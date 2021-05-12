Tarihi bir futbol akşamı

Bir sezonda 306 maç oynuyorduk, bu yıl 8 aya 420 müsabaka sıkıştı. Ligde 21 takım olması son haftalarda hedefsiz ekip sayısını çok artırabilirdi. Neyse ki 41’inci haftaya sadece 5 hedefsiz takımla girdik. O da dünkü 10 maçın 9’unu değerli hale getirdi. Premier Lig’de, Bundesliga’da son haftalardaki maçları izleyip hep özenirdik herkesin çatır çatır top oynamasına. Dün, “İşte Süper Lig bu” diyebileceğimiz türden çatır çatır bir futbol akşamı yaşadık gerçekten.

FARKLI HEDEFLER

Üç şampiyonluk yarışçısının rakiplerinin farklı hedefleri vardı dün. Denizlispor artık TFF 1. Lig için gün sayıyor ama Karagümrük’ün en azından altıncı olup havuzdan bir sıralama bonusu alma ihtimali söz konusu. Zira Süper Lig yayın havuzu sezon sonunda ilk altıyı alan takımlara ekstra bir bonus ödüyor. Sivasspor’sa tam 18 maçtır namağlup. Ve ligi beşinci sırada tamamlayıp Avrupa kupaları alışkanlıklarını sürdürmek için çıktılar sahaya. Eğer Beşiktaş Türkiye Kupası’nı kazanırsa, lig beşincisine Konferans Ligi bileti alma şansı doğacak.

SİVAS'LA OYNAMAK ZOR!

Sivasspor, Süper Lig’de 2021 takvim yılının flaş ekibi. Ligin blok halinde durmayı en iyi bilen takımı belki de Sivas. Onlara karşı 0-0’ı oynamak zor. Ama 1-0, hatta 2-0 geriye düştüğünüzde Sivas’la oynamak çok daha zor. Fenerbahçe bu 2-0 bariyerini aşamadı ve ligin son haftasına artık zayıf bir şampiyonluk iddiasıyla giriyorlar. Hem Galatasaray’ın, hem de Beşiktaş’ın cumartesi günkü rakiplerinin prestij maçlarına çıktıkları düşünülürse bu iki takımın şampiyonluk şanslarının yüzde 45’ler seviyesinde olduğunu söyleyebiliriz. Bir de bu iki ekibin ikili averajlarının eşit olması ve bir puan eşitliği halinde genel averajın devreye girme ihtimali cumartesi akşamını daha da ilginç hale getirdi. Sanırım Süper Lig’de en son 1992-93 sezonunda şampiyonu genel averaj belirlemişti. 28 yıl sonra tekrar yaşayabiliriz bu enteresan durumu.