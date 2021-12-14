Topa hükmetti oyuna değil

Sivasspor, Süper Lig’in oyun tanımı en net olan takımlarından biri. Teknik adamları Rıza Çalımbay üçüncü sezonunun içinde. Beşiktaş’ın atom karıncası Rıza’yı izleme şansı bulanlar için yönettiği Sivasspor şöyle özetlenebilir: 11 Atom Karınca gibiler sahada. Çok koşuyorlar, çalışkanlar.

Çok temaslı oynuyorlar. En fazla savunmayı sağ açık Pedro yapabiliyor. Kaybettiklerinde faul yapmaktan çekinmiyorlar. Topa sahip olmak, oyunu domine etmek gibi bir dertleri yok. Düşük bütçeli ya da düşük kaliteli bir Atletico Madrid olmak istiyorlar. Süper Lig’de Kayseri ve Malatya ile birlikte topa en az sahip olan üç takımdan biri Sivas. Üstelik üç sezondur böyleler. Ve son iki sezonda bu stratejiyle başardıkları ortada.

ÇALIMBAY’IN TERCİHi!

Böyle bir Sivasspor’a karşı Sivas deplasmanına giderken her zaman yaptıklarınızdan farklı bir şey yapmanız lazım. Yüzde 70 topa sahip olmanız Sivas’ta bir şey ifade etmez. Hatta bu zaten Çalımbay’ın tercih ettiği bir şey. Siz topla anlamsız bölgede oyalanırken kaybettiğiniz anları kollayacaklar. Dolayısıyla o topa daha fazla yüzdeyle değil, daha fazla anlamla sahip olmalısınız.

Topa değil oyuna hükmetmelisiniz. Mücadele, savaş evet lazım. Ama tempo yapmalısınız. Kalite ortaya koymalısınız. Ben dün Galatasaray’ın bu departmanlarda çok iyi olduğunu düşünmüyorum. 1-0’lık sonuç belki bir şanssızlık eseri gelmiş olabilir. Ama Galatasaray da maçın genelinde galibiyeti hak edecek aksiyonları üretemedi kesinlikle.

AVRUPA-TÜRKİYE FARKI

Berkan-Taylan, Avrupa Ligi için iyi bir ikili. Çünkü Galatasaray, Avrupa’da ortalama yüzde 44 topa sahip oldu. Rakipleriniz ortalama yüzde 56 ile oynuyorsa Berkan-Taylan daha anlamlı...Ancak Süper Lig’in topa yüzde 44 sahip olanı Galatasaray değil, Sivas! Yani siz Avrupa’da yaptığınızın aynısını Süper Lig’de yaparak sürekli başarıya ulaşmayı bekleyemezsiniz. Burada Berkan-Taylan’dan birinden feragat edebilmelisiniz. Sahada daha fazla yetenekli, daha fazla yetenek istihdam etmelisiniz. Galatasaray bu dönüşümü yapmadığı sürece pozisyon üretiminde zorlanmaya devam eder bence