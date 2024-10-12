Teknik adam Montella’nın ihtiyacı futbolcu Montella

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İki akşam önce İngiltere-Yunanistan maçı vardı Wembley’de. Harry Kane sakattı ve Lee Carsley onun yokluğunda santrforsuz bir 4-6-0 denedi. Foden’la Bellingham’ı ileri uçta kullandı.

iNGiLTERE HÜSRAN YAŞADI

Bu diziliş, İngiliz taraftarların birkaç ay önce Southgate’e denemesi için adeta yalvardıkları modele çok yakındı. Adalı sporseverlerin ve yorumcuların büyük kısmı Southgate’ten ağır kalan Kane’i kesmesini, Foden’ı merkezde oynatmasını ve Palmer’ı 11’de başlatmasını söylüyorlardı. Southgate bildiklerinden şaşmadı, Euro 2024 finalini ve koltuğunu kaybetti. Geçici hoca Carsley ise bir bakıma kamuoyunu dinledi. Kane’in sakatlığında Foden’ı merkezde kullandı. Palmer’ı 11’de başlattı. Kanatlarda Saka ve Gordon’la beraber 5 hücumcuyla sahadaydı yani. Sonuç hüsran oldu. İngiltere rakip kaleye gidemedi. Yunanistan tam 5 gol attı Wembley’de. Üçü ofsayttan iptal oldu ama yine de 2-1’lik zaferle döndüler evlerine.

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BOĞDUK, DiRENCi KIRAMADIK

Bizim milli takım da benzer bir ikilemle karşı karşıya. Elimizde gözü kapalı tahtaya yazabileceğimiz bir dokuz numara yok. Montella da çoğunlukla 4-6-0 başlıyor maçlara. Dün de öyle yaptı, uzun süreler rakibi boğduk ama kutu içinde tanımlı bir golcümüz olmadığı için kıramadık Karadağ direncini.

iYiYDiK AMA BiR ŞEY EKSiKTi

Dün 69’da İrfan’la fişi çekene kadar istatistiklerimiz enteresandı: 69 dakikada 20 şut denemiştik. Bunların altısı Arda’dan, beşi Orkun’dan (yani orta saha oyuncularından) gelmişti. 20 şutun 12’si ceza alanı dışındandı. İyi oynuyorduk, oyunu üçüncü bölgeye yığmıştık, çoğu uzaktan olsa da denemelerimiz vardı. Ama bir şey eksikti. Belki 50 yaşındaki Montella dahi sahada olsa, dokuz numara oynasa değişebilirdi işler.

DOĞRU DEĞiŞiKLiKLER GELDi

İkinci yarıda doğru değişiklikler geldi Montella’dan. İleri üçlüyü tümüyle değiştirdi, en uca Bertuğ, sola Kenan ve sağa İrfan takviyesiyle bulduk golü. Uluslar Ligi’ne Cardiff’te felaket başlamıştık. Ancak İzmir ve Samsun’da büyük takım gibi oynadık. Pazartesi gecesi İzlanda’da aynı iştahla, büyük takım davranışıyla ve en uçta klasik bir santrforla (Bertuğ ya da Semih’le) başlamak en doğrusu gibi.