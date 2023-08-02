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Belçika, 2022-23 sezonunda 55 UEFA üyesi içinde en fazla puanı toplayan beşinci ülke oldu. Fransa, Hollanda, Portekiz gibilerini solladılar tüm sezon performanslarıyla. Ancak Belçika’nın başarısında esas etkileyici olan detay şuydu: 5 takımlarından dördü, ön eleme turu oynayarak başlamışlardı sezona.

ÖN ELEME TURU AVANTAJ OLABiLiR

2021-22’de de benzer bir performansı Hollanda göstermişti: Hollandalılar o yılı fantastik bir seviyede, İngiltere’nin ardından ikinci basamakta bitirdiler. Tam dört takımla Konferans Ligi’nde şubat ayını gördüler. Ve bu ekiplerin dördü de sezonu ön eleme turlarıyla açmışlardı. Türk futbolunun buradan çıkaracağı ders şu:

Bazen tüm takımlarınızın ön eleme turları oynuyor olması dezavantajdan avantaja dönüşebilir. Sezona yüksek ciddiyetle başlarsanız, ön elemelerde alınan peş peşe galibiyetler, sonraki turlar için bir ritim yakalamanıza yardımcı olabiliyor.

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GALiP GELMEK ÇOK ÖNEMLi

Türk sporseverlerden, hatta bazen spor adamlarından bile üzülerek duyduğum şu soruya da bir yanıt vermek isterim: Ülke puanı neden önemli?

Ülke puanı, bir federasyonun Avrupa kupalarına kaç takımla katılacağını ve o ekiplerin hangi turdan turnuvaya dahil olacağını belirler. Ancak kulüp puanı da o takımın söz konusu turda seri başı olup olmayacağını veya grup kurasına hangi torbadan gireceğini belirleyen parametre. Dolayısıyla bir takımın ilk maçta işi bitirmiş olsa da, rövanşa prestij amaçlı çıksa da alacağı galibiyet sadece ülke puanını değil, kulüp puanını yükseltmeleri için de bir fırsat anlamına geliyor. Dün Fenerbahçe, ülke ve kulüp hanesine 1 puan yazdırmış oldu Kişinev’de.

MERT HAKAN VE iSMAiL YILDIZLAŞTI

İlk maçta 4-3-3 dizilişini tercih eden İsmail Kartal, dün çift ön liberoyla 4-2-3-1’i denedi. İlk maçın sol açığı Tadic, bu kez 10 numara rolünde başladı. Mert Hakan’lı ikinci yarıda Tadic dahil herkesin verimi arttı. Maçın iki yıldızı Mert ve İsmail’in yanı sıra İrfan Can, Samuel ve Batshuayi de öne çıktılar performanslarıyla. Sol açık rolündeki King de çok istekliydi ama bence bazen topla vedalaşmakta güçlük çekebiliyor. Bu da takımının pas hızını kesiyor bazen.

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