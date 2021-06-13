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Haber Giriş: 13.06.2021 - 06:28 | Son Güncelleme:

Uldrikis’i hatırlatan bir Kieffer Moore

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
Uldrikis’i hatırlatan bir Kieffer Moore

Galli golcü, Letonyalı santrfor gibi tehlikeli...

Dün Bakü’de oynanan Galler-İsviçre maçını elbette farklı bir gözle izledik. Özellikle üç gün sonra karşılaşacağımız Galler’in taktik seçiminin ne olacağı hepimiz için merak konusuydu. Fransa maçında Wilson’ı en uçta sahte 9 rolünde oynatmışlardı. Arnavutluk önünde Brooks-Roberts’ı çift santrfor kullandılar. İsviçre önündeyse pivot santrfor olarak Moore’u tercih ettiler. Kaleci Ward, 1,96’lık boyuyla dev rakibi Moore’a sıkça uzun oynadı; Moore da topu indirip hücum başlatma ya da en azından faul alma derdinde.

SHAQİRİ’YE DE DİKKAT

Eğer Rob Page 3 gün sonra da bu anlayışla oynarsa Moore bize de bayağı sorun çıkarabilir. Zira Letonya’nın dev santrforu Uldrikis benzer bir stratejiyle bizi çok zorlamıştı. Özellikle Merih’in Moore’a çok dikkat etmesi gerekecek çarşamba günü. İsviçre ise ilk bir saatini domine ettiği, topa yüzde 70’lerde sahip olduğu karşılaşmayı koparmayı başaramadı. Kornerleri etkili kullanıyorlar, soldan Rodriguez’le daha çok penaltı noktasını, sağdan Shaqiri’yle genelde ön direği tercih ediyorlar. 3-4-1-2 oynuyorlar, iki kanat beki Rodriguez-Elvedi sürekli bindiriyor ve orta deniyorlar.

HÜCUMDA FİZİKSEL OLARAK GÜÇLÜ

Seferovic-Embolo hücum hattı fiziksel olarak güçlü. Embolo, Mepham-Rodon gibi üst düzey bir stoper ikilisini çok zorladı dün. Embolo’nun driplinglerine de dikkat etmek gerekecek. Büyük yıldızları Shaqiri dün on numara rolünde oynadı, akan oyunda genelde pas bağlantısını o sağlıyor. okay’ın göz kulak olması gerekecek ona da. Ancak şunu da belirtmek gerek: Sakatlık izlerini tam olarak atlatamamış, fiziksel olarak yüzde 100 bir durumda değil şu anda.

Uldrikis’i hatırlatan bir Kieffer Moore

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Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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