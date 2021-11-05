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Haber Giriş: 05.11.2021 - 06:28 | Son Güncelleme:

Türk futbolu nefes aldı

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
Türk futbolu nefes aldı

Kader gecelerinden birindeki iyi sonuçlar bizi umutlandırdı.

Dün saat 20:45 sularında Avrupa ülkeler sıralamasında 19’uncu basamaktaydık. Üstümüzdeki 4 ülkeyle (Hırvatistan, Yunanistan, G.Kıbrıs ve Çekya ile) çok küçük puan farklarımız söz konusuydu. Ve bu sezonu eğer 15’inci basamağa tırmanarak bitiremezsek 2023’te bizi bir felaket senaryosu bekliyor: Avrupa’ya artık 5 değil 4 takımla gidebileceğiz. Bunların biri Şampiyonlar Ligi, üçü Konferans Ligi ön elemesine... Ve bu 4 takımımız da üçer ön eleme oynamak zorunda kalacaklar.

ŞUBAT KURASINA GÖZ KIRPTI

Tüm bu felaket senaryosundan kurtulabilme ihtimalimiz temsilcilerimizin Şubat’ı görmesine bağlı. Dün bu açıdan Türk futbolunun kader gecelerinden biriydi ve Galatasaray’la Fenerbahçe’nin aldığı iyi sonuçlar umutlandırdı bizi. Galatasaray, 160 dakikasını çok akıllı oynadığı Lokomotiv eşleşmesinden toplamda 4 puan çıkararak işin büyük kısmını halletti. Galatasaray’ın artık Şubat kurasında olması kesin gibi. Fenerbahçe de Antwerp’ten 4 puan alarak en azından grupta ilk üçü büyük ölçüde garantiledi. Bu sezon Avrupa Ligi grup üçüncülerinin de Konferans Ligi’nde devam etmeleri söz konusu. Sarı lacivertliler de dün geceki hayati galibiyetle Şubat kurasına göz kırptı bence.

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3 PUANI KALiTE FARKI GETiRDi

Galatasaray’ı dün gece Lokomotiv karşısında 1-0’a organize takım duruşu ve geçiş hücumları taşıdı. Ancak sarı kırmızılılar ne zaman takım duruşunu ikinci plana atıp risk aldı, maç da Rus ruletine döndü zaten. Fenerbahçe’yi Antwerp önünde galibiyete taşıyan detaysa kalite farkıydı. On beş gün önceki ilk maçta da net bir şekilde görmüştük: Fenerbahçe, Antwerp’ten fersah fersah kaliteli bir takım. Kadıköy’de 20 ile 45 arası oynanan oyun bir düğmeye basılmışçasına durmasa, Fenerbahçe 46’da kontak kapatmasa zaten Antwerp İstanbul’dan da fark yiyerek ayrılacaktı.

Fenerbahçe dün zincirlerinden arınmış bir ilk yarı oynadı. Mert Hakan ve İrfan Can’ın soloları dahi maçın farka gitmesine yetti. Pereira bir sonraki maçta daha fazla kaliteli oyuncusunu bir arada sahada bulundurabilecek anlayışı benimserse, Pire’den de istediğini alabilecek güçte Fenerbahçe.

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Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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