Süper Lig'e tekrar sevdalandıracak türden bir maçtı

Dün şemalarına son derece sadık, ne yaptıklarını çok iyi bilen bir Rizespor takımı vardı sahada. Evet muhtemelen bu sezon Gaziantep kadar flaş sonuçlar alamayacaklar, bunun da basit bir sebebi var: Gaziantep takımını neredeyse bütünüyle Sumudica kurmuştu. Maxim’ler, Mirallas’lar, Vetrih’ler onun getirdiği oyunculardı. O yüzden sanırım Rize’de de tam bir Sumudica havası görebilmemiz için önümüzdeki yaz takviyelerini beklememiz gerekecek.
ENNER VALENCIA'YI TEBRİK EDİYORUM
Dün Fenerbahçe, bir cuma okul çıkışı nizamında durup, bir kuş sürüsü gibi hücuma çıkan Rize’ye karşı zor bir sınav verdi. Maçta çok fazla net pozisyon yaşanmadı, Rize’nin Gaziantep kadar kaliteli oyuncuları yok, Fenerbahçe’nin bu nizamda kapanan bir takımı çözebilecek planı yok henüz. Böyle bir müsabakanın kaderini ancak bir uzaktan şut ya da bir duran topun belirleyeceği çok açıktı. Öyle de oldu zaten. Valencia’yı hem ciddi oyunu hem de o çalışılmış frikiği için tebrik etmek gerek.
MARIUS SUMUDICA'DAN ÖZÜR DİLİYORUM
Tabii ki maçın düşük kalitede kalmasında şiddetli yağmur ve bozulan zeminin de etkisi var. Son 20’de Rizespor beraberlik için daha fazla denedi ama Türk hakemlerinin Sumudica’yı atma hastalığı bir miktar engel oldu mücadelelerine. Sumudica bu sezon 3 kez atıldı. Bence en az ikisi gereksizdi. Ve aynı hakemlerin, benzer durumlarda Erol Bulut, Fatih Terim ya da Sergen Yalçın’ı atmadıklarını da gayet iyi biliyoruz. Ben bir Türk sporsever olarak bir yabancı teknik adama yapılan bu ayrımcı tavırdan dolayı çok üzgünüm. Hatta bir faydası olacaksa, kendi namıma özür diliyorum Sumudica’dan.
Dün Gaziantep’te oynanan maçı Onyekuru’suz ve Onyekuru’lu olarak iki ayrı perdede değerlendirmek lazım. Nijeryalı kanat oyuncusunun olmadığı bölümde Galatasaray topa genel olarak sahip gözükmesine rağmen öyle yavaş oynuyordu ki, kumandada bir ‘fast forward (ileri sarma)’ tuşu aradığımı fark ettim bir ara(!) Evet, zaman zaman topu çok dolaştırdıkları için sanki Manchester City’ye öykünüyor gibiler, ama İngiliz ekibinin 3 kat yavaşlatılmışı gibi oyunları... Ancak Henry Onyekuru, sahaya adım attığı andan itibaren değiştirdi maçın hikayesini. Hızlı düşünüp, hızlı hareket ederek tek başına çekti maçın fişini.
SUMUDICA OLSAYDI
Gaziantep’in oyununu da (Premier Lig takipçileri zaten çoktan fark etmişlerdir) Espirito Santo’nun Wolves’uyla eşleştirebiliriz pekala. Beşli savunma yapıyorlar, şemalarına sadıklar, kazandıkları toplarla da hücum planına çok hızlı geçiyorlar. Dün en az 4 net pozisyon yakaladılar ama biraz beceriksizliğe, biraz da Muslera sihrine takıldılar. Sa Pinto’nun Sumudica’nın taktiğini koruyup sürdürmesi akıllıca. Ancak şunu da unutmamalı: Dün kenarda Sumudica olsaydı oyuncu değişikliklerini çok daha erken yapar, ilk golden sonra hemen dörtlü savunmaya dönerek ofans zenginliğini artırmaya çalışırdı.
BAYRAK MESELESİ
Dünkü müsabakanın sonucundan ve çalınan düdüklerden bağımsız olarak, hakemliğe dair iki konu dikkatimi çekti dün akşam... Birincisi, özellikle kıdemli yardımcı Ceyhun Sesigüzel’in geç kaldırdığı bayraklar. Evet, ben de farkındayım, VAR hayatımıza girdiği için yardımcılar emin olmadıkları bayrakları kaldırmıyorlar. Ancak Sesigüzel’in, Babel’le Arda’nın 2-3 metre önde olduğunda bayrak kaldırmadığı öyle pozisyonlar var ki, orada bir yanlış anlaşılma yaşandığını düşünüyorum ben. Evet yardımcı hakem emin olmadığı bayrakları kaldırmamalı. Ancak emin olduğu, ciddi mesafe görünen bayrakları da kaldırmalı ki, gereksiz sakatlık gibi risklerin önüne geçilebilsin.
DÜDÜĞÜMÜ BEKLE!
Dün akşam dikkatimi çeken ikinci konu da, hakemin frikiklerde oyunculara ‘düdüğümü bekle’ işareti yapmaya çalışarak çok fazla vakit kaybetmesi. Acaba IFAB (ve/veya MHK) şöyle bir talimat yayınlayamaz mı: Hakem topun olduğu yere köpük sıktıysa, zaten bu “düdüğümü bekle” anlamına gelir. Oyuncu önüne köpük sıkıldığı halde düdüğü beklemeden atışı kullanırsa sarı kart görür. Hayatımızı kolaylaştırır sanki böyle bir dönüşüm.
Dün hem yoğun kar yağışı, hem de saatte 30 km/sa hıza ulaşan rüzgarın oyun kalitesini çok etkilediğini söylemek lazım. O yüzden öncelikle bu olumsuz koşullarda iyi niyetle mücadele eden futbolculara ve hakem ekibine teşekkür etmek lazım. Sanırım dünkü Süper Kupa maçını iki takımın mevcut kadro koşullarından da bağımsız değerlendirmek doğru olmaz: Trabzonspor, Süper Lig’de 5 maçta 13 puanlık iyi bir seri yakaladığı gibi, Abdülkadir dışında eksiği olmadan, ideal 11’iyle çıkabildi Süper Kupa maçına.
