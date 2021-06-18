Turnuva sekizi çeyrek geçe yeniden başladı

Danimarkalılar sahada adeta ‘25 bin 11’ kişilerdi, birinci dakikadan itibaren seyirciyle beraber önde baskı yaptılar. İlk 15 dakikada beş şut attılar, ki bu sayı Rusya’nın 90 dakikalık performansıydı. İlk 45 dakika boyunca yüksek tempolarını ve iştahlarını korudular, Belçikalılara adeta nefes aldırmadılar.

Devreyi şutlarda 9-1, tabelada 1-0 üstünlükle ve hastane yatağında Eriksen’in yüzündeki güzel gülümsemeyle bitirdiler muhtemelen.

ANCAK 60 DAKİKA...

Ancak Danimarkalıların enerjisi maçı ancak 60’ıncı dakikaya, yani saat 20.15’e kadar götürebildi. O dakikada yapılan oyuncu değişiklikleriyle Belçika’nın altın jenerasyonu artık sahada eksiksizdi.

Merkezde Witsel, önünde Hazard-De Bruyne ikilisi ve en uçta Lukaku’yla gerçek Belçika bu. Martinez’in talebeleri De Bruyne’nin, Lukaku’nun ve Hazard’ın içinde bulunduğu iki harika organizasyon golü attılar. Hatta onların girişiyle Meunier-Tielemans-Thorgan üçlüsünün de vites arttırdığının altını çizmek gerek.

Belçika’nın FIFA sıralamasında 1 numara olmasının ana sebebi zaten bu yıldızlar.

Dün saat 20.15’te Belçika turnuvanın kontağını yeniden çevirdi adeta. Fransa, Euro 2020’nin artık tek favorisi değil, dün 20:15’te turnuva yeniden başladı.