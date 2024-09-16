Süper Lig’in üst sınıfı bildiğiniz gibi

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Süper Lig’de 2023-24 sezonu orta sınıfın çok zayıf kaldığı, üsttekileri zorlayamadığı ve puan rekorlarına imkân verdiği bir yıl olarak tarihe geçti. 2024-25 sezonunun ilk 5 haftasında da sanki benzer sinyaller var. Rize, Sivas, Alanya, Kasımpaşa gibi geçen sezonun dirençli takımları bu yıl aynı seviyede değiller. Son şampiyon Galatasaray henüz hiç puan kaybetmedi. Fenerbahçe ligde 32 maçtır yenilmiyor. Beşiktaş da ilk kez puan kaybetti dün.

F.BAHÇE ALANYA MAÇINDAKi GiBi iKiNCi YARIDA KONTROLÜ YiTiRDi

Dün akşam önce saat 17’de Kasımpaşa Stadı’nda Fenerbahçe çıktı sahneye. 45 dakika boyunca kendilerini hiç sıkmadan, hiç zorlanmadan 2-0’la girdiler soyunma odasına. Bu süreçte Maximin sol kanat etkinliği, İsmail de orta sahayı süpüren patron performansıyla ön plana çıktı. İkinci devrenin başında aynen Alanya maçındaki gibi kontrolü yitirdiler, 60’larda aynen Alanya önünde olduğu gibi İrfan/Maximin değişikliği geldi. Fenerbahçe, dün ikinci 45’te rakip kaleye gitmemesine rağmen çok da zorlanmadan 3 puanı götürdü eve.

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iLK 20 DAKiKA BOYUNCA TRABZON ÇOK iŞTAHLIYDI

Ardından saat 20’de Trabzon-Beşiktaş derbisine çevrildi gözler. Tabii ki 80 dakikası 11’e 10 oynanan bir maçın teknik analizini yapmak zor. Ancak ilk 20 dakika boyunca Trabzon’da en azından iştah anlamında bir şeylerin değiştiğini gözlemledik. Mendy, geçen seneki Beşiktaş maçındaki seviyesine döndü adeta. Uğurcan kalesinde devleşti. Yeni santrfor Banza’nın da takımın çehresini değiştireceği kesin. Hem klas, hem de çok tutkulu bir oyuncu.

‘VAN BRONCKHORST BEK OKULU’NDAN ÖĞRENiLENLER

Beşiktaş, son 70 dakikasını rakip üçüncü bölgede oynadığı maçı 1 puanla bitirdi ama bunun siyah beyazlılar için bir geri adım olduğunu söyleyemeyeceğimiz bir oyundu. Beş net pozisyonda Uğurcan’a takıldılar. Rafa Silva 60’taki şahane topuğunun da Uğurcan tarafından kurtarıldığını görünce vücut diliyle günün özetini yaptı aslında: “Bu nasıl bir kaleci” dedi jest ve mimikleriyle Portekizli on numara.

Beşiktaş adına maçın dikkat çeken performansları merkezin çok kalabalıklaştığı bir maçta iki bekten geldi. Özellikle Svensson’daki gelişim belli ki “Van Bronckhorst Bek Okulu”ndan öğrendikleriyle de ilgili.