<div style="margin: 0 auto; max-width: 100%; min-width: 300px;"><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"><iframe style="width: 300px; min-width: 100%; position: absolute; top: 0; left: 0; height: 100%; overflow: hidden;" src="https://embed.dugout.com/v2/?p=eyJrZXkiOiI3Y0wxUWlDbSIsInAiOiJzcG9yYXJlbmEiLCJwbCI6IiJ9" width="100%" height="400" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen" data-mce-fragment="1"></iframe></div></div>
5 KRİTİK EKSİK
Başakşehir’se hem haftalardır kazanamıyor, hem de takımın omurgası sakat. Kanatların ideal dörtlüsü Rafael, Mbombo, Visca ve Chadli’nin yanı sıra takımın beyni İrfan’ın yokluğunda topu daha fazla rakibe bırakan, daha pragmatik bir Başakşehir vardı sahada dün. Dört ideal kanat adamının yokluğunda Okan Hoca, sağ bekte yeni transfer Ömer Ali’ye, sol açıkta da bir diğer yeni Junior Fernandes’e direkt forma vermek zorunda kaldı dün. Ömer Ali zaten bir joker. Alışık olduğu sağ bek pozisyonunda Nwakaeme’yle boğuştu maç boyunca. Fernandes’in de hazır geldiğini, penaltıyı kazandıran şutu attığını not etmek gerek
10+ MİLYON DEĞERİNDE
Trabzonspor’sa 47-57 arasındaki 10 dakikayı saymazsak, müsabakanın geneline hükmeden taraftı dün. Berat, aynen ligdeki Gençlerbirliği maçında olduğu gibi yine her hücumun içinde pas istasyonu olarak vardı. Yine bolca pas arası yaptı ve çok fazla duran oyunda yüksek konsantrasyonuyla ön plana çıktı. Nwakaeme son bir aydaki çıkışını sürdürdü, yeni formasıyla mücadele eden Ömer Ali’yi zorladı. Ama maçın neticesini tayin eden yine bir kader belirleyiciydi: Süper Lig’de attığı her gol takımına puan ya da galibiyet kazandıran Ekuban, Süper Kupa’nın da kulpunu tutup müzeye getiren adamdı dün. 1 milyona alınan Ekuban’ın şu anda 10+ milyon değerinde olduğunu düşünüyorum ben. Ganalı, sanırım son yıllarda Süper Lig’e giriş yapan performans/fiyat paritesi en yüksek adam.
Süper Lig’in sıralı fikstür esası sebebiyle kulüplerin performansları birbirine benzer seyrediyor: Hemen herkes Antep-Başakşehir-F.Bahçe-Kasımpaşa-Alanya dönemecinde yıpranıyor. G.Saray orada tökezledi, Trabzon hoca değiştirdi hatta. Ama bu fikstürü takip eden Erzurum-A.Gücü-Sivas-Kayseri-Rize süreci de büyüklere hep nefes aldırdı. Beşiktaş orada 15 puan yapıp şampiyonluk yarışına katıldı. Galatasaray 13 yaptı, Abdullah Avcı’nın da ilk 5 maçı o fikstür olduğu için talihliydi doğrusu.
İLK 45’TE 322 İSABETLİ PAS
F.Bahçe'de halen bu görece kolay fikstürün içinde. Burası büyükler için oyun oturtup, ligin geri kalanına güçlü girmek için iyi bir fırsat. Erol bulut da arada Sivas hayal kırıklığı olmasına rağmen Ankaragücü ve Kayseri maçlarında olumlu işler yaptı kesinlikle. En azından şunu ispat etti bu iki maçta: Bu takım, gerektiğinde oyunu domine edebilir. Vitesi elinde tutabilir. Koca bir sezonu pragmatik bir ana planla götürmeye kalkmayacak. Dün ilk 45’te 322 isabetli pasla sezon rekorunun kırılması, bu niyetin rakamsal ispatı.
SAMATTA FARKI
Dün Kayseri önündeki rahat oyunu hem bu pozitif niyete, hem de bireysel performanslardaki çıkışa bağlayabiliriz elbette. Sahayı dikey bir çizgiyle ortadan ikiye bölerseniz, takımın sol yarısı telepatik bir uyum içindeydi: Sol stoper Szalai harika bir başlangıç yaptı. Sol bek Caner, sol açık Thiam ve sola deplase olmayı seven Pelkas’ın uyumu hem gollerin, hem de birçok net pozisyonun temelindeki faktördü. Ozan tamamlanamayan hücumların geri kazanılmasında önemli bir katkı yaptı. Samatta da gezici santrfor oyunuyla, yokluğunda Fenerbahçe’nin niye tökezlediğini hatırlattı bir kez daha.
Bulut’un ligin ikinci yarısında halletmesi gereken problem şu: Kalan 20 maçta daha fazla Ankaragücü-Kayseri, daha az Sivas-Gaziantep oyunu oynamalılar. Meselenin özeti bu.
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Süper Lig’de oyun tanımı dört başı mamur bir şekilde yapılabilecek, ne oynadığını net cümlelerle ifade edebileceğiniz birkaç takım var. Bunlardan biri de Malatya. Özellikle büyük takımlara karşı çok zorluk çıkarabilen bir oyun anlayışı ve futbolcu grubuna sahipler. Kompakt duruyorlar, ikili mücadelelerde sertler, topu size bıraksalar da şemalarına sadık oldukları için boşluk bırakmıyorlar. Yerden oynayan rakiplerini kolayca bozup havadan oyuna zorluyorlar ki bu da onların önemli bir sırrı: Zira Süper Lig’de maçı başına 20,1 hava topu kazancıyla en yakın rakiplerinin tam 4 puan önünde liderler.
ADEM iŞiNi iYi YAPIYOR
Büyük takımlar üçüncü bölgede topu çaresizce dolaştırırken kayıp yaparlarsa, atağı tamamlayamazlarsa, Malatya seri hücum geçişi de yapabilen bir ekip. Bu geçişte anahtar adam Adem Büyük. Bir aydır alışık olduğumuz pozisyonlarının dışında, derinde oyun kurucu olarak görev yapıyor Adem. Çok da iyi yapıyor bu işi. Hatta şunu da rahatlıkla söyleyebilirim: Galatasaray’ın bu yılki üç santrforunun hiçbiri Adem’in yaptığı katkıyı yapamadı takımına. Dün o çıktıktan sonra Malatya’nın çıkışlarda zorlandığını söyleyebiliriz rahatlıkla.
FUTBOLUN 100 YILLIK KURALI
Dün 88 dakika boyunca Galatasaray topa sahip oldu ama oyuna hükmetti mi, işte onu iddia etmek güç. Üstelik bu maçın neredeyse aynısı, sadece 12 gün önce Türkiye Kupası’nda oynanmış; Malatya oyunu yine 90 dakika boyunca kilitlemiş ve maçı uzatmaya götürmüştü. Yani kupadaki o maçı dikkatle izleyen birisi, dün o müsabakanın tekrarının yayınladığını düşünebilir inanın!
Futbolun yüzyıllık bir kuralı: Bu tarz sıkışan maçların bir duran topla ya da uzaktan bir şutla açılması. Dün Galatasaray’ın attığı 10 şutun 8’inin ceza alanı dışından olması da biraz bu yüzden. 88’de Babel’in denemesi belki çok iyi bir şut değildi ama doğru denemeydi. Maçı da o doğru deneme kazandı zaten.
