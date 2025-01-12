Taşdemir için bir saygı duruşu

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Tam 48 gün, sekiz müsabaka sonra birden fazla gol atabildi siyah beyazlılar. Dün aslında Beşiktaş için akşam pek iyi başlamamıştı, ilk 25 dakikada hem Bodrum daha fazla ön tarafta görünen ekipti. Hem de Gedson Fernandes’in sakatlığı eklendi peşine. Ancak 25’le 45’inci dakikalar arası olumlu bir futbol sergiledi Beşiktaş. O 20 dakikadaki iyi oyunu üç ana faktörle açıklayabilirim:

1) Gedson’un yerine Musrati’nin girişiyle orta sahada roller netleşti. Musrati klasik bir ön libero. Ndour’u öne itti.

2) Musrati’nin ön liberoya, Ndour’un sekiz numaraya kaydığı dakikalarda Muci de santrfor arkasına geldi. Joao Mario sola gitti. Birinci golde de Muci’nin merkezden Rafa Silva’yla pas bağlantısı rol oynadı zaten.

3) Uzun zamandır Beşiktaş’ın beceremediği bir şeyi stoperde Bahtiyar Zaynutdinov beceriyor. Geriden oyun kuruyor. İkinci golde oyun kurulumu sonrası Onur’u kaçırdı Bahtiyar.

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2-0 SONRASI BAŞKA BiR MAÇ BAŞLADI

Travmatik bir dönemden geçen her takım gibi, 2-0’dan sonra skoru koruma psikolojisine girdi ev sahibi ekip. Bodrumspor ikinci devrede üçüncü bölgeye yerleşen ve pozisyonlar yaratan taraftı. Volkan Demirel son 15 dakikada Celal-Puscas’ı sokarak santrforları da ikiledi ama İstanbul’dan puan çıkarmayı başaramadı.

İsmet Taşdemir’le üçüncü kümeden en üste terfi eden, Süper Lig’e de 10 maçta 3 galibiyetle başlayan Bodrumspor’un tarih yazan hocasına yaptığı saygısızlığı da anlamlandıramadığımı bu vesileyle bir kez daha tekrar edeyim ben de.