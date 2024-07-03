Süper Lig'in Bundesliga'ya karşı zaferi

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Avusturya’ya liglerinin isminden dolayı ‘Diğer Bundesliga’ diyorlar ama dün ilk 11’lerinde 7 tane Almanya Bundesliga oyuncusu vardı zaten. Yani ilk 11’inde 7 Süper Lig oyuncusu bulunan Türkiye, 7 Almanya Bundesliga’lısı olan Avusturya’yı eledi bir bakıma. Sadece milli takımımızın değil, ligimizin de bir zaferi bu.

Leipzig’de hakemin başlangıç düdüğü çaldı, 10 dakika boyunca bir daha kimse nefes almadı adeta. 15’inci saniyede Sabitzer soldan pozisyon buldu, kaleciye takıldı. Mert Günok topu alır almaz hızlı oynadı, 30’uncu saniyede bu kez Barış Alper sağdan pozisyona girdi. Barış’ın şutu bloklandı, kornere dönüştü. Arda’nın köşe atışı sonrası Merih’in golü geldi. Santra yaptılar. Daha ikinci dakika dolmadan Baumgartner sağ çaprazdan vurdu, direğin dibinden auta gitti top... Sadece 120 saniye içinde İngiltere’nin 4 maçının toplamından daha fazla net pozisyon yaşandı Leipzig’de! İki takım da o kadar az oyalanıyor, rakip kaleye gitme konusunda öyle aceleci ki, maç anlatıcılarının not kağıtları 10’uncu dakikada dolmuştu artık.

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KAOSTAN SONRA GELEN AKILCI HAMLE

Teknik direktörümüz Montella, 10 dakikalık kaostan sonra akılcı bir hamle yaptı, savunmayı beşledi. Kaan’ı sağ stoper pozisyonuna kaydırdık, rüzgarı dindirdik, maça denge getirmeyi başardık. Dünkü zaferin birçok kahramanı var ama özellikle geri bloğumuz, kaleci Mert Günok, sağ bek Mert Müldür, stoperler Kaan, Merih, Abdülkerim, turnuvanın 11’ine girecek bir performans sergileyen Ferdi’nin hepsi bu 89 dakikalık savunma işinde kahramanlaştılar. Şahane savunmamızın yanı sıra yine 4 maç sonunda turnuva 11’ine girecek müthiş performansını sürdüren Barış Alper, çalışkan Orkun, iki golde de etkili kornerler kullanan Arda Güler’i de yazabiliriz rahatlıkla dört yıldızlı tabloya.

AVUSTURYA FiZiKSEL BiR TAKIM

Dün karşımızda hem bir ünite halinde hareket etmeyi beceren, ham de çok fiziksel bir takım vardı. Onlara, liglerinin isminden dolayı ‘Diğer Bundesliga’ diyorlar ama dün ilk 11’lerinde 7 tane Almanya Bundesliga oyuncusu vardı zaten. Yani ilk 11’inde 7 Süper Lig oyuncusu bulunan Türkiye, 7 Almanya Bundesliga’lısı olan Avusturya’yı eledi bir bakıma. Sadece milli takımımızın değil, ligimizin de bir zaferi bu.

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Bravo çocuklar. Teşekkürler çocuklar. Turnuvanın gizli favorilerinden birini yendik. Artık turnuvanın gizli favorilerinden biri biziz demek ki.

BiR ULUS KULÜPLE OYNADIK

Teknik direktörümüz Vincenzo Montella, maç önü basın toplantısında çok doğru bir benzetme yaptı. “Adeta bir kulüp takımıyla karşılaşıyoruz” dedi İtalyan Hoca. Gerçekten de son iki senedir kadro istikrarı, bütünsellik, ünite halinde hareket etme konusunda bir kulübü andırıyor Avusturya Milli Takımı. Rangnick, uluslararası futbol kamuoyuna göre bir teknik direktörden fazlası. Avusturyalı meslektaşlarımıza göre ‘bir mimar’. Zaten bu takımın da temellerini Red Bull organizasyonunun başındayken atmıştı. Şu an milli takım havuzunun yüzde 70’ten fazlası ya Red Bull üretimi, ya da yolu oradan geçmiş sporcular.

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YILDIZ ÇIKARAN SiSTEM

Leipzig ve Salzburg sisteminden Haaland, Keita, Upamecano gibi süperstarlar ürettiler. Dün sahada mücadele den yıldızları Laimer, Sabitzer ve Baumgartner de RB Leipzig’in mevcut ya da eski futbolcuları zaten. Bir ulus-kulübü eledik dün.

FAVORILERDEN BIRINI ELEDIK

Ralf Rangnick yönetiminde düne kadar 25 maça çıkmıştı Avusturya Milli Takımı. Bunların yüzde 60’ını, yani 15’ini galip bitirmişlerdi. Bu oranla Avrupa dördüncüsü konumundalar. Son bir yıl içinde Almanya ve Hollanda’yı yendiler, bize de malum hazırlık maçında 6 attılar.

O yüzden de kendilerini şampiyonluk adayları arasında görüyorlar(dı). Ve zaten sık sık basın toplantılarında Rangnick’e bu soru soruluyordu. Kurt hoca da iddiasız değil, “Neden olmasın” minvalinde yanıtlıyordu bu sualleri. Yani dün kendilerini turnuvanın şampiyonluk adayı olarak gören bir takımı eledik Leipzig’de.

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TURNUVADAN SÜRPRIZ BIR ŞAMPIYON ÇIKABILIR

İtalyanlar 3 grup maçında toplam 3 isabetli şut atabildikten sonra, İsviçre’ye karşı top göremeden turnuvaya veda ettiler.

İngilizler 4 maçta toplam sadece 30 dakika iyi futbol oynadılar. Slovaklar karşısında vedaya 80 saniye mesafedeydiler. Teknik direktörlerinin tutuculuğunun esiri konumundalar.

Fransızlar 4 maçta toplam 3 gol buldu, ikisini rakipleri kendi kalelerine attılar. Biri de Mbappe’nin penaltısından geldi. Yani koskoca Fransızlar’ın henüz akan oyunda kendi futbolcularıyla bulduğu tek bir gol yok.

Portekizliler Çekya’yı uzatmalarda yenebildi. Gürcistan’a kaybettiler. Slovenler’i penaltılarla geçebildiler. Portekiz medyası, Cristiano Ronaldo ve Leao gibi oyuncularla presli bir oyun oynamalarının mümkün olmadığına inanıyor.

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ŞAMPiYONLUĞU HAK EDEN BiR FUTBOL SERGiLEYEN YOK

İspanya-Almanya eşleşmesinden gelecek bir yarı finalist dışında, bu turnuvada şampiyonluğu hak eden futbol oynayan bir klasik büyük yok. Bu görüntüsüyle, bu dinamikleriyle bu turnuvadan sürpriz bir şampiyon çıkması beklenebilir kesinlikle. Eğer Avusturya dün bizi eleseydi, favoriler arasında adları anılacaktı. Biz elediğimize göre bizim ismimizin anılacağını öngörebiliriz rahatlıkla.