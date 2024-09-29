Yanlış kadro itirafı

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Dün Seyrantepe’de oynanan maçı Osimhen’li ve Osimhen’siz iki perde olarak değerlendirmek gerek. Osimhen’li ilk 45 dakikada Galatasaray için işler yolunda görünüyordu. Manchester, Roma, Tottenham gibi takımların yarıştığı Avrupa Ligi’nin en değerli futbolcusu Osimhen... Uzun yıllardır Salah ve Mane hegemonyasındaki Afrika kıtasının en iyi futbolcusu ödülünün son sahibi de aynı adam. Pozitif ilim, sayılabilir-ölçülebilir veriler, zaten Osimhen’in yeryüzünün en iyi santrforlarından biri olduğunu söylüyor.

FARKI YARATAN OSiMHEN’Di

Ancak nicel verilerin söylemediği bir şey daha var: Osimhen iyi bir futbolcu olduğu kadar iyi de bir insan. Kendisine ilk kez İcardi-Batshuayi konusu sorulduğunda “Onlardan öğreneceğim çok şey var” sözleriyle alçakgönüllülük göstermişti. Bu tevazunun sadece sözde olmadığını davranışlarıyla da ispat ediyor. Hafta içinde PAOK önünde 28 ve 60’ta iki tane taç atışı için attığı deparlar derslikti. Dün de İcardi’nin gol kutlaması sırasında Arjantinli’ye onun ikonik sevincini yaparak gitmesi değerli. Dün ilk 45 dakikada tabeladaki farkı yaratan adam Osimhen’di.

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SAKATLANDI, DEFOLAR ÇIKTI

Ancak 46’da Osimhen sakatlanıp çıktıktan sonra Galatasaray’ın rotasyon sebepli defoları çıktı ortaya. Okan Buruk 20 günde 7 maçlık sert fikstür içinde dün doz aşırı bir rotasyona başvurdu ve bu karar Galatasaray’da birçok defoyu ortaya çıkardı: Davinson sahada olmadığında savunma çok derinde kalıyor ve tamamlanamayan hücumlarda topu geri kazanamıyor. Ayrıca maça sağ kanat ikilisi olarak Jelert-Sallai başladı, ki bu çok büyük bir kumardı. Orası önce Jelert-Barış, sonra Kaan-Jelert’e döndü. Zaten bir maçın içinde bir kanat ikilisini bu kadar çok değiştiriyorsanız, bu sizin sahaya yanlış kadro çıkardığınızın da itirafı gibidir, öyle değil mi?

KASIMPAŞA PUANI HAK ETTi

Okan Buruk 3 haftada 7 maçlık bu yoğun fikstür içinde rotasyon yapabilir, bunu anlıyorum. Ama bence dün Kasımpaşa maçında rotasyonun ölçüsü kaçtı. Davinson’la Torreira’nın aynı anda kenarda olması büyük risk. Üstüne de şaşkın sağ kanat ikilisini ekleyin. Kasımpaşa dün ikinci yarıdaki oyunuyla hak etti 1 puanı.