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Haber Giriş: 04.12.2020 - 06:28 | Son Güncelleme:

Teşekkürler Karabağ

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
Teşekkürler Karabağ
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VIllarreal, Avrupa’nın en formda takımlarından. 67 gündür yenilgi yüzü görmüyorlar.

La Liga’da Real Madrid ve Barcelona’dan sonra topla en fazla oynayan takım konumundalar. Geçtiğimiz günlerde Real Madrid’le berabere kaldıkları maçta şutlarda 13-6 üstünlerdi. Yani Sivas’a karşı da oyunun kontrolünün çoğunlukla onlarda olması doğal.

Ancak dün müsabakanın kontrolü onlarda olsa da, 75 dakika boyunca oyun anlayışından kopmayan, disiplinli bir Sivas takımı vardı sahada. Zaman zaman hücum oyuncuları Nino ve Chukwueze stoperlerimizi kandırıp-öne çıkarıp, arkadan gelen Baena ve Iborra’ya şut imkanları sağlasalar da son çeyreğe akan oyunda net pozisyon vermeden girmiştik. Ancak Parejo, Trigueros ve Moreno gibi yıldızlar oyuna girdikçe, hücumdaki verimlilikleri arttı doğal olarak.

Maçı kaybettik ama Karabağ’ın Maccabi’yi durdurmasıyla şansımızı son haftaya taşıdık. Kurbanov’un talebeleri, Sivas’la oynadıkları iki maçta da iyi futbol oynamışlardı. Maccabi’den aldıkları haklı puan için tebrikler ve teşekkürler Karabağ...

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Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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