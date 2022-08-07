Vodafone Park: 1 Kayserispor: 0

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Beşiktaş’ın tüm hazırlık maçlarını ve dünkü müsabakayı izledikten sonra şunu rahatlıkla söyleyebilirim: Siyah-beyazlılar halen yeniden yapılanma sürecinde. Dünkü ilk 11’den sadece 4 oyuncu geçen sezon Ismael’le çalışmışlardı. Yani aslında beş değil yedi yeni transferle başladı dün Beşiktaş. Ve bu reorganizasyonun sancılarını da net bir biçimde yaşıyorlar.

SİSTEME GÖRE TRANSFER

Dünkü maçın neticesinden bağımsız olarak Beşiktaş’ta an itibariyle bence en önemli başlık şu: Neredeyse tüm teknik adamlık kariyeri boyunca üçlü savunma oynatmış bir hocayı Beşiktaş’a getiriyorsanız, planlamanızı onun bilgisine göre yapmalısınız. Yani teknik direktör olarak Valerien Ismael’i göreve getiriyorsanız, ona âşık olduğu 3-4-1-2’ye uygun transferler yapmalısınız. Eğer dörtlü savunma oynayacaksanız da Ismael’le çalışmamalısınız! Beşiktaş’ın maç 11’e 11’ken ve topa sahipken anlamlı pozisyon üretiminin kısıtlılığının temelinde bu kargaşa olduğunu düşünüyorum ben.

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TAKIM YENEN STADYUM

Ancak Beşiktaş’ta işler ne kadar karışık olursa olsun, maçlar ne kadar kötü giderse gitsin, Vodafone Park diye bir gerçek var. Daha önce de birkaç kez söylemiştim: Ben hayatımda bir stadyumun bir takımı yendiğine sadece bir kez şahit oldum.

Ekim 2007’de Liverpool’u İnönü’de Beşiktaşlı futbolcular değil tribünler 2-1 yenmişti adeta. Dün de Kayseri, son yarım saatte Beşiktaşlı futbolcuları durdurmak için çok çalıştı, ama tribünleri durduramadılar.

WEGHORST ÇABALADI

Son yarım saatteki coşkulu futbolda krediyi Beşiktaş tribünlerinin yanı sıra bir-iki adama daha vermek gerek: Özellikle sol açıkta çok şaşkın bir performans sergileyen ve ayağında tek top tutamayan Muleka çıkıp Nkoudou girince takımını hareketlendirdi. Weghorst çok çabaladı, zaten maçı izleyemeyen sporseverler için Beşiktaş’ın golünü de şöyle özetleyebiliriz: Weghorst Weghorstluğunu yaptı, stoperleri sırtına alıp topu indirdi. Ghezzal Ghezzalliğini yaptı, sağ ayak içiyle yan ağlara bıraktı topu.

Beşiktaş’ın yeniden yapılanma sürecinde yanında İnönü tribünlerinin olması büyük şans. Dünkü maçı da futbolcularla birlikte onlar kazandılar adeta.