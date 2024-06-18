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Türk hakemliğinin üst üste dördüncü temsili

#Euro2024#Halil Umut Meler#Gazetehaberleri

Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy Triosu ilk gün için sınıfı geçti.

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Euro 2012, 2016 ve 2020’de üst üste üç Avrupa Şampiyonası’nda Cüneyt Çakır, Bahattin Duran ve Tarık Ongun triosu bizi başarıyla temsil ettiler. Eğer Cüneyt Çakır, 2022 Dünya Kupası’na da gitseydi, tüm futbol tarihinde 3 Dünya Kupası ve 3 Avrupa Şampiyonası’nda üst üste görev yapan ilk hakem olacaktı. 8 Mart operasyonu denen utanmazlıkla, bir Türk hakemin Dünya rekoru kırmasına bazı karanlık eller engel oldular. Ve hâlâ çıkıp açıkça o operasyonu sahiplenecek yüreğe bile sahip değil bu karanlık eller.

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GEÇER NOT ALDILAR

Dün de Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy triosunun Euro 2024’te sahaya çıkmalarıyla üst üste 4 Avrupa Şampiyonası’nda hakemlerimizle temsil edilmenin gururunu yaşadık. Bu hakem triomuz da ilk gün için sınıfı geçti: Emre Eyisoy için yoğun bir maçtı, aksiyon sürekli onun sırtındaydı. Slovakya golünde başarılıydı. Lukaku’nun ilk iptal edilen golünde net bir görüntü olmadığı için bayrak kaldırmaması da doğru. Lukaku’nun ikinci iptal edilen golünde inisiyatifi Alman VAR aldı, tartışmalar devam ediyor ama günün sonunda Türk hakem triosunun geçer not almaları önemli.

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MANZANO HATALIYDI

Slovakya-Belçika maçı bittikten bir saat sonra sahaya çıkan Gil Manzano ve ekibi için böyle cümleler kuramıyoruz mesela. Fransa’nın golü öncesi net bir kornerde hatalı karar vererek maçın kaderine doğrudan tesir ettiler. Mbappe’nin sakatlığında durumu iyi yönetemediler. Stattaki genel kanı Fransa lehine düdüklerin kolay çalındığıydı.

Avusturya dünün kaybedeni olmasına rağmen sporseverlerin genel olarak beğenisini kazandı. Bir Ralf Rangnick takımı hüviyeti gösteriyorlar: Canlılar, dinamikler, cesurlar, temaslı oynuyorlar, hemen her pozisyonda ısırıyorlar. Dün sadece ilk yarıda tam 19 kez yerde müdahale yaptılar ki o 45 dakika bile turnuva rekoru için yetti Avusturyalılar’a.

KANTE HER YERDE

Ancak bir maç fiziksel bir hale dönüşüyorsa ve sahada Kante varsa, hâlâ bu yaşında dahi büyük fark yaratıyor Fransız futbolcu. Dün de hep doğru zamanda doğru yerde olarak kazandırdı takımına maçı.

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#Euro2024#Halil Umut Meler#Gazetehaberleri
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