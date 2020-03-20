Türkiye'nin Guardiola'sı Sergen Yalçın

Süper Lig'in en çok topla oynayan ilk 4 takımı içinde hem Beşiktaş’ın, hem de Malatyaspor’un olmasının nedeni aynı. Beşiktaş’ın başına geçtiğinden beri topla oynama ortalamasını %56’dan %63’e, şut ortalamasını da 13’ten 17’ye çıkardı. O Malatyaspor’un başındayken sarı siyahlı ekip haftalarca ligin en çok gol atan takımı özelliğini korudu. Şimdiyse kümeye ancak averajla tutunuyorlar. Sergen Yalçın, futbolculuğunda nasıl bir karakterse, teknik adamlığında da öyle. Pragmatik çağın aksine, o iyi oyunu ve onun getireceği skoru umut ederek oynatıyor takımlarını. Rakipten daha fazlasını atmak, ana mottosu.

Okan Buruk: Ezberleri bozan teknik direktör

Türk futbolunda yerleşmeye başlayan berbat bir ezberi, bir çağdışılığı bozarak ülkeye belki de en büyük hizmeti yaptı. İki cepheyi eşzamanlı başarıyla götürerek Avrupa’da rotasyon rezaletini tarihe gömdü. Uzun süre takımını çift santrforla oynattı. Sonra Enzo Crivelli’yi sola çekti ama orta üçlünün içinde İrfan Can Kahveci ve Danijel Aleksic’i kullanarak sahada gol şansı olan oyuncu sayısını 5’te tuttu. Sporting Lizbon’a teknik adam değiştirtti, 2021 de onun yılı olacak gibi.

Erol Bulut: Büyük bir görev alması an meselesi

Önce Yeni Malatyaspor’u Avrupa Ligi’ne taşıdı. Şimdi de Alanyaspor’la benzer bir hedefin peşinde. Sergen Yalçın’ın Pep Guardiola ekolüne öykündüğü Süper Lig’de, Erol Bulut da Diego Simeone ekolüne özeniyor. Premier Lig’de Espirito Santo ve Chris Wilder, La Liga’da Pepe Bordalas’ın oynattığının bir benzeri. Topa sahip olma gibi bir fetişizmi yok, eveleme-geveleme değil, rakip kaleye direkt gitme derdinde. Ligin en az gol yiyen ikinci takımını yarattı, büyük bir görev alması da an meselesi gibi.

Tamer Tuna: Genç-yaşlı her oyuncudan verim alıyor

Hem üç büyük takımda (Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş) hem ikinci kümede oynadı. Futbolculuğunda o yıllarda çok fazla kimsenin tercih etmediği bir şey yaptı; Rusya macerası yaşadı. Çanakkale Dardanelspor’da birinci adamdı, Beşiktaş’a ikinci adam olarak gelmeyi göze aldı. Farklı disiplinleri ve seviyeleri görmüş olması, farklı tipte futbolculardan verim alabilme becerisini artırdı. Antalyaspor’da da hem çok deneyimliler-doymuşlar, hem de çok gençler-açlar var. Hepsinden verim alıyor, zira kendisi de her seviyeyi yaşadı futbol hayatında.

YILIN UMUT VEREN 4 GENCİ

UĞURCAN ÇAKIR(TRABZONSPOR)

Kaleciler geç gelişir, uzun oynarlar. Uğurcan Çakır 23 yaşında. Formayı alalı henüz bir buçuk yıl oldu ve şimdiden yaş grubunda Avrupa’nın umut verenlerinden biri. Trabzonspor, Ankaragücü ve Kayserispor’dan sonra kalesinde en fazla şut gören üçüncü takım. 377 şutta yediği 27 gol, son derece başarılı bir istatistik.

