Trabzonspor'un projesi, Fenerbahçe'nin hafızası var

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Dikkatli sporseverler hatırlayacaklardır: Abdullah Avcı, son 5 lig maçında 4 beraberlik almalarının ardından gazetecilerin karşısına çıkıp, “Biz şampiyon takımız, oyuncularımıza bunu hatırlatmamız lazım” diye konuşmuştu. Şampiyon kulüp oldukları doğru. Şampiyon bir teknik adam olduğu da. Ancak “şampiyon bir takım” oldukları söylemine itiraz etmek mümkün. Zira ligin ilk devresinde sahaya çıkan Trabzon 11’lerinde genelde bir kaleci, bir stoper, bir de orta saha oyuncusu dışında her pozisyon yeni transferlerden oluşuyordu. Kulüp şampiyon ama ligdeki son Ankaragücü maçında 11’de çıkan bekler Larsen-Eren, stoper Bartra, orta sahada Gbamin-Yusuf-Bardhi, hücumda Maxi Gomez değil!

Visca'nın sakatlığı ve Cornelius'un ani gidişi tüm hesapları değiştirdi

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Tabii ki Süper Lig’in dinamikleri biraz böyle. 19 takımın belki 10’u bu sezon böyle radikal kadro değişimleri yaşadılar. Ancak Trabzon’un değişiminde esas kırılma noktası Edin Visca’nın sakatlığı ve Andreas Cornelius’un ani gidişi oldu. Ağustos ortasında Trabzonspor’un 2022-23 sezonu sağ açığı Edin Visca, santrforu Cornelius olacak gibi görünüyordu. Ağustos sonundaysa bir anda değişmek zorunda aldı tüm planlar. 2021-22 sezonunda Trabzon’u şampiyon yapan ileri üçlü Visca-Cornelius-Nwakaeme’den yoksun kaldı bir anda Abdullah Avcı. O üçlünün yokluğunu sadece 3 yıldız oyuncunun yokluğu olarak da okumak yeterli değil. Zira bu üç oyuncu, Trabzon’un oyun tanımıydı. Planıydı. Aklıydı. Onlarsız çok eksik kaldı Trabzon...

Samsun maçında topu havaya kaldırmadı, sürekli yerden oynadı

Aradan 4 ay geçti, Trabzon oyun anlamında ciddi savrulmalar yaşadı. Ancak ben Samsunspor maçındaki oyunu bir fırsat olarak değerlendirdim Trabzonspor için. Evet, Samsunspor bir ikinci lig takımı ve elbette bordo mavililerin dengi değiller. Ancak sağda Trezeguet, solda Naci Ünüvar ile “Visca-Nwakaeme’siz bir Visca-Nwakaeme oyunu” oynadılar adeta. Umut Bozok’un da hareketliliğiyle ön taraf son derece mobil gözüktü kupa maçında. Topu havaya kaldırmadılar ve sürekli yerden oynadılar. Kanatlardan bolca hücum ettiler ama bu aksiyonları penaltı noktasına hedefsiz şişirerek değil, yerden akılcı paslarla sonuçlandırdılar. Bugün de Fenerbahçe önünde Trezeguet-Naci-Umut’la benzer bir strateji beklenebilir Trabzonspor’dan.

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Kanarya son 15'te 17 gol atıp, 2 gol yedi

Fenerbahçe, lige verilen 40 günlük arayı iyi değerlendiren kulüplerden. Çeşitli sağlık sorunları ve müsabaka eksikleri olan oyunculardan Gustavo Henrique, Joshua King, Mert Hakan gibiler futbola çok iyi seviyede döndüler. Jorge Jesus, Vallecano, Villarreal, Alanyaspor ve Salernitana ile oynanan hazırlık maçlarında 4-1-3-2 dizilişini tercih etti. Gustavo Henrique’nin dönüşüyle savunma tandemini Gustavo Henrique-Attila Szalai olarak oluşturdu. Fenerbahçe aynen ligin ilk devresinde olduğu gibi fiziksel olarak iyi seviyedeydi. Kaybettiği topları çabuk geri kazandı, atak sürekliliği sağladı. Ve dört maçta atılan 12 gol ve oynanan iyi futbol, ağustos-kasım oyun hafızasının korunduğuna işaret etti.

