Torreira’nın kartı can sıkı

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Elbette Ljubljana’daki 3-0’lık sükseli sonuçla fişi çekilmiş bir turdu bu. Ancak böyle maçlar da teknik direktörler için gizli bir fırsattır, dakikaya aç oyuncuyu kazanabilirsiniz, farklı futbolcuları farklı rollerde deneyebilirsiniz. Dünün de Okan Buruk için skor kadar önemli tarafı buydu zaten.

ESAS PROBLEMi GÖSTERDi

Sezonun ilk 4 resmi maçında forma giyemeyen Torreira dün nihayet döndü. Uruguaylı orta saha, bence Kayserispor önünde tıkanan Galatasaray’ın esas probleminin ne olduğunu gösterdi dün ilk bir saatte: Büyük takımların kapanan rakiplerini çözmek için başvuracakları en önde gelen yol, atak sürekliliği. Maçların belli bölümlerinde de olsa rakiplerini boğabilmeleri gerekir, peş peşe hücum edebilmeleri ve bir konsantrasyon kaybı aramaları anahtardır kilit açabilmek için. Galatasaray, Kayseri’de böyle bir atak devamlılığı sağlayamadı mesela. Hücumlar saman alevi gibiydi, top cılız biçimde bir o kalede, bir bu kalede göründü.

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KARŞI PRES YAPAMAMIŞTI

Sarı kırmızılı misafir ekip, müsabakanın herhangi bir 10-15 dakikasında bile bir yoğunluk yakalayamadı. Yoramadı rakibini. Ve bence bunun bir numaralı sebebi, Galatasaray’ın tamamlayamadığı hücumlarda karşı pres yapamaması idi. Topu geri kazanma süresinin çok uzun olmasıydı. Ve dün gördük ki bu süre ancak Torreira sahadayken kısalıyor. Uruguaylı dün 25’teki gole kadar beş defa yaptı o ihtiyaç olan işi. Galatasaray o baskının sonucunda da “profesyonellik abidesi icardi” ile buldu zaten golü.

ZAHA iŞTAHLI BiR OYUN OYNADI

Dün Kaan Ayhan stoperde başladı, ön liberoya geçti, stoperde bitirdi. Onun oynaması önemliydi Galatasaray için. Torreira’nın yokluğunda önde gelen alternatiflerden biri kesinlikle. Taraftarın coşkuyla karşıladığı Zaha ikinci 45’te iştahlı bir performans ortaya koydu. Playoff turunda Molde karşısında Zaha’nın ekstralarına ihtiyaç duyulacaktır. Günün Galatasaray açısından tek kötü haberi Torreira’nın gördüğü kartla play-off için cezalı duruma düşmesi. Bence sarı kırmızılı takımda ikamesi olmayan bir-iki adamdan biri Torreira. Görülebilecek en kötü dönemde gördü maalesef bu kartı.

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