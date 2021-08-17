Trabzon’da bir düşünce devrimi

Süper Lig’de dün gece itibariyle ilk haftayı geride bıraktık. Yine Süper Lig mevsim normalleri söz konusu: 1-0 ya da 1-1 biten maç sayısı hiç az değil. Bamba gibi, Ahmed Musa gibi, N’Koudou gibi çabuk oyuncular maçları domine etmeye devam ediyorlar. Ancak Euro 2020’nin de etkisiyle bu sezon ligde üçlü savunma oynayan takım sayısı daha fazla. Gaziantep, Sumudica ayarlarına geri dönerek lige başladı. Altay üçlü savunmayla fırtına gibiydi. Alanya ve Fenerbahçe 3-4-2-1 formasyonuyla 1-0’lık galibiyetler aldılar. Dün akşam da Malatya’nın üçlü savunma oynadığını gözlemledik. İrfan Buz savunmada Semih-Wallace-Haddadi üçlüsüne, kanatlarda da Hafez ve Mustafa’ya görev verdi.

MALATYA CESUR OYNADI

Malatya dün Trabzonspor’a karşı kanat beklerinin de hücuma katıldığı cesur bir futbol oynadı. Özellikle sağdan Mustafa’nın akılcı bindirmeleri var. Son bölümde Adem’in sayılmayan iki golü de söz konusu ancak savunmada biraz dengesizdi Malatya takımı. Belli ki İrfan Buz’un oyuncularına çağdaş düşüncelerini geçirmesi zaman alacak.

ARTIK DAHA EĞLENCELi

Trabzon’daysa ufak bir düşünce devrimi izliyoruz bu sezon. Gerek Başakşehir’den, gerekse Trabzon’dan tanıdığımız Abdullah Avcı, oyunun kontrolünün kendi elinden çıkmasını pek sevmez. Hücum ederken de savunma yapıyorken de bunun strateji gereği olmasını ister, giden-gelen oyundan hoşlanmaz normalde. Ancak iki Molde maçında da, dün de Malatya müsabakasının bir kısmında gördük ki, Avcı dahi maçın bir miktar doğaçlama oynanmasından rahatsız değil. Takımı daha özgür. Oyun daha özgür. Belli ki bu sezon Trabzonspor gol de yiyecek, ama daha fazlasını atmayı hedefleyecek. Doğrusu, daha fazla eğlence vadediyorlar bu halleriyle. Dün Trabzon’un ileri beşlisinin küçük bir resitali vardı sahada adeta: Gervinho 2, 3 ve 4’üncü; Hamsik 1,3 ve 4’üncü golün içindelerdi. Bakasetas, Nwakaeme ve Djaniny de ikişer gole katkı yaptılar. Belki Berat’ın üzerindeki yük biraz arttı ama Hamsik’in katılımıyla Trabzon’un ön grubunun tüm dinamiği değişti bence. Bu sezon Trabzon maçları, çok daha fazla izlenmeye değer.

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