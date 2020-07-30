Taktik tahtasında kazandı

Bu değişiklik Alanya standartlarında çılgıncaydı: Maça Ceyhun-Siopis gibi son derece güvenilir-sert bir merkez ikiliyle başlayan Erol Bulut, son çeyrekte merkezi iki yetenekliye, Bakasetas-Salih’e emanet etmişti.

Yalnız bu noktada esas enteresan olan şu: Erol Bulut için çılgınca gözüken, ancak son 15’te kupa giderken dönülen orta saha tipi, Trabzon’un başlangıç modeliydi! Eddie Newton’ın göbekteki başlangıç tercihi iki yetenekli Sosa-Parmak’tı. Maçta farkı da bu bölge belirledi zaten. Yerden oynanan, sete set giden maçta, yetenekli orta saha ikilisiyle fark yarattı Trabzonspor.. Alanyaspor ligin (Sivas’la beraber) en fazla hava topu kazanan takımı. Bu departmanda Trabzon’a maç başına 20’ye 14 gibi ciddi bir üstünlükleri var. Ayrıca Alanya, Süper Lig’de Beşiktaş’la beraber en fazla duran top golü bulan takım. Ama dün Trabzon takımı Alanya’ya topu havaya kaldırma fırsatı pek vermedi. Tehlikeli bölgede çok fazla faul yapmadı. Ve sezonun geneline göre daha sıradan bir Alanya izledik doğrusu.

EDDIE FAZLA MÜTEVAZI

Peki Trabzonspor’un taktiksel olarak üstünlük kurduğu bu maçta kulübede kim vardı biliyor musunuz? Eğer futbola tutkuyla bağlı değilseniz, muhtemelen kulübede Eddie Newton’ın olduğunu bilmiyordunuz. Biliyorsanız bile Newton’ın ismini 10 gün öncesine kadar hiç duymamıştınız.

Oysa Newton, 90’lı yıllarda Chelsea ile Premier Lig’de 100’den fazla maça çıkmış, FA Cup finalinde gol atmış, Kupa Galipleri Kupası kazanmış bir ön liberoydu. Ve kendi mevkii de orta saha olduğu için, dünkü sağlıklı orta saha tercihini biraz buna bağladım ben. Dünkü maçı taktik tahtasında kazanan Newton son derece mütevazı bir adam. Eşi bile 3 yıl önce verdiği bir röportajda Eddie’nin fazla mütevazı olduğunu ve birinci adamlığı hedeflemesi gerektiğini söylüyor. Doğrusu dünden sonra ben de benzer şeyler düşünmeye başladım Newton konusunda.