FATİH AKSOY(SİVASSPOR)

İlk 9 hafta ortalıklarda pek yoktu. 10’uncu haftadaki Denizli maçıyla ön libero rolünü kaptı, Sivasspor onunla 6 maç üst üste kazandı. Sonra cezalı olduğu tek maçta Sivasspor, Gençlerbirliği’ne takıldı. Fatih geri döndü, kırmızı beyazlılar yine kazanmaya devam etti. Sivas oyununun gizli kahramanı.

BERAT ÖZDEMİR(GENÇLERBİRLİĞİ)

Henüz 21 yaşında. TFF Birinci Lig’de neredeyse hiç şans bulamamasına rağmen Süper Lig’de Gençlerbirliği orta sahasının vazgeçilmezi oldu. Stephane Sessegnon’dan sonra takımın en yüksek pas yüzdesine sahip oyuncusu. Ama onu esas özel kılan şey topla dripling becerisi.

MOTASSAR TALBI(RİZESPOR(

Tunus Ligi’nde sadece bir sezon oynayıp 19 yaşında Türkiye’nin yolunu tutuyor. Bu sezon, 21 yaşında Çaykur Rizespor savunmasının lideri konumunda. Gözüpek, iyi bir kesici. Süper Lig’de bin 500 dakika üzeri oynayan futbolcular içinde sadece Ankaragüçlü Ante Kulusic, ondan fazla uzaklaştırma yapmış.

ADAMA TRAORE(WOLVES)

24 yaşında bir oyuncuyu aslında genç klasmanına sokmak hata. Ama 2019-2020, onun birinci ligde düzenli ilk 11’de oynadığı ilk sezon olunca, o da bu fırsatı olağanüstü değerlendirince, yeni süper yıldız klasmanına girmeyi hak etti. Bir buldozer gibi. Ona bu sezon faul yapan tam 21 oyuncu sarı kart gördü. Her ligin kaderine tesir edecek güçte.

MARTIN ÖDEGAARD(REAL SOCEDAD)

Aslında Real Madridli Federico Valverde de bu kürsüde olabilirdi ama o zaten en üst seviyede kendini ispatladığı için tercihim Ödegaard oldu. Real Sociedad’ı 39 yıl sonra Kral Kupası’na doğru götürüyor. Sanki artık esas evi Real Madrid’e dönüş zamanı geldi. Sezon sonunda Ödegaard’ın yanı sıra Reguilon, Hakimi ve Ceballos’un da dönmesiyle Real Madrid’in yeni yüzü de heyecan verici olacak kesinlikle.

ALPHONSO DAVIES(BAYERN MÜNİH)

4 büyük ligden birer oyuncu alma isteğim nedeniyle Bundesliga’dan Haaland, Alphonso Davies, Havertz, Hakimi, Nkunku ve Sancho’dan yalnızca birini seçebilecektim. Tercihimi, çıkışını bu sezon yapan sol bek Davies’ten yana kullandım. 2021, on dokuz yaşındaki Kanadalı yer uçağının yılı olacak gibi.

JEREMIE BOGA(SASSUOLO)

Chelsea onu geçen sezon başında 3 milyon Euro’ya Sassuolo’ya verdi, ama muhtemelen bu yaz 15 milyon ödeyerek geri alma opsiyonunu kullanacak. Sassuolo’nun 23 yaşındaki sol açığı, bu sezon 106 driplingle bu alanda Serie A’nın açık ara lideri.

EN FAZLA GELİŞİM GÖSTEREN 4 FUTBOLCU

ALEXANDER SÖRLOTH(TRABZONSPOR)

Çok uzun boylu futbolcuların gelişiminin biraz daha yavaş olduğu, inandığım bir tez. Luca Toni, 22-23’lerinde Serie C’deydi mesela. 1,95’lük Sörloth da kariyerinin anahtar sezonunu burada geçiriyor. Cyrstal Palace, bonuslarla birlikte 10 milyonun üzerinde bir bonservis ödedi onun için. Gelecek sezon 6’ya Trabzon’a verecek. Süper Lig’in gelmiş geçmiş en iyi transferlerinden biri. 6 asisti var, 4’ü Nwakaeme’ye. Anlaştığı oyuncuyla da bir üst seviyeye çıkabiliyor.

