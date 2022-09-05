Weghorst sezona adını vermeye kararlı

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Premier Lig ekipleri, geniş kadrolarından daha iyi faydalanmak adına Rezerv Lig’i kurduklarında sene 1999’du. Rezerv Lig 13 yıl boyunca hayatta kaldı. Sonra fonksiyonsuz olduğu fark edilerek yerini Gelişim Ligi’ne bıraktı. Zira Premier Lig kulüplerinin geniş kadrolarından faydalanma yolu daha ziyade yerel kupalarda oluyordu. Hemen her takım hem FA Cup’ta, hem de Lig Kupası’nda yedek oyuncularını değerlendirme şansı buluyorlar; böylece geniş kadro resmi müsabakalarda kullanılmış oluyordu.

ISMAEL KULÜBEYE BAŞVURAMIYOR

Bizde Rezerv Lig ölü doğdu. Sonra da iptal edildi zaten. Yerel kupalar, yani bizdeki versiyonuyla Türkiye Kupası bu açıdan önemli. Beşiktaş bu sezon Avrupa’da yarışmadığı, Türkiye Kupası da henüz başlamadığı için kadroyu genişletme fırsatı olmadı Ismael’in. Fransız teknik adam bir ana plan oturtmaya çalışıyor, bunun için de maçlara istikrarlı kadrolarla çıkmayı yeğliyor haliyle. Ancak dünkü maçta olduğu gibi bazı futbolcuların performansları alışılmışın altında olunca da kulübesine başvuramıyor. Çünkü kulübede güvenebileceği çok fazla adamı yok. Dün ikinci devrede Alli düştü, Nkoudou-Gedson düştü, Salih peş peşe hatalar yaptı. Ama Ismael’in de kulübesinde gözü kapalı güvenebileceği Josef vardı sadece.

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ŞAPKADAN TAVŞAN ÇIKARDI

Ankaragücü’nün kadro kalitesi kısıtlı. Dün çok fiziksel bir oyun oynadılar, Mujakic’le Weghorst’u, Oğuz’la da N’Koudou’yu sindirmeye çalıştılar ilk yarıda. İlk yarıda hareketli olan N’Koudou, ikinci devrede taze Fıratcan’ın girmesiyle etkisini yitirdi. Ancak Weghorst her maçta olduğu gibi mükemmel oynadı yine. İlk golde topukla şapkadan tavşan çıkardı, ikincide de yine asisti yaptı. Eğer bu standardını korursa sanırım Süper Lig’de tüm teknik adamlar, Beşiktaş’la oynamadan önce Weghorst’a nasıl önlem alacaklarına kafa yoracaklar.

Weghorst bu performansını sürdürürse 2016’da Mario Gomez’in, 2018’de Gomis’in ligde yarattığı etkiyi yaratacak gibi hissettiriyor şimdiden. 2017-18 sezonunun final yazısının başlığını “Spor-Toto Gomis sezonu” olarak atmıştım. Weghorst da 2022-23’e adını vermeye kararlı sanki.