<div style="margin: 0 auto; max-width: 100%; min-width: 300px;"><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"><iframe style="width: 300px; min-width: 100%; position: absolute; top: 0; left: 0; height: 100%; overflow: hidden;" src="https://embed.dugout.com/v2/?p=eyJrZXkiOiJqV29xTDNQYiIsInAiOiJzcG9yYXJlbmEiLCJwbCI6IiJ9" width="100%" height="400" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen" data-mce-fragment="1"></iframe></div></div>
Dün ilk yarım saatte Trabzon’un kapalı savunmaları açma konusundaki sıkıntılarını hissettik ancak 35’te Ekuban’ın olağanüstü pasıyla kırdılar direnci. Sahada bütünsel olarak mükemmel bir futbol yoktu ama iki sanatçı, Ekuban ve Nwakaeme’nin ortaklığı yetti maçın fişini çekmeye. Yeni transfer Berat çok sayıda sahipsiz top kazandı, fakat kazandıklarını öne kullanmada biraz şanssızdı. Ömür’ün yokluğunda onun rolünde oynayan Flavio da yeteneği kısıtlı bir futbolcu. Trabzonspor’un ocak ayı içinde o bölgeye bir takviye yapması şart gibi. G.Birliği’nde ön taraftaki eksikler döndü, lâkin oyun kalitesinde büyük bir gelişme yok. İlhan Abi’yi kaybedişimizin 4’üncü yıldönümünde böyle vasat bir kadro nasıl kuruldu, kasasında 20 milyon Euro olan kulüp bugün nasıl 40-50 milyon TL borçlu hale geldi, bir Gençlerbirliği sevdalısı olarak daha detaylı yazacağım bir gün. Ancak tek bir menajerlik şirketinin şu anda Gençlerbirliği’nde 8, Hacettepe’de 7 futbolcusunun olması hikâyenin trajik bir özeti sanırım.
<div style="margin: 0 auto; max-width: 100%; min-width: 300px;"><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"><iframe style="width: 300px; min-width: 100%; position: absolute; top: 0; left: 0; height: 100%; overflow: hidden;" src="https://embed.dugout.com/v2/?p=eyJrZXkiOiJRQ01GOUhFcSIsInAiOiJzcG9yYXJlbmEiLCJwbCI6IiJ9" width="100%" height="400" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen" data-mce-fragment="1"></iframe></div></div>
Ancak Beşiktaş öyle dominant oynuyor, topa hükmetme süresini o kadar uzatabiliyor ki, bu saygıyı da sonuna kadar hak ediyor bence. Dün Beşiktaş belki ilk gol için 44’e kadar bekledi. Ama o dakikaya kadar topla yüzde 75 oynadı, pas istatistiğinde de 330’a 100’ü yakalamıştı. Beşiktaş’la oynarken belki maçı bir süre 0-0 götürebiliyorsunuz ama siyah-beyazlılar bir noktada o golü bulacaklarını hissettiriyorlar size. Dün o duyguyu 2-0’la 3-0 arasında da yaşattılar mesela. İki gol arasında 17 dakika vardı ve o süre boyunca izleyenlerin merak ettiği tek şey galiba şuydu: Acaba üçüncü golü kim atacak? Beşiktaş kâğıt üzerinde deplasmanda... Rakibi, ligin dişli takımlarından. 27 puanla sekizinci ve iki haftadır üstü üste kazanıyor.
<div style="margin: 0 auto; max-width: 100%; min-width: 300px;"><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"><iframe style="width: 300px; min-width: 100%; position: absolute; top: 0; left: 0; height: 100%; overflow: hidden;" src="https://embed.dugout.com/v2/?p=eyJrZXkiOiI0QmZPZ2VYbSIsInAiOiJzcG9yYXJlbmEiLCJwbCI6IiJ9" width="100%" height="400" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen" data-mce-fragment="1"></iframe></div></div>
GHEZZAL’I ARAMADILAR
Müsabakanın Olimpiyat Stadı’nda olması da maç öncesi bir zorluk gibi hissettiriyor ister istemez. Ancak Sergen Yalçın, Ghezzal’i dinlendirebilecek lükse sahip. Haksız da değil gerçekten. Zira sahada öyle bir koordinasyon var ve herkes ne yaptığının o kadar farkında ki, ekstra bir yetenek olarak ghezzal’i de aramıyorsunuz böyle bir maçta.
Birçok iyi bireysel performans olan dünkü müsabakada üç adama ekstra parantez açabiliriz sanırım: Biri, Karagümrük’ün önde baskısını adeta tek başına kıran müthiş bir pas istasyonu: Souza... Bir diğeri, kendisine güvenildikçe sorumluluk alan ve sorumluluk aldıkça verimi artan Mensah...
Sonuncusu da, gelişimiyle sadece Beşiktaşlılar’ı değil, tüm Türk sporseverleri sevindiren pırlanta gibi bir genç, Rıdvan. Rıdvan’ın bu çizgisini koruması halinde 11 Haziran’da Türkiye formasıyla Roma Olimpiyat Stadı’na çıkması bile sürpriz sayılmaz bence.
Fatih Terim bu iki ekipten ilkini daha çok tutuyor, kritik maçlara genelde onlarla başlıyor. Dün de tercihi o yöndeydi. 31 yaş ortalamalı dünkü ileri beşli (Feghouli, Belhanda, Emre Akbaba, arda ve Babel), oyununu tutturduğunda, özellikle ilk golü attığında keyif veren bir grup. Kısa seri paslar... Araya toplar... Zeka ürünü kombinasyonlar...
ZORA GELEMiYORLAR
Ancak oyunlarını tutturamadıklarında, ilk golü yediklerinde, ya da beraberlikle 60’lara girdiklerinde artık eğlenceli olmaktan çıkıyor bu ekip. Fiziksel oyun oranı arttığında düşüyorlar hep birlikte. Dün ilk golü attılar, maçın gerisi bir Harlem şovuna döndü adeta. Keyif aldılar, keyif verdiler... Ama bu sezon Galatasaray’ın ilk golü yediği dört maçın dördünü de kaybetmesinin sebebi de aynı. Çünkü pek de zora gelemiyor bu Harlem grubu.
<div style="margin: 0 auto; max-width: 100%; min-width: 300px;"><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"><iframe style="width: 300px; min-width: 100%; position: absolute; top: 0; left: 0; height: 100%; overflow: hidden;" src="https://embed.dugout.com/v2/?p=eyJrZXkiOiI4YUZWRzBKcSIsInAiOiJzcG9yYXJlbmEiLCJwbCI6IiJ9" width="100%" height="400" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen" data-mce-fragment="1"></iframe></div></div>
EKONOMiK KULLANMALI
Terim’in sezonun geri kalanında bu deneyimli-yetenekli grubu bir şekilde ekonomik kullanacak formülü üretmesi gerek. Mesela hafta sonu-hafta içi fikstüründe peş peşe aynı verimi vermesi imkânsız bu grubun. Ya da bıçak sırtı giden bir maçta ilk 60’ı oynadılarsa, göğüs göğse çarpıştılarsa, son yarım saatte aynı seviyeyi korumaları da mümkün değil. Onları bir şekilde ekonomik kullanmak zorundasınız, ikişerli-üçerli gruplara bölerek... Ya da dakikalarını azaltarak... Dün şov yaptılar. Ama her rakip onlara bu şov fırsatını vermiyor.
