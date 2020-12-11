Ülkece dibe vurduk

Bu ne Sivasspor için, ne UEFA için, ne izleyen için iyi bir şey. Öncelikle UEFA’nın bu pandemi sezonu için kadro kısıtlamalarını hafifletmesi gerekirdi bence.

Turnuvanın başında 25 değil 30 oyuncuya izin verilebilirdi mesela. Ya da 17+4+4 modeli esnetilebilirdi. Tabii ki işin bir de Sivasspor boyutu var. Sivas altyapısında hiç mi yeterli oyuncu yok ki en azından yedek kulübesi tamamlanamıyor? Temsilcimizin 3 haftadır 14-15 oyuncuyla maçlara çıkması garip gerçekten.

ŞİMDİ DÜŞÜNME ZAMANI

Tabii ki bu gruptan çıkamamak için tek başına yeterli bir bahane değil bu. Maccabi’yi iki kez yenememek üzücü. Bu maça galibiyet mecburiyetiyle çıktığımız için Maccabi şemasına çok sadık, tutucu bir futbol oynadı doğal olarak. Hücum aksiyonları sadece soldan Saborit ve Cohen’le gelişiyordu. Golü de Bilbao kökenli sol bek Saborit’le buldular.

Türk futbolunun Avrupa’da berbat geçen sezonunun can sıkıcı finali oldu bu gol. 12 Aralık 2020 itibariyle ülke futbolu olarak bir dibe vurma anı yaşıyoruz. 2022’de gruplara hiçbir takımımız direkt giremeyecek, tüm temsilcilerimiz ön eleme oynayacak. Başımızı ellerimizin arasına alıp düşünme zamanıdır bu. Süper Lig’de beraberliğe galibiyetin yarı ödülünü değil, üçte birini vererek, oluşacak 100 milyonluk bütçeyi Avrupa’da maç kazanan takımlarımıza dağıtabiliriz bence. Ya da TFF’nin Avrupa’da ayağa kalkmamız için daha iyi fikirleri varsa onları uygulamaya koymalılar bence acilen.