Tekrar çift santrfor rüzgârı

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Euro 2024’te ilk üç günü ve yedi müsabakayı geride bıraktık. Takımların yarıdan biraz fazlası, 14 tanesini seyretme fırsatı bulduk. Eğlenceli bir turnuva izliyoruz, yedi müsabakanın sonunda maç başına gol ortalaması 3’ün üzerinde seyrediyor. Yeşil zemine çıkan 14 takımın 12’si gol buldular. Gol bulamayan Hırvatistan’ın da tuhaf bir penaltı kaçırdığını not edelim. İlk üç günde 5 takım sahaya üçlü savunmayla çıktı, İskoçya, Macaristan, İsviçre, Polonya ve Sırbistan. Bu ekiplerin sadece biri, İsviçre sahadan galibiyetle ayrıldı ama sağlıklı bir değerlendirme yapmak için ilk müsabakaların sonunu beklemekte fayda var tabii. Büyükler Almanya, Hollanda ve İngiltere’nin çoğunlukla beşli duran savunmalara karşı çözüm bulmaya çalıştıklarını söyleyebiliriz. Bence dünün en dikkat çekici detayı ise aynı günde 4 ülkenin sahaya çift santrforla çıkmaları oldu. Polonya’da Buksa-Urbanski, Sovenya’da Sesko-Sporar, Danimarka’da Wind-Hojlund, Sırbistan’da da Mitrovic-Vlahovic ileri ikililerini izledik. 1990’lardan kalan bir turnuva günü gibiydi adeta!

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1990’LARI HATIRLATTILAR

Günün 1990’ları hatırlatan bir başka detayı da İngilizler’di şüphesiz. Yine bir turnuvaya favori olarak geldiklerine inanıyorlar. Yine oyuncu gruplarının Avrupa’nın en yeteneklisi olduğunu iddia ediyorlar. Ki en yeteneklilerden biri olduğu da kesin. Ancak yine ilk maçta Almanya’nın, İspanya’nın, hatta İtalya’nın yarattığı büyük takım hissini yaratamıyorlar.

SOUTHGATE DÖNEMi KLASiĞi

Sırplara karşı maça iyi başladılar, iyi bir 30 dakika oynadılar. Golü de buldular. Ancak sonra da bir Southgate dönemi klasiği girdi devreye: 1-0’ı koruma psikolojisine bürünen, ayakları tutuklaşan, presten vazgeçen, rakibini oyuna ortak eden bir İngiltere. Bu sezon Altın Top’un en güçlü adaylarından biri olan Bellingham, EURO 2024’e de iyi başlayarak büyük ödüle göz kırptı. Southgate’in merkezde Rice’ın yanına Trent denemesi uzun sürmedi, muhtemelen turnuvanın devamında başka bir partner izleyeceğiz. Ayrıca Southgate’in ikinci yarıda her şey kötü gitmesine rağmen değişiklikler konusundaki tutuculuğu da eleştirilecektir.