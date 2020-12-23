Taylan milli takıma göz kırpıyor

Dün akşam Telekom Stadı’nda iki devrede iki ayrı evrenden iki ayrı maç izledik adeta! İlk 45 dakika bir Brezilya Ligi müsabakası gibiydi. Sıfır baskı, sıfır yakın temas, sıfır stres. Ayağa oynayan, seri pasla hücum etmeye çalışan ve top kendilerinde olmadığında seyreden iki takım! Elbette böyle bir 45 dakikanın neticesi yüksek kaliteli tarafın lehine olacaktı. Galatasaray ilk 45 dakikayı sadece 2 faul yaparak, rakip ceza sahasında topla oynamada 20’ye 2 ezici üstünlük ve tabelada da 2-1 galibiyetle bitirdi.

BERABERE BiTEBiLiRDi

İlk 45 dakikayı bizim gibi seyreden İlhan Palut, devre arası oyun ve oyuncu değişikliği yaptı doğal olarak. Brezilya Ligi’nden kesitlerle başlayan maç, klasik bir Süper Lig çatışmasına döndü ikinci devrenin başında. Palut’un talebeleri 46’dan itibaren önde baskı yaptı; ki geçtiğimiz hafta Karagümrük’ün Galatasaray’ı yenmesinde Sobiech-Aatif ikilisinin presinin çok büyük rolü vardı. Göztepe’nin de 46-60 arası iyi oynadığını, önde baskı sonucu birkaç pozisyon bulduğunu da söyleyebiliriz. Eğer o dönemde ikinci golü bulabilseler maçın gidişatını değiştirebilirlerdi ama 63’te sahneye Galatasaray’ın bu sezonki kader adamı Taylan Antalyalı çıktı. Araya attığı mükemmel pasla çekti maçın fişini.

iKi KERE DÜŞÜNÜRDÜM

Üstelik dün Taylan’ın önünde oynayan 5 adamı düşününce, çalışkan ön libero için hiç kolay bir maç olmayabilirdi bu. Futbolu çok seviyorum, hangi mevkide 5 dakika fırsat verseniz herhalde canımı dişime takıp oynarım. Ama ben bile Arda, Belhanda, Diagne gibilerin arkasındaki süpürücü ön libero olsam iki kere düşünürdüm bu görevi! Taylan, bu form seviyesiyle EURO 2021 kadrosuna da göz kırpıyor kesinlikle.

GÖZTEPE iRFAN CAN’I ARADI

Dünün dikkat çekici birkaç bireysel performansını da not etmek gerek: Alışık olmadığı rolde, sol stoperde oynayan Luyindama şaşkındı doğal olarak. Halil’in sağ kanattaki başarılı oyununda bu detayın da rolü vardı. Süper Lig’deki ilk maçını oynayan Megyeri, topu soldan taca atma rekoru kırdı sanırım. Uzun zamandır bu kadar kötü top kullanan bir kaleci görmemiştim. Göztepe, İrfan Can’ı aradı kesinlikle.