Dün dakikalar 67’yi gösteriyordu. Valencia önde baskıyla kazandığı top ve şık bir şutla golü bulmuş, skoru 3-0’a taşımıştı. Fişi çekmişti yani. O sırada istatistiklere baktım: Fenerbahçe son derece üstün oynadığı maçta o ana kadar tam 16 şut çekmişti. Bu önemli... Ancak o dakikadaki faul istatistiği sizi şaşırtabilir: 67 dakikada Ankaragücü’nün 13 faulüne karşılık, Fenerbahçe’nin tam 19 faulü vardı. Bu faullerin 5’i Pelkas’tan, 4’ü Valencia’dan, 3’ü Thiam’dan, 2’si Samatta’dandı. İşte bu detay, Erol Bulut dönemi anlayışını tarif eder nitelikte: Topa yüzde 65 sahip olabilir, oyunu domine edebilirsiniz. Şutlarda 16-8 üstünlük de sağlayabilirsiniz. Ancak bir Erol Bulut takımı oyuncusuysanız, savunma yapmak zorundasınız. Sahada kalmak için öncelikli şart bu.
MAÇIN ANAHTARI: KARŞI PRES
Dün Kadıköy’de Fenerbahçe bölüm bölüm gerçekten iyi futbol sergiledi: Ozan geçişlerde ağırlığını koydu, Nazım sağdan akılcı bindirmeler yaptı. Pelkas yeni oyun lideri. Thiam’la Samatta arasında telepatik bir uyum var. Sıkça yer değiştirerek savunma dengesini de bozdular. Valencia’yla birlikte bu dörtlü özellikle kaybettikleri toplar sonrası iştahlı bir baskı yaptılar. Maçın da anahtar detayı zaten bu: Fenerbahçe’nin karşı presi. Geri kazandıkları toplarla birçok pozisyon yarattılar. Hatta Valencia’nın golü de böyle geldi. Kazanamadıklarında da genelde faul yaptılar. Bu da Erol Bulut’un savunma/hücum dengesi felsefesinin temel prensiplerinden biri.
PAiNTSiL’E ALAN BIRAKMADILAR
Ankaragücü’yse şu anda ligin zorlu fikstür dönemecinin içinde. Peş peşe Gaziantep, Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Alanya’yla oynuyorlar. Zorlanmaları normal. Dün Paintsil’le hızlı hücumlar denediler ama Erol Bulut bu işlere çok kafa yoran bir teknik adam. Fazla alan bırakmadı Paintsil’e. Kornerlerde Altay’ın önünü kalabalıklaştırıp direkt şut denemeleri harikaydı. Bir topları da direkten döndü zaten. Maçın ikinci yarısına önde baskıyla başlayarak bir 10 dakika kadar ev sahibine zorluk da çıkarttılar. Ancak kaliteleri kısıtlı. Ve yapabileceklerinin maksimumu buydu bence.
<div style="margin: 0 auto; max-width: 100%; min-width: 300px;"><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"><iframe style="width: 300px; min-width: 100%; position: absolute; top: 0; left: 0; height: 100%; overflow: hidden;" src="https://embed.dugout.com/v2/?p=eyJrZXkiOiI4TG9YT2pHUiIsInAiOiJzcG9yYXJlbmEiLCJwbCI6IiJ9" width="100%" height="400" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen" data-mce-fragment="1"></iframe></div></div>
Bu müsabakayı tabii ki iki ayrı perde olarak ele almak lazım. Kırmızı karta kadarki 60 dakika, yani birinci perde, karşılıklı bir kontrol oyunuydu. Sahada hemen her saniye temaslı bir futbol oynandı. Kimsenin kimseye alan bırakmadığı bir çarpışma futbolu vardı Dolmabahçe’de.
Terim’in başlangıç 11’indeki iki tercih kritikti. Birinci tercihi Luyindama belki talihsiz bir gün geçirdi, ama Aboubakar gibi sadece bitiren değil oyun kuran bir adamı caydırmak için yapılmıştı bu seçim. İlk 11’deki ikinci kritik seçim de Etebo’ydu. Etebo girdiği için Galatasaray diziliş değiştirmedi, yine 4-1-4-1 oynadılar ve Nijeryalı’nıın rolü de sol içteydi. Etebo’nun sol iç oynaması da bir önlem tercihiydi aslında. Zira sağ çizgideki Rosier-Ghezzal tehdidine karşı orada Saracchi-Emre Kılınç-Arda çok yumuşak bir karşılama grubu olacaktı. Etebo orayı sertleştirdi gerçekten de. Galatasaray genelde rakip stoperlere baskıya gitmedi, rakibini ikinci bölgede kalabalık bir ekiple karşılamayı tercih etti.
OĞUZHAN, MENSAH’I ARATTI
Sergen Yalçın’ın N’sakala’nın yerine kullandığı Rıdvan’sa, Beşiktaş’ın hücum opsiyonlarını artırdı. Sağ kanadın her zamanki kadar etkin olmadığı böyle bir günde, ana çıkış opsiyonu oldu Rıdvan. Ancak Mensah’ın yerine tercih edilen Oğuzhan bence bir fark yaratamadı. Hatta Mensah’ın ikinci-üçüncü bölge geçişini driplingle yapabilme ekstrasından da bir saat mahrum kalmış oldu Sergen Yalçın. Kırmızı karta kadarki bu 60 dakikada akan oyunda neredeyse net pozisyon yok. 33’te Galatasaray Marcao’yla bir duran top pozisyonu yakaladı, Beşiktaşlı Larin’in 35’teki net fırsatı da bir pas hatası sonucu oluştu zaten.
Tabii ki 60’ta gelen kırmızı kart bir kırılma anı... Beşiktaş’ın o dakikadan sonra oyunu rakip yarı alana yıkıp, daha fazla pozisyon bulması doğal. Terim’in bence kırmızı karttan sonra Arda-Belhanda’yı çıkarması doğru, ama 10’a 11 oynarken Babel yerine daha güvenilir bir adamı sokmayı (mesela Ömer’i) tercih edilebilirdi bence.
GOL KADAR DEĞERLi HAMLE
Bu sert çarpışmada, temas oyununda, nüansların galibi belirleyeceği bir maçta üç Beşiktaşlının fark yarattığını söyleyebiliriz rahatlıkla: Rıdvan hemen her ofansif aksiyonun içinde vardı, hak ettiği asisti de yaptı.
Atiba’nın 33’te Marcao volesini hissedip çizgiye koşması muazzam. Gol kadar değerli. Tabii klasik bir büyük maç oyuncusu olan Josef De Souza’ya da ayrı bir parantez açmak lazım. Josef’in varlığı arkasındaki stoperleri de, önündeki Atiba-Oğuzhan (ya da Mensah’ı da) yükselten bir faktör. Ligin ilk yarısı biterken yapılacak altın 11’lerin garanti ön liberosu Josef olacaktır sanırım.
