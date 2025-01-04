Süper Lig'in en büyük korner silahı Rizesporlu Alikulov

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Rize 40 dakikada 6 net pozisyon kaçırdı, hatta o sırada rakip ceza alanında topla oynama istatistiğinde de 18’e 2 öndeydi. Ancak ilk yarının uzatmalarında bir top kaybından yedikleri golle 1-1’le girdiler devreye. Dün Rize’de oynanan ilk yarı Beşiktaş’ın son iki aydaki her kronik rahatsızlığından birer kuple içeriyordu zaten: 1-) Beşiktaş geriden pasla çıkamıyor. Bir-iki yalancı hazırlık pası sonrası Mert Günok’a dönüyor ve uzun topa mecbur kalıyorlar. 2-) Mert Günok uzak mesafeye iyi toplar atıyor ama Beşiktaş’ın iki kanat hücumcusu da uzun boylu olmadığı için kayboluyorlar orada. 3-) Beşiktaş’ta Paulista sonrası stoperde kim oynarsa oynasın vasat performanslar ortaya koyuyor. Uduokhai, Talha ya da Emirhan çok fazla fark etmiyor. 4-) Beşiktaş kornerleri de savunamıyor. Geçtiğimiz hafta Alanya’lı Lima atmıştı golü. Dün Alikulov bir tane attı, bir kafası da çizgiden çıktı.

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GÜNÜN KAHRAMANI MERT GÜNOK

Rizespor dün Beşiktaş’a karşı müsabakanın büyük bölümünü domine etti, daha fazla net pozisyon üretti ancak günün kahramanı Mert’e takıldı. Zaten Rize ekibinin bu yıl istikrarlı sonuçlar alamamasının en önemli sebebi de bu: Gol yollarında cömertler. Ne Sowe, ne Jurecka, ne de bir başkası bu sezon Rize’nin gol sorununa çare bulamadı. Ancak bu gol kısırı sezonda bir sürpriz oyuncuya ekstra parantez açmak lazım: Alikulov bu sezon kornerlerden aslında 5 kez fileleri havalandırdı, biri dün Gedson’a yazıldı, biri de Kasımpaşa maçında ofsayt sebebiyle iptal edilmişti. Özbek milli stoper, ligin en yükseğe sıçrayan adamı. Bu özelliğiyle belki de ligin en büyük korner silahı.