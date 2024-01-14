Tebrikler Serdar Topraktepe’ye

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Beşiktaş’ın Serdar Topraktepe yönetiminde Hatay-Kasımpaşa ve Rize ile oynadığı son 3 maçın hikayesi şöyle gelişmişti: Amir’in sekiz numara oynadığı Hatay-Rize maçlarında orta saha çok daha işlevseldi. Amir’in savunmanın hemen önünde “ön stoper” gibi oynadığı Kasımpaşa maçındaysa merkez fonksiyonsuzlaşmıştı. Dünkü maça da ön libero rolünde başlamasına şaşırdım Amir’in. 15’te de sakatlandı zaten. Ama Demir Ege’nin ön libero oynadığı son 75 dakikada Salih Uçan ve Gedson Fernandes’in hücum katkılarının daha fazla olduğunu söyleyebiliriz rahatlıkla.

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SEMiH, BEŞiKTAŞ’IN HER ŞEYiYDi

Topraktepe yönetimindeki Hatay-Kasımpaşa-Rize maçlarının bir başka özelliği de hücumdaki ana planın Semih olmasıydı. Dün de Beşiktaş’ın kalbiydi-beyniydi, her şeyiydi Semih. Siyah beyazlıların neredeyse tüm hücumları Semih-Rashica ile kanatlardan geldi.

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İlk devrede kenar ortalarında zaman zaman Emre Bilgin’in deneyimsizliğinin katkısıyla pozisyonlar buldular. İkinci yarıda 45-65 arasındaysa takımı da aldılar arkalarına. İkinci devrenin başında tutum değiştiren, daha fazla isteyen ve daha çok ısıran bir Beşiktaş vardı sahada. Bu da Semih’le Rashica’nın daha fazla topla buluşmalarını, 20 dakika sonunda da tabelaya iki gol yazmalarını sağladı.

DAHA iYi BiR TAKIM TESLiM ETTi

Evet önceki hafta Rize’de Fernando Santos tribünde, dün de kenardaydı. Ancak son 4 haftalık oyun, Serdar Topraktepe’nin oyunu. Bahtiyar’ı savunma göbeğine çeken o... Demir Ege’yi altı, Amir’i sekiz numarada kullanan o. Son 4 maçta 5 gol-2 asist katkısı yapan Semih’e koşulsuz güvenen o. Fernando Santos’a çok daha iyi bir Beşiktaş teslim ediyor Serdar Topraktepe.