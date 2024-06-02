Toni Kroos’a yakışan veda

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Bu sezon eğer maçlar kâğıt üzerinde oynansaydı Konferans Ligi’ni Aston Villa, Avrupa Ligi’ni Bayer Leverkusen, Şampiyonlar Ligi’ni de Manchester City’nin kazanması gerekirdi! Bu son derece basit önerme, çok yalın bir gerçeği anımsatıyor bize: Futbol kâğıt üzerinde değil, sahada oynanıyor. Hele de oynadığınız bir uzun lig maratonu değil kısa turnuva ise maç önü kâğıda yazmadığınız bir sürü faktör girebiliyor devreye.

Gözden Kaçmasın Toni Kroos kupayla veda etti Haberi görüntüle

KOBEL KOCA iLK YARIYI KURTARIŞ YAPMADAN BiTiRDi

Dün de Wembley’deki Şampiyonlar Ligi finalinde öyle bir ilk yarı izledi sporseverler... Dakikalar 30’u gösterdiğinde Real Madrid yüzde 70’le topla oynamış ama rakip kaleyi görememişti bile. Kobel koca ilk devreyi kurtarış yapmadan, Real Madrid pozisyon bulamadan bitirdi. Borussia Dortmund’daysa Adeyemi ve Füllkrug ikişer, Brandt ve Sabitzer birer kez burun buruna geldiler golle.

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2022’DEKi LiVERPOOL MAÇI GiBi

Alman temsilcisi, bu oyununun bir süre önce temellerini atan Jürgen Klopp’un önünde şahane bir geçiş performansı sergiliyordu: Real Madrid’in tamamlayamadığı hücumlarda kazandıkları toplarla kontra fırsatlar yakalıyor, kaybettikleri yerde de karşı presi başarıyla uyguluyorlardı. İlk devre bittiğinde fişin çekilememesinin nedeni büyük ölçüde Courtois idi, aynen Liverpool’a karşı kazandıkları 2022 finalinde olduğu gibi.

BiR KEZ DAHA FARK YARATTI

Paris 2022 finaliyle benzerlikler maçın ikinci 45 dakikasında da sürdü: İkinci yarının ikinci çeyreğiyle birlikte Real Madrid büyümeye başladı maçın içinde. Akan oyunda bir-iki pozisyonda merkezde klasik bir dokuz numaraları olmamasının bedelini ödediler.

Ancak Kroos kornerleri ve Carvajal’in ön direk aksiyonlarıyla yarattılar bu kez de farkı. Toni Kroos, bir kulüp takımı formasıyla son müsabakasında, kariyerindeki yedinci Şampiyonlar Ligi finalinde bir kez daha fark yaratan adam olmayı başardı dün.

21. YÜZYILIN ROL MODELi

Takımının ilk isabetli şutunu o attı 49’da. İkinci yarıda iki müthiş frikiği Kobel’e takıldı, Carvajal’in kafasını bulduğu iki kornerle de maçın dengesini bozan adam oldu Alman yaşayan efsane. 21’inci yüzyılın rol model sekiz numarası Toni Kroos’a da zaten böyle bir veda yakışırdı.