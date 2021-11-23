Tek devrede kazandılar

Trabzonspor’un bu yıl oynadığı 13 maçın 9-10’unda izlediği yol benzerdi: Stoperleriyle birlikte topu rakip yarı sahaya taşıyorlar. Sete kalabalık yerleşiyor ve coşkulu hücum ediyorlar. Evet rakiplerine fırsat veriyorlar, geriye de düşebiliyorlar, ama risk alıp çevirmeyi başarıyorlar maçları... Bu sezon bu stratejinin dışına en çok çıktıkları iki maç vardı: Göztepe ve Beşiktaş maçları. Dün de Gaziantep karşısında ana stratejilerinden farklı davranmak durumunda kaldılar. Medical Park Stadı’nda maçın önemli bölümünde topa daha fazla sahip olan taraf Gaziantep’ti. Erol Bulut’un ekibi hücuma kalabalık geldi, sete yerleşti, her şeyi denedi. Ama Trabzon’dan puan çıkarmaya yetmedi bu denemeler.

ANTEP’TE GOLÜ DÜŞÜNEN AZDI

Dün Gaziantep’in etkili oyununun karşılığını skor olarak alamamasını birkaç faktöre bağlayabiliriz. Tabii ki ikinci devrede bir miktar şanssızlardı, direkten dönenler, çizgiden çıkanlar var. Bence gol düşünen, gol şansı olan oyuncu sayıları da az. Muhammet’in yokluğu tabii ki büyük dezavantaj. Erol Bulut’un özellikle ilk devrede kullandığı 11, yeteneği çok kısıtlı bir 11’di. Evet yürekliler, savaşçılar, çalışkanlar. Ama 11’de dört stoper orijinli oyuncu (Tosca, Caulker, Djilobidji, Ertuğrul), iki sağ bek (Oğuz, Kitsiou), bir ön libero (Doğan), iki merkez orta saha (Recep, Maxim), bir de forvet (Dicko) vardı. Eğer Erol Hoca ikinci yarıda yaptığı değişikliklerle oluşan 11’le maça başlasa, belki de skora dönüştürebilirlerdi güzel oyunlarını.

TOPU RAKiBE BIRAKTILAR

Trabzonspor dünkü maçın ikinci devresinin neredeyse tamamını mahkum oynadı. Ancak maçın fişini ilk devrede çekmişlerdi zaten. Bakasetas-Hamsik’in yokluğunda klasik eğlenceli oyunlarını oynayamadılar, topu çoğunlukla rakiplerine bıraktılar ve fırsat hücumları kolladılar. Bir golü duran toptan, ikisini de geçiş hücumlarından ürettiler. Şüphesiz ki geçişlerde de etkili silahları var. Nwakaeme sağlıklı olduğunda ligin en fazla keyif veren oyuncularından. Dün yine ikinci ve üçüncü golde zekası ve yeteneğiyle başroldeydi.

SAVUNMADA EDGAR KAHRAMANCA OYNADI

Djaniny kendisine sorumluluk verildiğinde katkısı artan bir adam. Önce sağ açıkta, sonra santrfor pozisyonunda yüzde yüzünü verdi. Terinin son damlasına kadar sahaya bıraktı. Antep’in baskı kurduğu bölümde kahramanca mücadele eden Edgar, maçın yıldızlarından. 45’le 75 arası en az beş kritik müdahalesi vardı. Erce’nin ısınırken sakatlanmasıyla kendini üç direk arasında bulan Arda da son derece soğukkanlı bir 90 dakika çıkardı doğrusu.