Galatasaray iç sahada topla oynama lideri. Ama deplasmanda daha pragmatik bir oyun tercih ediyor. Beşiktaş Rıdvan sahadayken çift yönlü hücum ediyor ama Rıdvan’sız olduğunda yük Ghezzal’in üzerinde. Galatasaray açık oyunda ligin en az gol yiyen takımı. Beşiktaş’sa ligin kader adamlarından Aboubakar sayesinde taçlarda dahi fark yaratıyor. Derbide güçler yakın. Bir küçük nüans, bir korner, hatta bir taç bile bu maçın sonucunu belirleyebilir.
BEŞİKTAŞ
ÜSTÜNLÜK: TAÇ ATIŞLARINDA ABOUBAKAR
Süper Lig’de genelde çok akışkan bir futbol oynanmadığı, oyunun çok durduğu bir gerçek. En büyük duraksama sebeplerinden biri de taç atışlarındaki plansızlık. Türkiye’de taçlar genelde hedefe değil, yukarıya, ‘yüzde elli-elli’ye atılıyor. Oysa Beşiktaş bu anlamda Vincent Aboubakar’la fark yaratıyor. Beşiktaş’ın bekleri taçları genelde havaya değil yere, Aboubakar’a atma lüksüne sahipler. Kamerunlu futbolcunun taçlarda yarattığı fark, Beşiktaş’ın atak sürekliliğinde çok önemli rol oynuyor.
GALATASARAY
ÜSTÜNLÜK: AKBABA-ARDA-KILINÇ YER DEĞİŞİKLİKLERİ
Galatasaray'ın bu sezon Rodrigues gibi, Onyekuru gibi çalım atma-orta yapma odaklı klasik bir kanat hücumcusu yok. Onların yerine Arda, Emre Kılınç, Emre Akbaba, Feghouli gibi daha orta saha özellikli oyuncuları kullandı Terim. Bu da Galatasaray’a merkezde hep ekstra bir kalabalık şansı tanıdı. Emre Kılınç, Arda ya da Emre Akbaba sürekli yer değiştirerek oynadılar. Oyunlarını tutturduklarında seri kısa pas trafikleri yakaladılar. Zaman zaman da böylece rakip savunmanın dengesini bozdular.
BEŞİKTAŞ
İki takım da yüzde 56 civarında topa sahip oluyor, topu kaybettiğinde oyunu da genelde yitiriyor. Sergen Yalçın bütüncül bir oyun peşinde, duran toplara da daha fazla kafa yoruyor gibi görünüyor, bu alanda 5-1 üstün rakibine. Fatih Terim ise büyük maç deneyimi yüksek olan oyuncularından maksimum verim alma peşinde.
Duran toplarda üstün olan taraf; 5-1 ile Beşiktaş
KupadaKi Malatya-Galatasaray maçında bir kare dikkat çekiciydi doğrusu: Dakika 114’tü. Galatasaray’ın gole ihtiyacı vardı. Ömer korneri kullanıyordu ve ceza alanında yalnızca 4 oyuncu vardı. Ömer de korneri ilk savunma adamına çarptırmayı başardı zaten(!). Büyük maçlarda akan oyun sıkıştığında genelde duran top organizasyonlarına ihtiyaç duyarsınız ve bu konuda Terim’in ekibi sıkıntılı. Luyindama enteresan bir şekilde kupada daha önemli bir duran top silahına dönüşüyor. Bu performansını derbiye taşırsa bir eşleşme sorunu yaratabilir. Sergen Yalçın ise bu konuya daha fazla kafa yoruyor belli ki. Kupada Rize’yi duran top organizasyonuyla geçtiler. Ligde de bu alanda Galatasaray’a 5-1 üstünler. Ön direkte Necip, arka direkte Atiba, penaltı noktası üzerinde Welinton’un etkinlikleri yüksek.
<div style="margin: 0 auto; max-width: 100%; min-width: 300px;"><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"><iframe style="width: 300px; min-width: 100%; position: absolute; top: 0; left: 0; height: 100%; overflow: hidden;" src="https://embed.dugout.com/v2/?p=eyJrZXkiOiJuNnlCWHFtViIsInAiOiJzcG9yYXJlbmEiLCJwbCI6IiJ9" width="100%" height="400" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen" data-mce-fragment="1"></iframe></div></div>
N'Sakala mı Rıdvan mı? Taşdemir'in durumu kritik
İki takımın bir başka belirgin benzerliği de bekler... Hatay maçında Sergen Yalçın’ın Rıdvan değil, N’Sakala’yı kullanması hücumda Beşiktaş’ı tek yönlü hale getirdi. Geçiş yükü tamamen Rosier-Ghezzal’in sırtına bindi. Eğer Sergen Yalçın derbide de N’Sakala’yı tercih ederse belki savunması sertleşir ama hücumda tek taraflı kalma riski söz konusu. Terim ise sezon başından beri ideal beklerini arıyor. Galatasaray’ın beklerinin (Omar, Linnes, Saracchi, Şener ve Emre’nin) ligde gol sayıları 0, asist toplamları da iki. Gençlerbirliği’nin sağını felç eden Emre Taşdemir’in sağlık durumu, Galatasaray’ın oyunu açısından belirleyici.
Kanat hücumlarında aralarında 'açık' fark var
İki hocanın ayrıştığı önemli noktalardan biri de kanat hücumcusu kullanım biçimleri. Fatih Terim sezon başından beri sol/sağ açık rolü oynayan futbolcusunu orta saha oyuncusu gibi kullandı. Arda, Emre Kılınç ya da Emre Akbaba, her kim çizgide oynarsa oynasın hep içeriye girerek merkezi kalabalıklaştırdılar. Hep pas trafiğine katıldılar ve bu da rakiplerine karşı merkezde bir sayısal üstünlük kurmalarını sağladı. · Sergen Yalçın’ın kanat hücumcularının tipolojisiyse farklı. Ghezzal, adeta bu pozisyonun sözlük tanımı gibi. Topu önüne isteyen, çalım deneyen ve ortayı arayan bir oyuncu. Zaten ligin asist kralı. Larin ise ‘sol açık’ değil ‘sol forvet’. Ceza alanına neredeyse Aboubakar kadar adım atıyor. Bu da Rosier’nin ortalarını anlamlandırıyor. Rosier-Larin bağlantısının bu sene Beşiktaş’a çok gol kazandırması doğal.
Bu sene de pandeminin etkisiyle tek maçlı eliminasyonun gelmesi kupaya ekstra bir aroma kattı. Pandemi bitince de bu tek maçlı eliminasyon düzeni kalsa keşke.
