Topa sahip olan takımın kaybedeceği maç!

Gerek Abdullah Avcı gerekse Erol Bulut’un kariyerlerine baktığımızda gördüğümüz en önemli verilerden biri, topa sahip olduklarında değil, olmadıklarında daha iyi sonuçlara imza atmaları. Her iki hocanın takımları da bu sezon Konyaspor’dan daha az topa sahip oldular, açık oyunda Hatayspor dan az gol attılar. Ve bugün inandıkları o değerlerden sapmadan bir galibiyet daha almak istiyorlar...

2005-2015 arası hem kulüp hem de milli takım performanslarıyla futbola damga vuran, kupa koleksiyonu yapan Barcelona’ya, Guardiola’ya, tiki takaya güçlü bir antitez geliştirdi Simeone... Özellikle son 5-6 yılda da dünyanın her tarafında kabul gördü bu antitez. Abdullah Avcı ve Erol Bulut da bu antitezin güçlü savunucularından.

Her iki hocanın takımları da bu sezon Konyaspor’dan daha az topa sahip oldular, açık oyunda Hatayspor’dan az gol attılar. Ancak son 12’şer maçlarında Trabzon’un 10, Fenerbahçe’nin 9 galibiyeti var. Ve bugün inandıkları o değerlerden sapmadan bir galibiyet daha eklemek istiyorlar hanelerine.

% 52.2- TOPLA OYNAMA

BEKLEMEYi SEViYORLAR

Fenerbahçe’nin bu sezon topa sahip olma ortalaması %52,2... Trabzonspor’un da %51,7... Bu alanda Başakşehir ve Konya gibi takımların gerisindeler. Özellikle Erol Bulut’un en çok eleştirildiği konu bu.

Bulut, sezonun genelinde pragmatik bir oyun tercih etti, aksiyoner değil reaksiyoner bir anlayış benimsedi. Rakiplerinin hamlesini bekleyip, kontra tezler üretti. Zaman zaman da başarılı oldu bu düşüncesiyle. Ancak Fenerbahçe, Süper Lig’in konvansiyonel devlerinden. Ve önlem almaya değil, önlem aldırmaya alışkın bir camia. Bu gelenek de Erol Bulut’un anlayışıyla ters düşmüş görünüyor.

Bugünkü Trabzonpor-Fenerbahçe karşılaşmasıyla ilgili sanırım en önemli soru da bu:

Bugün topu hangi takım isteyecek? Kim topa daha fazla sahip olacak? Çünkü iki hocanın kariyerlerine baktığımızda gördüğümüz en önemli verilerden biri, topa sahip olduklarında değil olmadıklarında daha iyi sonuçlara imza atmaları.

30- ÖNDE KAZANIP ŞUTLA BiTiRME

BULUT CEZA KESMEDE DAHA BAŞARILI

10 Kasım’da Abdullah Avcı göreve geldiğinden beri, iki takımın rakip yarı alanda top kazanıp şuta dönüştürme sayıları enteresan: Fenerbahçe o günden beri oynadığı 16 maçta 30 kez önde kazandığı topu şutla bitirmiş, hatta beşini de gole çevirmiş.

OPTA verilerine göre Trabzonspor’un aynı dönemde 20 şuta dönüştürmesi ve iki golü var. Bu fark, sanırım Erol Bulut felsefesini en iyi açıklayan veri.

Bulut’un rakipleri topa sahip olma, geriden oyun kurma düşüncesindeyse Fenerbahçe onlara fatura kesme konusunda başarılı. Alanya ve Hatay maçları örnek sayılabilir bu düşünceye.

218- ON VE ÜZERi PAS DiZiSi

TRABZONSPOR 1-0’DA ViTES KÜÇÜLTEBiLiYOR

Yine Abdullah Avcı’nın Trabzonspor’da göreve başladığı 10 Kasım’dan beri oynanan maçlar göz önüne alındığında, bordo mavili takımın bir kategoride Fenerbahçe’ye açık bir fark yarattığını görüyoruz: Söz konusu dönemde Trabzonspor 218 kez 10+ pasla oyun dizisi yakalamış.

Oysa Fenerbahçe’de bu sayı 147...

Trabzonspor özellikle 1-0’lardan sonra vites küçültebiliyor, ama oyun 0-0’ken daha dominant bir felsefeye bürünebiliyorlar. Abdullah Avcı’nın ekibi, kabaca her maçta 13’er kez “10 ve üzeri pas serisi” yakalamış. Toplamda 35 kez bu serileri şuta dönüştürmüş. Dört tane de gol bulmuş bu serilerden.

7.75- UĞURCAN ÇAKIR FARK YARATIYOR

iKi HARiKA KALECi KARŞI KARŞIYA

BU akşam Türk futbolunun ve Süper Lig’in iki harika kalecisi karşı karşıya geliyor Trabzon’da. Ama OPTA istatistiklerine baktığımızda doğrusu beni de şaşırtan bir performans farkı çıkıyor ortaya. Abdullah Avcı göreve geldiğinden beri 17 maçta Trabzon’un gol yeme beklentisi 16,75’ken, kalesinde gördüğü gol sayısı 9... Yani Uğurcan tek başına 7,75 gollük bir katkı yapmış takımına. Aynı dönemde Fenerbahçe 16 maç oynamış. Gol yeme beklentisi 21,12 olarak oluşmuş. Altay, kalesinde 18 gol görmüş. Altay da takımına 3,12 gollük değerli bir katkı yapmış. Ama rakamlar, Uğurcan’ı ön plana çıkarıyor bu kategoride. Yine aynı dönemde Uğurcan’ın gol yemediği maç sayısı 9, Altay’ın ise 5 olarak gerçekleşmiş.

55- İSABETLİ ORTA

KALEYE GiDENLER VE ORTA YAPANLAR

İki hocanın oyun anlayışları arasındaki en temel farklardan biri de bu. Avcı döneminin sağ açığı çoğunlukla Ekuban, sol açığı da Nwakaeme idi. Bu iki kanat oyuncusunun önceliği de orta yapmak değil, kaleye gitmek. Yine Avcı’nın göreve başladığı 10 Kasım’dan itibaren iki takımın isabetli orta sayısına baktığımızda Fenerbahçe’nin 55-36 gibi bir üstünlüğü var. Bu da Fenerbahçe hücumlarında Caner ağırlıklı orta tercihinin bir ispatı. Hatta geçtiğimiz hafta Göztepe önünde Gökhan Gönül oyuna girdikten sonra orta sayısı biraz daha artmıştı Fenerbahçe’nin. Ve maçı ceza alanına 36 ortayla tamamlamışlardı.

213.2- RAKiP YARI SAHADA iSABETLi PAS

BAKASETAS’LA ÜÇÜNCÜ BÖLGEDE DAHA ETKiLi

Abdullah Avcı’nın göreve başladığı 10 Kasım tarihinden beri Trabzonspor rakip yarı sahada maç başına ortalama 213,2 isabetli pas yapmış. Aynı dönemde Fenerbahçe’nin istatistiği 186,3... Trabzonspor’da özellikle Bakasetas takıma katıldıktan sonra üçüncü bölgede verimlilik yükseldi. Hatta geçtiğimiz hafta sol açıkta Yunus Mallı’nın varlığı da pas yüzdesini yukarıya çekmiş göründü. Bugün Trabzon’un kendi sahasında oynaması, Erol Bulut’un bu tarz maçlardaki felsefesi gibi faktörler göz önüne alındığında, acaba Avcı topa daha fazla sahip olmayı tercih eder mi? Sanırım günün Trabzon adına önemli sorularından biri de bu.

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