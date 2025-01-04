×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERYazarlarUğur MELEKESüper Lig'in en büyük korner silahı Rizesporlu Alikulov
Uğur Meleke
Uğur Meleke
Uğur MelekeYazarın Tüm Yazıları

Süper Lig'in en büyük korner silahı Rizesporlu Alikulov

#Beşikaş#Rizespor#Süper Lig

Dün Rize’de sezonun en enteresan ilk devrelerinden birini seyrettik. Eğer Rizespor santrforu Ali Sowe biraz daha becerikli olsa, 20’nci dakikada 4 gol atmış olabilirdi Beşiktaş kalesine.

Haberin Devamı

Rize 40 dakikada 6 net pozisyon kaçırdı, hatta o sırada rakip ceza alanında topla oynama istatistiğinde de 18’e 2 öndeydi. Ancak ilk yarının uzatmalarında bir top kaybından yedikleri golle 1-1’le girdiler devreye. Dün Rize’de oynanan ilk yarı Beşiktaş’ın son iki aydaki her kronik rahatsızlığından birer kuple içeriyordu zaten: 1-) Beşiktaş geriden pasla çıkamıyor. Bir-iki yalancı hazırlık pası sonrası Mert Günok’a dönüyor ve uzun topa mecbur kalıyorlar. 2-) Mert Günok uzak mesafeye iyi toplar atıyor ama Beşiktaş’ın iki kanat hücumcusu da uzun boylu olmadığı için kayboluyorlar orada. 3-) Beşiktaş’ta Paulista sonrası stoperde kim oynarsa oynasın vasat performanslar ortaya koyuyor. Uduokhai, Talha ya da Emirhan çok fazla fark etmiyor. 4-) Beşiktaş kornerleri de savunamıyor. Geçtiğimiz hafta Alanya’lı Lima atmıştı golü. Dün Alikulov bir tane attı, bir kafası da çizgiden çıktı.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınRizespor - Beşiktaş maçında çok konuşulan ofsayt pozisyonu Rizespor cephesinden tepkiRizespor - Beşiktaş maçında çok konuşulan ofsayt pozisyonu! Rizespor cephesinden tepkiHaberi görüntüle

GÜNÜN KAHRAMANI MERT GÜNOK

Rizespor dün Beşiktaş’a karşı müsabakanın büyük bölümünü domine etti, daha fazla net pozisyon üretti ancak günün kahramanı Mert’e takıldı. Zaten Rize ekibinin bu yıl istikrarlı sonuçlar alamamasının en önemli sebebi de bu: Gol yollarında cömertler. Ne Sowe, ne Jurecka, ne de bir başkası bu sezon Rize’nin gol sorununa çare bulamadı. Ancak bu gol kısırı sezonda bir sürpriz oyuncuya ekstra parantez açmak lazım: Alikulov bu sezon kornerlerden aslında 5 kez fileleri havalandırdı, biri dün Gedson’a yazıldı, biri de Kasımpaşa maçında ofsayt sebebiyle iptal edilmişti. Özbek milli stoper, ligin en yükseğe sıçrayan adamı. Bu özelliğiyle belki de ligin en büyük korner silahı.

#Beşikaş#Rizespor#Süper Lig
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

Sakin ve akıllı oynamanın ödülü

 ÜNAL ÖZÜAK
ÜNAL ÖZÜAK

Hakemlere talimat vermek yetmez, arkalarında durulmalı

 FIRAT AYDINUS
FIRAT AYDINUS
TÜM YAZARLARIMIZ