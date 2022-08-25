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HABERLERYazarlar Uğur MELEKE Tur Kopenhag’da 48’inci dakikada kaybedilmişti
Uğur Meleke
Uğur Meleke
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Tur Kopenhag’da 48’inci dakikada kaybedilmişti

#Trabzonspor#Kopenhag#Şampiyonlar Ligi

Biz 8 kişiyle boş alanı savunurken, onlar demarke vaziyetteki 4 adamla gol atmıştı.

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Eylül 2011’de Moneyball (Kazanma sanatı) filmi gösterime girdiğinde Türkiye, FIFA milli takımlar sıralamasında 24’üncü basamaktaymış. Bugün 42’nciyiz. Yine Eylül 2011’de kulüplerin Avrupa kupalarında kazandıkları puanlarla oluşan UEFA sıralamasında 10’uncuymuşuz. Bugün maalesef 21’inci basamaktayız. 2011’de bu sıralamada altımızda olan Danimarka, Norveç, Çekya, Belçika gibi ülkelerin hepsi şu an artık üstümüzde.

TIPKI MONEYBALL FiLMiNDEKi GiBi

Moneyball’u izlemişsinizdir. Düşük bütçeli bir beyzbol takımının doğru arama-tarama metotları ve analitik çalışmalarla nasıl verimli yönetildiğinin Oscar ödüllü yolculuğudur, bir kazanma sanatı hikayesidir gerçekten de. Birçoklarına göre bir Hollywood filminden fazlasıdır, zira 2000 sonrası sporda yaşanan analitik değişime ışık tutar. Üstelik Moneyball sonrası on yılda da irili ufaklı birçok kulüp, kendi Moneyball hikayelerini yazmıştır kendi çaplarında. İşte o takımlardan biri de dün Trabzon’da sahne alan FC Kopenhag’dı.

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DANiMARKA LiGi BiR LABORATUVAR GiBi

Son yıllarda gerek Bodo Glimt’in, gerek Midtjylland’ın, gerek FC Kopenhag’ın çıkışları dikkatinizi çekmiştir muhakkak. Özellikle Danimarka ve Norveç ligleri adeta birer laboratuvar hükmündeler. Şu sıralar birçok takımın istihdam ettiği taç hocası kavramı Danimarka Ligi’nden yayıldı tüm dünyaya. Geçen yıl Norveç Milli Takımı, Dünya Kupası eleme maçı için İstanbul’a Meksikalı bir duran top hocası getirmiş ve bu sayede de bize kornerden gol atmışlardı zaten.

TRABZON TOPA SAHiP OLDU AMA...

Trabzonspor dün topa sahip oldu, çoğu kenar ortalarıyla olmak üzere pozisyonlar da üretti. Ancak bence Parken’de 48’inci dakikada gitti tur. Orada, 48’inci dakikada bir Kopenhag kornerinde biz tam 8 kişiyle boş alanı savunurken, onların ceza alanında hepsi demarke vaziyetteki 4 adamla attıkları korner golüydü kırılma anı. Kopenhag’ın buralardaki alışkanlığı da yüksek. 2020’de Avrupa Ligi’nde yarı finalin kıyısından döndüler. Geçen sezon Konferans Ligi’nde gruptan lider çıktılar. Umarım Trabzonspor da bu sezon Avrupa Ligi gruplarında göstereceği iyi performansla başlayacaktır yeni bir öykü inşa etmeye.

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#Trabzonspor#Kopenhag#Şampiyonlar Ligi
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