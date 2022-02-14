Transfer bir mühendislik işi. Dünya üzerinde bazı büyük kulüpler, kaynaklarını uluslararası oyunculara yatırmayı tercih ederler. Bazılarıysa kendi liginin kaynaklarını da ıskalamaz. Mesela Alman Ligi’nde parlayan hemen her iyi oyuncunun bir sonraki durağının Bayern Münih olacağını biliriz. Fransa’da PSG son dönemde hedef kulüp. İtalya’da da mesela Vlahovic’in rotasının Juventus olması sürpriz değildi hiç kimseye. Çünkü Juventus uzun zamandır Serie A’da sıçrama yapan futbolcuların hedef kulübü.

TRANSFERLERİN İSABET YÜZDESİ ÇOK YÜKSEK

Trabzonspor son dönemde transferde yaptığı hamlelerle Süper Lig’in kaynaklarını en iyi kullanan kulüp konumunda. Bakasetas hep oradaydı ama onu Alanya’dan getiren Trabzon oldu. Visca herkesin gözünün önündeydi, onu da Başakşehir’den Trabzon koparttı. Berat, Siopis, Dorukhan, Yusuf gibi birçok örnek daha ekleyebiliriz bu listeye. Trabzon’un bu yılki zirve hikayesinde transferdeki isabet yüzdesi çok çok önemli bir faktör.

İKİ FUTBOLCUNUN KARİYER ÖYKÜLERİ ÇOK BENZER

Tabii ki tüm bu transferler için de Visca’ya ayrı bir parantez açmak lazım. Süper Lig’in Totti’si gibi görüyordum ben onu. Nasıl Totti pekalâ çok daha zengin takımlarda oynayıp, çok daha büyük maaşlar kazanabilecekken Roma’da kalıp tek bir Serie A şampiyonluğuyla yetindi; Visca’nın da öyküsü biraz öyleydi aslında. Ama 2022’nin başında değişti bu hikâye: Visca’nın Trabzon’a geçişi, adeta Totti’nin Juventus’a geçmesi gibi bir etki yaptı Süper Lig’e. Son üç maçtaki üç galibiyetin, şampiyonluk yolunda çok kritik Galatasaray ve Konya zaferlerinin aslan payını sırtladı Visca.

GALİBİYETİ SONUNA KADAR HAK ETTİ, TEBRİKLER

Tabii ki sezonun en kritik maçına 5 ofansif oyuncuyla çıkıp, 2-0’ı bulana kadar bunlardan birinden dahi feragat etmeyen Abdullah Avcı’yı alkışlıyoruz avuçlarımız patlayıncaya kadar. Cornelius, doldurulması çok zor bir çift kramponun, Sörloth’un kramponlarının içini doldurdu. Abdülkadir’in ilk golde topu bırakışı, Nwakaeme’nin ikinci goldeki dansı muazzam. Bordo mavili ekip her hattıyla formdaydı, maçın hemen her anında akılcıydı, sonuna kadar da hak etti bu galibiyeti. Tebrikler Trabzonspor’a.