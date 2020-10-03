Türk futbolunu kurtaracak 6 formül

1- 14 yabancı oyuncunun maksimum 7’sinin 25 yaş üstü olmasına izin verilmeli.

2- Teknik adamlar dünyaya açılmalı kendilerini geliştirmeli.

3- Kulüpler yasası bir an önce çıkarılmalı, tam şeffaflık getirilmeli.

4- Başkan ve yöneticiler, borçlardan sorumlu tutulmalı.

5- Kulüplere bir sezonda iki teknik adam sınırı getirilmeli.

6- Avrupa’da başarılı olanlara ekstra para ödülü verilmeli.

2021 PUANLAMASINDA AVRUPA 31’İNCİSİYİZ

· 24 yıl sonra ilk kez dört büyükler Avrupa’da grup aşamasında temsil edilmiyor. Gelecek sezon da şampiyonumuzun Devler Ligi’ne direkt girememesi söz konusu. Bu noktaya nasıl geldik?

Tabii ki bu noktaya bir günde gelmedik. Özellikle son 3 sezon performanslarımız felaket... 2021 puanlamasında Avrupa 31’incisiyiz. 2020’de 18’inci, 2019’da da 17’nciydik. Güney Kıbrıs ve Sırbistan gibi rakibimiz olduğunun farkına bile varmadığımız ülkeler üç senedir üst üste bizden fazla puan topluyorlar. UEFA ülkeler sıralaması da son 5 yılki başarıyla oluşturulduğu için hızla dibe doğru gidiyoruz. Geçen sezonu 11’inci bitirdiğimiz için bu yılın Süper Lig şampiyonu yine büyük ihtimalle Şampiyonlar Ligi bileti alacak (Bu da Devler Ligi şampiyonunun kendi liginden vize alması koşuluyla). Ancak 2021-22 Süper Lig şampiyonu, şu sıralamamızı yükseltemezsek ön eleme oynamaya mahkum olacak gibi.

MİLLİ TAKIM BAŞARILI ÇÜNKÜ EN İYİ OYUNCULARI AVRUPA’DA

· Milli takım sükseli bir şekilde EURO 2020 vizesi almışken, Avrupa kupalarındaki başarısızlığı nasıl okumalı?

Süper Lig’de 5 yıl önce yürürlüğe giren yabancı serbestliği, genç ve yetenekli Türk futbolcuları Avrupa’nın 5 büyük ligine yöneltti. Şu anda 5 büyük ligde 25 milli futbolcumuz var ve ulusal takımın da iskeleti zaten onlar. Üstelik büyük liglerdeki oyuncularımız

gurbetçi ağırlıklı değil, 15’i Türkiye doğumlu, Türkiye altyapılılar. Üstelik Süper Lig’deki yabancı özgürlüğü, Almanya-Hollanda doğumlu gurbetçilerimizin de yakasını bırakmamızı sağladı. Artık 20 yaşında Leverkusen’da 50 bin euroya oynayan adam, 1 milyona Süper Lig’e gelmediği için gelişimi sürüyor. Kaan Ayhan gibi, Orkun Kökçü gibi starlara dönüşüp katkı veriyor ulusal takıma.

YABANCI OYUNCU SAYISINI 7+7 OLARAK REVizE EDELiM

· Milli takımı zenginleştiren yabancı özgürlüğü, kulüplere yaramamış olabilir mi?

Kısa vadede öyle bir çıkarım yapılabilir. Bu özgürlük, Tarık Çamdal’ın 5, Alper Potuk’un 7 milyon ettiği o garip marketi bitirdi. Ancak bu kez de kulüplerimiz, 14 yabancı hakkını doldurmak zorundaymış gibi ucuz ve yaşlı yabancıya yöneldi. Süper Lig şu anda 27 yaş ortalamasıyla Avrupa’nın en olgun beşinci ligi. Gelecek sezon yabancı sınırında revizyon yapmayı düşünen TFF’ye önerim şu: Yabancı sayısını 7+7 olarak revize edelim. Bir Süper Lig kulübü yine 14 yabancıya imza attırabilsin ama bunların maksimum 7 tanesi 25 yaş üstü olabilsin.

OYUNCULARDAN ÖNCE TEKNİK ADAMLARI GELİŞTİRMELİYİZ

· Türk futbolunda bir ‘beş yıllık kalkınma planı’ yapılsa bu programa öncelikle neleri koymayı önerirsiniz?

a) Kulüpler yasası acilen çıkmalı. Tüm kulüplerin bilançosu şeffaf ve incelenebilir hale gelmeli.

b) Süper Lig yöneticileri, görev sürelerince kulübü ekstra borca soktuysa bu rakamdan doğrudan sorumlu olmalı. Trabzonspor, bu uygulamayı kendi tüzüğüne koyarak bir devrim yaptı bence.

c) Bir teknik adama nasıl bir sezonda iki kulüp sınırı konulmuşsa, bir kulübe de bir sezonda iki teknik direktör sınırı getirilmeli.

d) Pro-lisans için bir FIFA resmi dilinde okur-yazarlık şartı getirilmeli. Futbolcularımızı geliştirmek için teknik adamlarımızı geliştirmeliyiz öncelikle. Teknik adamı geliştirmek de onu dünyaya açmaktan geçiyor.

AVRUPA’DA MÜCADELE EDEN TAKIMLARI TEŞVİK ETMELİYİZ

Peki Avrupa kupalarında daha fazla dibe gitmememiz için kısa vadede çözüm öneriniz ne olabilir?

Halen Süper Lig yayın havuzundan bir galibiyete yaklaşık 3 milyon, bir beraberliğe yaklaşık 1,5 milyon TL ödül dağıtılıyor. Bir beraberliğin ödülü (aynen puanlamada olduğu gibi) galibiyetin yarısı değil, üçte biri olmalı. Yani 1 milyon lira... Böylece Süper Lig’de berabere biten her

maçta 1 milyon lira açığa çıkacak. Bu sezon 420 maçta en az 100 beraberlik olacağını varsayarsak, 100 milyonluk ekstra bir kaynak demek bu. Bu kaynak da, Avrupa kupalarında galibiyet alan, tur geçen takımlara ödül olarak verilecek.

En azından 5 yıllığına uygulanabilir bu. Kısa vadede Avrupa kupalarını kulüplerimize cazip hale getirecek, rotasyon saçmalığından kurtaracak formül bu bence.