MERT HAKAN YANDAŞ(SİVASSPOR)

O da 25 yaşında. Ama iki sene önce üçüncü ligdeydi. Sivas onu sadece 86 bin Euro’ya aldı. Bu sezon tüm cephelerde 10 golle oynuyor. Dördü dengeyi bozan goldü. En güzel özelliği durağan bir on numara değil, hareketli-modern bir sekiz numara olması.

ENZO CRIVELLI(BAŞAKŞEHİR)

Caen küme düştüğü için onu aldığı paraya elden çıkarmak zorunda kaldı, Başakşehir bu fırsatı çok iyi değerlendirdi. 25 yaşındaki futbolcu, sezona santrfor olarak girmişti, sol açık olarak devam ediyor. Hiç hız kesmedi, tam 35 resmi maça çıktı, 13 gol-3 asistle oynuyor.

BERNARD MENSAH(KAYSERİSPOR)

Kayserispor tarihinin en pahalı transferi (yaklaşık 4 milyon Euro). Beklentileri karşılamada biraz yavaş kaldı, ama nihayet 2020’de vites artırdı. Bu sezon 11 gol katkısı var, yedisi ligin ikinci devresinde (yani yeni yılda) geldi. 25 yaşındaki Ganalı bu formunu sürdürürse milli takımına da dönecektir.

AVRUPA'NIN UMUT VEREN 4 TEKNİK ADAMI

NUNO ESPIRITO SANTO

Doğrularına adeta tapan bir teknik adam. Sezon içinde de, maç içinde de kolay kolay anlayış değiştirmiyor. Üçlü savunmayla, ikinci yarılarda artırdığı tempoyla, oyuna katılan stoperlerle, bildiği doğrularda ısrarıyla Wolves’la bence Avrupa Ligi finaline gidiyordu.

PEPE BORDALAS

Getafe ile bir peri masalının içinde. İspanyollar’ın deyimiyle La Liga’nın diş hekimi o. Çünkü her ziyaretinizde acı garantisi var. Avrupa Ligi’nde Ajax’ı saf dışı etmesi onun futbol anlayışını bilenlere sürpriz olmadı zira ‘topa sahip olma’ oyununun panzehri gibi bir takımı var.

SIMONE INZAGHI

Oyuncuyken ‘Filippo’nun kardeşi’ olarak anılıyordu. Şimdi öyle bir antrenörlük kariyeri yapıyor ki muhtemelen Filippo artık onun kardeşi olarak anılacak. Inter’den, Napoli’den, Roma’dan, hatta Milan’dan daha zayıf bir kadroya sahip olan Lazio ile Serie A’nın tozunu attı.

JULIEN STEPHAN

39 yaşında. Ligue 1’in belki de en iyi saha içi organizasyonuna sahip takımı Rennes’i yarattı. Geçen yıl Fransa Kupası’nı kazandı. Göreve gelir gelmez 17 yaşındaki Cavaminga’yı dünya futboluna armağan etti. Düşük bütçesiyle Devler Ligi kovalıyor. 2020’lerde adını çok duyacağımız kesin gibi

2021'E DAİR UMUTLAR

2020, pek ilham veren bir yıl olmadı. Savaş, yangın, çığ, deprem ve virüs derken, futbolda 2020 için kurulan hayaller, özellikle uluslararası turnuvaların durmasıyla yavaş yavaş 2021’e devrediliyor gibi. · Peki 2020’ye iyi başlayıp, 2021 için en çok umut veren isimler kimlerdi? Türkiye’de ve Avrupa’da hangi futbolcular yeni onyılda vites artıracaklar? Hangi teknik adamlar, galaktik kulüplerin başına geçmeye aday?





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