadrolarını kurdular. Beşiktaş da Rebic, Chamberlain, Rashica gibi önemli transferler yaptı. Konferans Ligi’nde bir galibiyet 630 bin euro (18 milyon lira) ederinde. Süper Lig’deki bir galibiyetin ederinin tam 6 katı bu.

Büyük kulüpler bu yıldızlarının maaşlarını ödeyebilmek, ilerleyen yıllarda finansal fair-play kıskaçlarına girmemek için Avrupa’da başarılı olmak zorundalar. Ve tüm bu hikâyenin kontağı belki de önümüzdeki 2 hafta içinde, play-off turlarında çevrilecek.

Haberin Devamı