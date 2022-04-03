Valerien İsmael değişecek ama bugün değil

Bu strateji bugün Trabzon deplasmanında işe yarayabilir. Ancak orta vadede İsmael değişmek zorunda. Zira Beşiktaş’ın genetiği topla daha fazla oynamaya, oyunu domine etmeye yatkın.

ANA STRATEJiSiNE TUTKU iLE BAĞLI

Valerien İsmael keskin fikirli, kendi doğrularına koşulsuz inanan, ana stratejisine tutkuyla bağlı bir hoca. Teknik adamlığının son 1000 gününde oynadığı 125 maçın tamamında üçlü savunmayı benimsemiş, bugün de haliyle Beşiktaş’ı böyle dizmesini bekliyoruz. Çalıştığı son 3 takımdan

lasK ile Avusturya Ligi’nde, Barnsley ve West Brom’la da Championship’te zirve yarışı yapmış. Her üç takımın da hedefi şampiyonluk. Ancak bu üç takımla şampiyonluk yarışı yaparken benimsediği oyun, Beşiktaş’ın alışık olduğu türden bir oyun değil.

LASK iLE BEŞiKTAŞ ARASINDA FARK VAR

LASK ile isabetli pas oranı yüzde 69,1 mesela. Beşiktaş’ın bu sezonki pas isabet oranının yaklaşık yüzde 83 olduğunu anımsarsak aradaki farkı daha iyi anlayabiliriz. LASK daha direkt oynamış. Daha az kısa ve seri pas yapmış. Rakip kaleye daha direkt gitmiş. İsmael, gayet de başarılı olmuş LASK ile. Ancak Beşiktaş’ın son 5 yıldır böyle direkt bir oyun anlayışı benimsemediğinin de altını çizmek gerek.

TERCiHi PAS iSABETi DEĞiL KALEYE DiREKT GiTMEK

İsmael’in Championship verileri daha da çarpıcı: Barnsley ile %46,5 topla oynama ve %55,2 pas isabeti yakalamış Fransız Hoca. Üstelik bu geçiş oyunuyla play-offlara kalmayı da başarmış. Ancak Premier Lig’e çıkamayınca rotayı benzer hedeflere sahip West Brom’a çevirmiş. Orada da takımı üçlü savunmaya döndürmüş. Orada da yüksek pas isabetini değil (%67,7), kaleye çabuk ve direkt gitmeyi benimsemiş. Orada da hedeflere ulaşılamayınca yollar ayrılmış haliyle.

BU LiGiN KOŞULLARI DAHA FARKLI

Ismael’in direkt oyun stratejisi, Beşiktaş’ın son 5 yıldır oynadığı oyunla ters. Yani orta vadede ya İsmael değişecek ya da Beşiktaş... Ki

ben değişen tarafın İsmael olması gerektiğini düşünüyorum, çünkü bu ülkenin konvansiyonel bir büyük takımını kontratakla kodlayamazsınız. Bu ligin koşulları farklı. Ancak belki sadece bu akşam için Ismael’in stratejisinin Trabzon deplasmanına uygun olabileceğini not etmek gerek.

TRABZON KENDiSiYLE YARIŞIYOR

Trabzonspor bu ligden artık kopmuş, kendi liginde kendi kendisiyle yarışan bir takım. Bu akşam Beşiktaş yeni üçlü savunmasıyla geriden topla çıkmaya çalışırsa muhtemelen onları şok presle bozmaya çalışacaklar. Her iki santrforları formda. Nwakaeme, Rize’de kısa bir ara verse de formda.

Visca formda. Orta sahada siopis her düşen topu topluyor ve Abdülkadir-Bakasetas’a aktarıyor. Avcı’nın sağ bekte Dorukhan’ı kullanacağını varsayarsak neredeyse tüm hatlarıyla istim üstünde bir Trabzon olacak sahada.

HANDiKAP SAVUNMADA

Bordo mavililerin tek handikapı savunmanın göbeğinde. Edgar ve Hugo’dan sonra Ahmetcan’ın da kaybıyla savunmada birbirlerine çok alışık olmayan bir ikili, Denswil-Hüseyin oynayacaklar. Avcı’nın bu ikilinin muhtemel zafiyetlerini kapatma adına sahaya çift ön libero sürmesi sürpriz olmaz benim için.

Tabii ki o zaman öndeki beşliden birinden feragat etmek zorunda kalacağı da açık.