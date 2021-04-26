Valencia hep santrfor oynamalıydı

Fenerbahçe, üç maçtır bir oyun geliştirdi ve Kasımpaşa önünde de ilk 45’te Başakşehir ve Gaziantep’e karşı sergilenen futbol tekrarlandı: İki stoper dışında herkes orta saha vazifesinde. İkinci bölgede sabırla pas yapılıyor ve rakibin bir uyuma anı bekleniyor. Bu oyunda özellikle ileri altılının hepsi hem final pası, hem de gol vuruşu arıyor. Dün ilk devrede 15 şut atıldı, bu 15 şut yedi farklı futbolcudan geldi. Valencia ve Pelkas dörder, Ozan üç, Mert, İrfan, Caner ve Szalai de birer kez yokladılar kaleyi. Santrada kanat oyuncusu gibi görünen İrfan ve Pelkas çizgiye yapışmıyorlar. Oyun Caner ve Nazım üzerinden genişliyor; İrfan-Pelkas’ın ortalama pozisyonları muhtemelen Ozan-Mert’ten farklı çıkmaz. Bu da Fenerbahçe’ye merkezde yüksek kaliteli pas, şut ve pozisyon imkânı tanıyor.

MİLLİ TAKIMDA 31 GOLÜ VAR

Tabii ki bu orta beşliye anlam katan Valencia performansının da altını çizmek gerek. Ekvador Milli Takımı’nda 31 golü olan ve bunların çoğunu santrfor rolünde atan bir oyuncuyu sezon başından beri orada kullanmamak hataydı. Dün sadece iki gol attığı için değil, bir santrforun yapması gereken her şeyi doğru yaptığı için de takdiri hal ediyor. 11’de Ozan’ın, 13’te Pelkas’ın pozisyonlarına içeri penetre eden oyuncuya duvar olan Valencia’ydı mesela.

EKSiKLER HANESi KABARIK

Ancak Fenerbahçe’nin kazanımlar hanesi kadar, eksikler hanesi de kabarık. Harun’un özgüveni dip yapmış. Ayrıca dün 70’te kenara 3 oyuncuyu dizdiler ve yine son bölümde işi zora sokmayı başardılar. Bu, Erol Bulut döneminden devreden bir hastalık. Fenerbahçe maçların sonunu iyi oynayamıyor. Belözoğlu bu problem dışında iki sorunun daha altından kalkmak zorunda:

1- Dün Kasımpaşa önde baskıyı özellikle sola yaptı ki oyun sağdan, yani Serdar üzerinden kurulsun. Serdar da Harun’a gereğinden fazla döndü. Birinci gol de yine böyle bir dönüşün neticesinde geldi zaten.

2- İkinci sorun da hemen her maç kendini tekrarlayan bir mesele: Sarı lacivertliler korner dönüşlerinde eksik yakalanmaya devam ediyorlar. Dün 42’de İrfan’ın kartı da böyle bir pozisyonda geldi.

Alanya deplasmanında İrfan cezalı. Bence Belözoğlu, İrfan’ın yokluğunda oyun düzenini bozmamalı. Orayı Sinan’la değil, yine orta saha tipinde bir oyuncuyla tamamlamalı. Merkezde Gustavo, sağ kanatta Ozan düşünülebilir bence.

10.000 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...