<div style="margin: 0 auto; max-width: 100%; min-width: 300px;"><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"><iframe style="width: 300px; min-width: 100%; position: absolute; top: 0; left: 0; height: 100%; overflow: hidden;" src="https://embed.dugout.com/v2/?p=eyJrZXkiOiJKNUtmSmFpMCIsInAiOiJzcG9yYXJlbmEiLCJwbCI6IiJ9" width="100%" height="400" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen" data-mce-fragment="1"></iframe></div></div>
Hatta bir de son 32 turunda büyükleri seri başı potasına koyarak kayıran kura düzeneği kaldırılırsa, kupanın heyecanının o 90’lardaki haline dönme şansı bile var bence. Tüm kulüplerin kupayı daha fazla önemsediğini seçtikleri 11’lerden de, sahadaki davranışlarından da hissediyorsunuz zaten. Bunun sanırım iki temel nedeni var: Birincisi, önümüzdeki sezon Avrupa’da 3 kupalı düzene geçiliyor ve Avrupa Ligi’ne tek biletimiz var maalesef. O bileti almanın yolu da Türkiye Kupası’ndan geçiyor. Kulüplerin daha ciddi olmalarının ikinci büyük nedeni de kupa yolunun kısalığı. Bugün turnuvada devam edenlerin kupayı kazanmak için sadece 3 maç var önlerinde. Üç maç karşılığı bir Avrupa Ligi bileti de hem maddi, hem manevi olarak güçlü bir ödül.
KASIMPAŞA ŞANSSIZDI
O ödülün cazibesinden olsa gerek, dün Kasımpaşa ideal 11’iyle sahadaydı. Yeni stoper Luckassen’in de katılımıyla daha derli topu bir takım vardı sahada.
Doğrusu tur biletini kapabilecek aksiyonları da ürettiler ama son vuruşlarda şanssızdılar. Fenerbahçe’yse as/yedek karması bir 11’le sahadaydı ve eklektik bir görüntü verdiler. Hodzic’in ikinci-üçüncü bölge geçişinde üstlendiği bağlantı görevini Fenerbahçe’de yapabilen yoktu. Takım sıkça beşerli iki gruba bölünmüş göründü ve oyuna girene kadar Ozan’ı aradı gözler. Ama bu sezon defalarca olduğu gibi Fenerbahçe yine üstün oynamadığı bir maçı, bir duran topla aldı götürdü evine. Sezonun başında iyi işleyen Caner-Samatta bağlantısı, kaldığı yerden devam etti dün gece. Ve bu tek gol, tur biletine yetti Fenerbahçe için.
Fenerbahçe geçen hafta içinde Bayern Münih’e karşı 90 dakika boyunca uyguladığı disiplinli ve pragmatik oyunu Chelsea deplasmanında da 45 dakika yansıttı sahaya (!) 45’inci dakika itibariyle şutlarda 6-0, kornerlerde 3-0 öndeydi Chelsea... Ancak ilk yarının uzatma anlarında mavi formalıların Chelsea değil Erzurumspor olduğu fark edilince daha olumlu ve akışkan bir futbol izletti sarı lacivertliler.
Erol Bulut kendi doğrularına sorgusuz-sualsiz inanan ve onlarda ısrar eden bir teknik adam. Perşembe akşamı Alanyaspor karşısında oynanan pragmatik futbolun sezonun geneline yayılamayacağını iddia etmiştim bu sütunda. Ancak Bulut, Erzurum’da da ciddi bir bölümde sürdürdü bu stratejiyi. Maça yine düşük viteste başladılar, topu büyük ölçüde paylaştılar. Thiam defansif santrfor gibi oynuyor.
ÖNCE SAVUNMA
Erol Bulut’un daha önce Ozan’a verdiği ‘defansif on numara’ rolünü de Mert Hakan oynadı bu kez. Mert Hakan-Thiam’ın liderlik ettiği kompakt bir savunma anlayışı var Fenerbahçe’nin. Erol Bulut, santrforu ve on numarası başta olmak üzere herkesin savunma görevini kusursuz yapmasını birinci öncelik olarak benimsemiş. Ve belli ki rakip fark etmeksizin yayacaklar bu anlayışı sezona.
Bu anlayış 20 rakibin kaçını çözebilir, bu futbol şampiyonluk getirir mi, henüz bilmiyoruz tabii bu soruların yanıtlarını. Ancak birey birey de gelişmeler olduğunu söyleyebiliriz sarı lacivertlilerde. Kadro zenginleşti; Valencia, Ferdi, Samatta gibi ilk 11’e rahatlıkla koyabileceğiniz adamlara kısıtlı süre verebilecek bir derinlik var kulübede.
EROL BULUT’A TEŞEKKÜR ETMELiYiZ
Savunmanın ideal dörtlüsü bulundu gibi. Tisserand-Sadık tandemi oturuyor. Caner skor katkısını sürdürüyor, Sinan kazanılıyor. Pelkas sadece takımının değil ligin kader adamlarından birine dönüşüyor. Aslında bu coğrafyanın en iyi maaş veren ligi olarak, daha fazla Visca, Pelkas, Bakasetas ya da Maxim getirebilmeliyiz ülkeye. Bu coğrafyanın iyi futbolcuları için hedef ligi olabiliriz pekalâ. Daha önce Bakasetas-Siopis’i, bu sene de Pelkas’ı bu lige kazandıran Erol Bulut’a teşekkür etmeliyiz bu konuda.
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Türkiye’de oynanan futbolla ilgili hiçbir fikri olmayan bir yabancı, size Süper Lig’in nasıl bir turnuva olduğunu sorarsa örnek olarak dün Hatay’da oynanan maçı gösterebilirsiniz. Süper Lig’in ete kemiğe bürünmüş hali vardı adeta sahada: Tam bir çarpışma futbolu. Baştan sona temaslı bir oyun. Göğüs göğse, kemik kemiğe bir maç. Sergen Yalçın da belli ki maç öncesinde böyle bir savaş olacağını öngörüyordu ki iki tutucu tercih yaptı 11’inde: Birincisi, Akintola tehdidi de düşünülerek yapılan N’sakala tercihi. Evet, sol bekte N’sakala oynadığında savunma daha sertleşiyor. N’sakala adeta bir üçüncü stoper gibi. Ancak dün 60 dakika boyunca hücum tek taraflıya döndü bu tercihle. Ghezzal’in sırtına bindi bütün geçiş yükü. Sergen Hoca’nın ikinci tercihi de orta sahayı sert bir üçlüyle kurmaktı. Bu da Boupendza’lı geçişleri azaltmada bir miktar rol oynamıştır. Ancak Beşiktaş’ın ikinci bölgedeki pas kalitesinin de net biçimde düştüğünü söylemeliyiz bu tercihle. Sergen Yalçın son yarım saatte yaptığı değişikliklerle oyunun ritmini değiştirmek istedi ama onların da çok faydalı olduğunu söyleyemeyiz bence.
