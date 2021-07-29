Terim'le iki yıldır hiç kimse gelişmiyor

Bir takımda herkes gelişiyorsa, nasıl krediyi teknik direktöre veriyorsak, bir takımda herkes geriliyorsa da faturayı hocaya kesmemiz gerekir. Terim, 1996-2000 arası Galatasaray’la tarih yazarken, bunu her yıl 10 transfer yaparak değil, elindeki herkesi geliştirerek, sporcularının içinden en iyi versiyonlarını çıkararak başarmıştı. Terim’in 2019-2021 bilançosu ise bu açıdan hiç iç açıcı değil: Galatasaray çareyi sürekli transferde arıyor, içerideki hemen hiç kimse gelişmiyor. Oyuncuların önemli bir kısmı geçmişlerini aratıyor. Luyindama-Marcao gelişmiyor. Hatta Luyindama ve Sekidika’nın evlerinin bahçelerine birer footbonaut cihazı alıp, temel pas çalışmaları yapmaları gerek! Ömer geriliyor, Yedlin yerinde sayıyor, Emre Kılınç Sivas’taki görüntüsünün uzağında. Mohamed İstanbul’a geldiğinde zımba gibiydi, Feghouli de öyleydi bir aralar. Taylan başta bir-iki iyi istisna var ama Galatasaray’da gelişen oyuncu sayısı, gerileyen oyuncu sayısının çok altında. Ve bu gerilemenin ortak bir sebebi olmalı sanki.

5 TAKIMA ÇOK İHTİYAÇ VAR

Tabii ki bu aşamada şu çıplak gerçeği de anımsamamız lazım: Avrupa ülkeler sıralamasında 18’inciliğe geriledik. Artık biz bir ön elemeler ülkesiyiz. Dolayısıyla Türk futbolunun artık en kritik ayı Ağustos. Önümüzdeki ay içindeki 4 Perşembe gününün her birinde Avrupa Ligi ve Konferans Ligi ön eleme maçları oynayacağız. Bu sezon Beşiktaş’ın Devler Ligi’nde, Fenerbahçe’nin de Avrupa ya da Konferans Ligi’nde gruplarda mücadele edecekleri kesin. Eğer Ağustos’taki 4 perşembeyi güzel geçirirsek; Sivas, Trabzon ve Galatasaray’ı da gruplarda görebiliriz. Bunu başarırsak Avrupa’da bu sezon 30 maç daha yapmayı garantilemiş olacağız. Ağustos’ta sahaya çıkacak takımlarımızın şu iki gerçeğin farkında olmaları lazım:

1- Avrupa ülkeler sıralamasında tekrar yukarı tırmanabilmemiz için Konferans Ligi dahil her bir grup maçımız hayati önem taşıyor. Zira Konferans Ligi gruplarında alınan bir galibiyetle, Şampiyonlar Ligi’ndeki bir galibiyetin değeri eşit: 2 puan...

2- Avrupa Ligi gruplarına girişin maddi ödülü 3,4 milyon Euro... Bir galibiyet 630 bin Euro... Konferans Ligi’ne katılım 2,8 milyon, bir galibiyet 500 bin Euro ödül anlamına geliyor. Kısacası hem maddi, hem de manevi açıdan bu sezon 5 takımla gruplarda olmaya çok ama çok ihtiyacımız var.