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EN ETKİLEYİCİ İSTATİSTİK

Bu dört maçta dikkat çekici özelliklerden biri de atılan 12 golün beşinin 70’ten sonra gelmesi. Son 20 dakikalarına mağlup ya da berabere girilen Vallecano ve Villareal maçlarının galip bitirilmesi önemli. Fenerbahçe’nin zaten bence bu sezon en etkileyici istatistiği bu alanda: OPTA verilerine göre bu sezon Fenerbahçe ilk devre ve ikinci devrelerin son 15 dakikalarında toplam 17 gol atarken, kalesinde 2 gol görmüş.

HÜCUMDA EN BAŞARILI TAKIM

Fenerbahçe bu sezon Süper Lig’de en çok gol atan, en fazla net pozisyon üreten, en çok gol beklentisi yaratan takım. Yani hücum istatistiklerinin birçoğunda zirvedeler. Ayrıca savunma verilerinde de tablo fena değil: Sarı lacivertliler kalelerine gelen 40’ı isabetli 94 şutla, bu istatistikte de ligin en iyisi konumunda. Jorge Jesus 6 ayda bir oyun hafızası geliştirdi ve şüphesiz üç cephede kalan tüm maçlarda bu hafızasından faydalanmak ve kazanmak isteyecek.

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Yüzde 75 - Trabzon kalecisi Uğurcan Çakır, bu sezon ilk 11’de başladığı ilk 5 maçta yüzde 50’lik bir kurtarış yüzdesiyle oynarken son 6 müsabakada performansını %75’e çıkarmış. Bu periyotta kalesine gelen 24 şutun 18’ini çıkarmış milli kaleci. Uğurcan bu sezon 20 resmi maçta kalesinde 24 gol gördü.

Yüzde 25,2 - Fenerbahçe bu sezon rakip kalelere 143 şut yollamış, bunların 70’inde isabet bulmuş. 36’sını golle sonuçlandırmış. Neredeyse her 4 şutunun birinde gol bulmuş. Ve gole çevirmede açık ara lig lideri. Gol/şut parametresinde Beşiktaş %17,6, Galatasaray ve Trabzonspor %12,5 seviyesindeler.

18-3 - Süper Lig’de bu sezon maçlar eğer 90 değil 45 dakika oynansaydı, Fenerbahçe o tabloda 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 29 puanla lider olacaktı. Sarı lacivertliler bu sezon maçların ilk yarılarında rakip kaleleri 18 kez havalandırırken, kendi filelerinde 3 gol gördüler.

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0 - Trabzonspor'un bu sezon ligde kalesinde gördüğü kafa golü sayısı 0. Abdullah Avcı’nın talebeleri ayrıca kornerlerde de kalelerini tamamen kapamışlar. Sarı lacivertli takım ise 2 korner, 1 taç atışı, 3 de kafa golü görmüş kalesinde.

1- Fenerbahçe'nin bu sezon Süper Lig’de ilk golü yediği maç sayısı sadece 1... Konyaspor karşısında önce 10 kişi kalan, sonra da 1-0 mağlup olan Fenerbahçe başka herhangi bir müsabaka ilk golü kalesinde görmemiş. Başakşehir, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor’sa 4’er maçta ilk golü kalelerinde görmüşler.

30 - Bu sezon Avrupa Ligi’nde 6 maçın tamamında gol ya da asist katkısı yaparak tarihe geçen Trabzonsporlu Bakasetas, Süper Lig’de de 30 şut pasıyla dikkat çekiyor. OPTA verilerine göre Süper Lig’in ilk 14 haftasında Bakasetas’tan daha fazla şut pası veren sadece iki futbolcu var: Maxim (35) ve Oliveira (31).