BASiT BiR ÇARE VAR
Süper Lig’in genel karakterinden bahsetmişken, sadece düne özgü olmayan, hemen her maçta hayıflandığımız bir başka kanayan yaranın da altını çizmek gerek: Süper Lig, dünyada en fazla hakem atışı yapılan turnuva bence. Çünkü yere yatan kalkmıyor. Hakemler de akan oyunu sürekli durduruyorlar. Ve tempo düşüyor, akışkanlık sağlanamıyor. Bu büyük sorunumuzun basit bir çaresi var: Yere yatıp kenara giden futbolcu, oyun tekrar durana kadar oyuna girmeyecek. Bu kadar basit! Eğer bu kaideyi hayata geçirirsek, kimse dinlenmek için, tempoyu düşürmek için yere yatamayacak. Zira bilecek ki, yere yatmak demek, oyun tekrar durana kadar kenarda beklemek demek.
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Futbolda tek bir doğru yok; dominant oyun da, pragmatik oyun da bu sporun gerçekleri. Herkes Manchester City gibi şampiyon olmak zorunda değil, bir sürü başka metotla da zafere ulaşabilirsiniz. Ama Çağdaş Atan da haksız sayılmaz, 5 büyük ligde son dönemde ana planı pragmatik futbol olan tek bir şampiyon anımsıyorum.
SADECE LEICESTER
O da yüzde 42 topla oynama ortalamasıyla şampiyon olan Leicester City. Ancak Premier Lig 2016 öyküsü, kelimenin tam anlamıyla bir ‘peri masalı’ örneğidir. 50 yılda bir gerçekleşecek ekstrem bir hikayedir. Ve bir sürü değişkenin bir araya gelmesiyle oluşabilecek fantastik bir şampiyonluktur. Süper Lig’in Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray gibi asırlık kulüplerinin, konvansiyonel büyüklerinin bence Leicester City tipi şampiyonluk şansı az. Hatta yok.
GEÇMİŞTE YENİ MALATYA VE ALANYA'YI OYNATTIĞI GİBİ OYNATMAYA ÇALIŞIYOR
Bu sezon Süper Lig topla oynama sıralamasında zirvede yüzde 58’le Alanya var. Beşiktaş, Galatasaray, Medipol Başakşehir ve Çaykur Rizespor da Süper Lig’in topa sahip olmayı seven ekipleri. Fenerbahçe’nin 16 hafta sonunda yakaladığı yüzde 51,4’lük topla oynama oranı Konyaspor ve Denizlispor’la aynı. Ki bu iki ekibi tarif ederken ilk sırada ‘topla oynama arzuları’ndan bahsetmediğimiz ortada. Yani Erol Bulut, Fenerbahçe’yi geçmişte Malatya’yı ve Alanya’yı oynattığı gibi oynatmaya çalışıyor şimdilik. Önde baskı gibi bir önceliği yok, topu paylaşmak, bazen rakibe vermek, kazandığı zaman da hazırlıksız yakalamayı önemsiyor.
<div style="margin: 0 auto; max-width: 100%; min-width: 300px;"><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"><iframe style="width: 300px; min-width: 100%; position: absolute; top: 0; left: 0; height: 100%; overflow: hidden;" src="https://embed.dugout.com/v2/?p=eyJrZXkiOiJtajEwcUxSZCIsInAiOiJzcG9yYXJlbmEiLCJwbCI6IiJ9" width="100%" height="400" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen" data-mce-fragment="1"></iframe></div></div>
KOMPAKT FUTBOL
Erol Bulut’un Fenerbahçe’si kompakt durmayı seviyor. Şema bağımlısı bir görüntüsü var. Öndeki oyuncuları kolay geçişe izin vermiyor, Thiam Alanya’ya karşı 5 faul yaptı mesela. Böyle maç kazanılamaz mı? Elbette kazanılır. Hatta Rehhagel’in 2004’te Yunanistan’la yaptığı gibi kısa turnuva da kazanılır. Ancak şampiyonluk kazanılabilir mi? İşte o noktada kafamda soru işaretleri var.
Dünkü Fenerbahçe 11’inde 7 ofansif oyuncu vardı (İki bek, Ozan, Pelkas ve ileri üçlü)... Maç iç sahada... Rakip de Bayern Münih değil Alanya! Ama Fenerbahçe dün ilk 45 dakikada öyle tutucuydu ki, bir ara beyaz formalıları Bayern Münih gibi hissettirdi oynadıkları oyun! Erol Bulut ancak 60’ta tabelaya değil sahaya bakmaya başladı ve strateji değişikliği yaptı o dakikada.
Mert girdi, girerken de arkadaşlarına önde baskı işaretinde bulundu. Önde baskı yapmaya başlayan Fenerbahçe 10 dakika içinde bir penaltı kaçırdı, bir de gol attı. Ve fişi de orada çektiler zaten.
THIAM'LA 3'TE 3 OLDU
Skor elbette Bulut’un istediği gibi. Ancak Fenerbahçe’nin dünkü tutucu futbolu, rakibinin neredeyse iki katı kadar faule başvurması, Thiam’ın 70 dakikada 5 faul yapması ne kadar iyi sinyaller veriyor, artık buna kamuoyu karar verecek. Fenerbahçe’de birkaç iyi bireysel performans ayrı tutulabilir tabii bu konservatif oyundan
1- Ozan’ı Premier Lig ilgisi bozmamış, sezon boyunca standardı neyse dün de hiç aşağısına düşmedi. İyi niyetli çabasının karşılığını da iki asistle aldı.
2- En uçta Thiam oynamaya başladığından beri Fenerbahçe üçte üç yaptı. Dün de Pelkas’ın golü öncesi Ozan’a duvar olarak işini yaptı.
3- Pelkas mutlu olduğu yere, on numaraya geçince verimini artırdı. Oyunu gibi karakteri de on numara: Dün 43’te Ozan bomboş pozisyondaki Valencia’yı görmeyince arkadaşına alkışla destek vermesi gözden kaçmadı.
4- Nazım gayretli ama enteresan bir defosu var: Nazım ve Valencia/Thiam, dün en az 7 tacı elleriyle rakibe verdiler. Havaya, yüzde elli elliye atılan taçlar Fenerbahçe’de hiç kalmadı neredeyse
Konyaspor’un ligde 6 galibiyeti var; üçü Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’a karşı. Kalan üçü de 10’ar kişi kalmış Erzurum-Kayseri’yle, o mağlubiyetle hocasını kovan Kasımpaşa önünde. Süper Lig’de üç İstanbullu büyüğü birden yenen tek ekip Konyaspor... Beşiktaş’a 4 atabilen tek takım onlar. Galatasaray’a da 4 atabilen tek takım yine onlar! Ana planları rakibin savunma çizgisini gıdıklama üzerine... O yüzden de Süper Lig’de şu ana kadar tam 57 kez ofsayta düşmüşler. Ve bu alanda en yakın rakiplerinin 20 sayı önünde açık ara lider konumdalar. Beşiktaş Konya’yla oynadığında bir rakip hazırlığı varmış gibi görünmüyordu, hüsrana uğradı. Fenerbahçe böyle bir hazırlık yapmış gibi görünmüyordu, hüsrana uğradı. Dün de sıra Galatasaray’daydı! Yine bekleri Skubic ve Guilherme ile savunma hattının arkasına sarktılar. Skubic bu sezon 4, Guilherme de 3’üncü asistini yaptı böylece. Her şey çalışılmış, her şey planlanmıştı. Ve bu filmi daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe’ye karşı da oynamışlardı zaten. Aynı tuzağa Galatasaray da düştü benzer şekilde.
