Tribünlerin sahadan güzel olduğu bir akşam

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Bir müsabaka bir sebeple oynanması gereken tarihte oynanamıyor, takvim yeniden yapılandırılıyor. İki takım müsabakanın yeni tarihinde stada geliyorlar; sahaya 22 futbolcu çıkıyor, 27 tanesi çıkamıyor! Beşiktaş 5 yeni futbolcu almış, 3 kişi göndermiş. Antalyaspor 8 transfer yapmış, 5 kişi ayrılmış. Eğer iyi futbolcu görmek istiyorsanız sahaya değil tribünlere bakmanız lazımdı dün! Zira iyi futbolcuların neredeyse hepsi tribündeydi.

Elbette bu statünün gerekçesini anlıyorum ancak şunu da unutmamak lazım: İnsanlar hukuk için yaşamıyorlar. Hukuk, insanlar için var. Bu yasaların, statülerin, talimatların amacı insanların daha güzel, daha özgür, daha âdil bir dünyada yaşamaları. Bu statü şu haliyle lig sakinleri için faydalı mı, zararlı mı, üzerine bir daha düşünmek lazım sanki.

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EN ŞANSLILAR GÜVENLiKLERDi

Dün Helton, Maxim, Aboubakar gibi birçok yıldız oyuncu statü gereği tribündelerdi; ancak 90 dakikanın sonunda onlara fikrini sorma şansınız olsaydı, muhtemelen bu kısır maçı seyretmek yerine evde dizi izlemeyi tercih ederlerdi. Dün akşam saat 7 ile 9 arasında Vodafone Park’ta olmaya değecek tek an, sahaya oyuncakların yağdığı 5’inci dakikaydı. Ya da dünü şöyle de özetleyebiliriz: Görevi gereği sahaya sırtı dönük şekilde oturan güvenlik görevlileri, dün stattaki en şanslı insanlardı. Zira tribünler, sahada yaşananlardan çok daha güzeldi dün akşam.

BEŞiKTAŞ TOPA SAHiPTi AMA

Dün 82’nci dakikada ekrana yansıyan rakip ceza sahada topla oynama istatistiği Antalyaspor’un özeti gibiydi: 82 dakikada rakip ceza alanında sadece 3 dokunuşu vardı misafir ekibin. Nuri Şahin’in ligde tutunabilmek için 8 yeni transferine acil ihtiyacı var. Topa sahip olan Beşiktaş’sa, meşin yuvarlakla anlamlı işler yapmakta zorlandı.

REDMOND’UN ÇABASI YETMEDi

Ghezzal’in ısınırken sakatlanması, Dele Alli’nin iki sene önce futbolu gizlice bıraktığı halde bu bilgiyi henüz hiç kimseyle paylaşmaması, Cenk’in de tüm penaltıları aynı yere vurması, Beşiktaş için karmaşık görünen müsabakayı daha da zorlaştırdı. Takımın belki de tek iştahlısı Redmond’ın iyi niyetli çabası da yetmedi 3 puan için.