Süpermen: 3 Clark Kent: 2

Dün Antalya’da iki ayrı devrede iki farklı maç izledik adeta. İlk yarıda bu sezon izlediğimiz hiçbir Beşiktaş’a benzemeyen, üç pas üst üste yapamayan bir Beşiktaş vardı sahada. Antalya ceza alanında sadece 2 kez topla buluşabilmeleri ve 0,24 gol beklentisinde kalmaları zaten bunun kanıtı. Fizik kalitesi yüksek Antalyaspor ekibi, oyun farkını tabelaya da yansıttı ilk devrede.

ENTERESAN DEĞİŞİKLİKLER

Tabii ki Beşiktaş’ın ilk yarıdaki kötü performansında çok sayıda eksiğinin ve devşirme oyuncularının büyük etkisi var. Ancak 20’de necip sakatlanınca 3 oyuncunun birden yerinin değişmesi çok enteresandı.

Josef De Souza stopere, Mehmet Topal sağ beke, Atiba altı numaraya, Pjanic sekiz numaraya geçti ve zaten telepatisi noksan takım daha da karıştı bence 20’de. Oysa o dakikada Pjanic giriyorsa sadece Atiba’yı sağ beke kaydırarak ayarlarla fazla oynamadan yola devam edilebilirdi. Ya da 20’de oyuna Rıdvan’ı sokup (daha önce Alanya’da ve milli takımında sağ bek oynamışlığı olan) N’Sakala’yı o dakikada sağ beke kaydırmak da bir çözümdü.

GHEZZAL VE LARİN GİRİNCE...

Sergen Yalçın enteresan bir adam. Hemen her kararının tartışmaya açık olduğu ilk devreden sonra kusursuz bir ikinci yarı yönetimi yaptı bu kez. Clark Kent modundan Süpermen’e geçiş yaptı sanki devre arasında! 46’da Josef’i tekrar ön liberoya kaydırarak orta sahadaki geçirgenlik sorununu çözdü. Kanatlara Ghezzal-Larin’in girişiyle de büyük takım oyunu düğmesine bastı adeta.

MAÇIN KAHRAMANI BATSHUAYİ

İkinci 45’te alışılagelmiş Beşiktaş oyununa dönüldü; Ghezzal çok tutkuluydu, bu sezonu açtı Antalya’da. Hafta içi kötü oynayan Larin toparlanmış, iki golün içinde vardı. Ancak maçın kahramanı Batshuayi idi kesinlikle. Birinci golde Larin’e duvar oldu. İkinci golde topu kazanıp golü yoktan var etti. Üçüncüde yine duvar olup asisti yapan o. İyi hissettiğinde, kendisine güvenilip sorumluluk verildiğinde neler yapabileceğini zaten defalarca ispat etti. Beşiktaş’ta da aradığı ortamı bulmuş belli ki. Batshuayi’nin bu iştah seviyesini gören Beşiktaş taraftarı, Ajax ve Sporting maçları için de umutlanıyordur bence.