HARİKA BİR TANDEM
Tabii ki Konyaspor’un tek hususiyeti savunma arkasına sarkmak değil. Aynı zamanda ligin belki de en uyumlu savunma dörtlüsüne sahipler. Bekler Skubic ve Guilherme akıllı ve gerçekçi. Daha önce 6 farklı kulübe kiralanmış Abdülkerim’le, ikinci ligden alınan 23 yaşındaki Adil’den harika bir tandem yarattı İsmail Hoca. Dün sakat Adil yerine Ahmet’li savunma biraz savruktu ama sezonun genelinde takdiri hak ediyorlar. Galatasaray’ın dünkü özetininse 40 metre mesafeden kullanılan frikiklerde gizli olduğunu söylemek gerek. Konya’nın bu frikiklerde aynen Manchester City gibi çok öne çıkardığı savunma hattına karşı çaresizlikleri, maçın da özeti gibiydi. Doğrusu ben büyük kulüplerdeki o devasa teknik ekiplerin rakip analizi konusunda bu kadar zayıf olmalarına anlam veremiyorum bazen.
<div style="margin: 0 auto; max-width: 100%; min-width: 300px;"><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"><iframe style="width: 300px; min-width: 100%; position: absolute; top: 0; left: 0; height: 100%; overflow: hidden;" src="https://embed.dugout.com/v2/?p=eyJrZXkiOiJqV29xTDNQYiIsInAiOiJzcG9yYXJlbmEiLCJwbCI6IiJ9" width="100%" height="400" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen" data-mce-fragment="1"></iframe></div></div>
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Bu yıl fikstürün bir engebeli, bir de şanslı yeri var takımlar için... Engebeli yer, Antep-Başakşehir-F.Bahçe-Kasımpaşa-Alanya ile peş peşe oynadığınız beş hafta. Trabzon bu beş maçlık süreçten 2 puanla çıktı ve hocasını değiştirdi. Başakşehir son bir aydır bu fikstürün içinde. Sadece 1 puan alabildiler ve krizdeler. G.Saray da bu fikstürü eylül-ekimde oynamış, 7 puanda kalmış ve Terim en sıkıntılı günlerini o
süreçte geçirmişti. Halen F.Bahçe bu fikstürü oynuyor, yani engebelerle boğuşuyor şu an.
‘BAY’ GEÇME ŞANSI
Ancak F.Bahçe’nin şansı, bu 4 maçlık sürecin tam ortasında bay geçmeleri... Bu bay imkânı öyle iyi bir yere yerleşmiş geldi ki, hem ligin en engebeli yerinde nefeslenme şansı buldular; hem de 8 günde 3 maç oynanacak bölüme az da olsa dinlenerek giriyorlar. Bu şansı Beşiktaş, ekimde çok iyi kullanmıştı. 21 gün maç yapmamış, o bölümü sezon başı kampı gibi değerlendirmiş ve sonra süper bir seriye başlamışlardı. Halen de o seriyi sürdürüyorlar. Fenerbahçe’ye de 12 gün lig oynamamak yaramış. Kulübe zenginleşmiş. Rekabet oluşmuş. Bu da sahadaki adamların ciddiyetinden hissediliyor zaten.
CISSE CILIZ KALIYOR
Dünkü bir başka önemli detay, F.Bahçe’nin sonuçlarının santrfor seçimiyle paralel gitmesi: Samatta’lı ilk 8 maçta yalnızca bir yenilgi vardı. Krizli Malatya-Beşiktaş-Antep sürecinde cisse’nin yetersizliği başroldeydi. Başakşehir maçıyla santrfor tekrar değişti, oyun da değişti. Zira Erol Bulut’un bu pragmatik oyununun kuvvetli, top saklayabilen, zaman kazandırabilen bir santrfora ihtiyacı var. Bu işleri Samatta ve Thiam yapabiliyorlar. cisse ise cılız kalıyor bu anlamda. Bulut artık herhalde şu konuda emindir: F.Bahçe’nin başlangıç santrforu Samatta veya Thiam olmalı. cisse’yi kullanmanız için ya öne geçmiş-kontratak kolluyor veya oyunu rakip yarı alana yığmış olmanız gerek.
<div style="margin: 0 auto; max-width: 100%; min-width: 300px;"><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"><iframe style="width: 300px; min-width: 100%; position: absolute; top: 0; left: 0; height: 100%; overflow: hidden;" src="https://embed.dugout.com/v2/?p=eyJrZXkiOiI4TG9YT2pHUiIsInAiOiJzcG9yYXJlbmEiLCJwbCI6IiJ9" width="100%" height="400" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen" data-mce-fragment="1"></iframe></div></div>
Süper Lig'e tekrar sevdalandıracak türden bir maçtı
Bize gelen geri bildirimlerden yeni neslin Süper Lig’den bir miktar uzaklaştığını, çok fazla düdük, çok fazla faul, çok fazla kemik kemiğe savaştan bıktığını hissediyorum bazen.
Haksız da sayılmazlar. Farklı bir çağa doğdular ve bizim gibi otomatik futbol sevgisiyle büyümediler. Ancak dün akşam İstanbul’da öyle bir oyun oynandı ki, eğer bir Süper Lig maçının karşısına ilk kez oturan gençler varsa, hemen her şey onları bu turnuvaya sevdalandıracak cinstendi doğrusu.
HER ŞEY HARİKAYDI
Daha 1’inci dakikada Abdülkadir-Rosier sarılmasıyla hislendik hep birlikte. Sonra Vida’nın topu dışarı atıp rakibinin eksik oynamasına son vermesi, yine 10’da Ekuban’ın pekalâ tehlikeli bir pozisyon yaratabilecekken Rıdvan’ın sakatlığı için durması... Her şey öyle harikaydı ki Dolmabahçe’de! Skordan, puandan filan bağımsız olarak dün sahaya çıkan 32 futbolcuyu, iki teknik adamı ve dört hakemi, bu mert oyun için avuçlarımız patlayıncaya kadar alkışlamalıyız öncelikle.
ABDULLAH AVCI'NIN GÜNÜYDÜ
Maça Beşiktaş’ın dominant başlaması doğaldı. Hemen hemen hepimiz daha ilk düdük çalmadan nasıl bir maç izleyeceğimizi aşağı yukarı hayal ediyorduk. Topa Beşiktaş daha fazla sahip olacak, onların tamamlayamadığı hücumlarda Trabzon fırsatları görecektik. Bir tür Hansi Flick-Simeone kapışmasıydı bu. Bazen Flick anlayışına sahip olanlar oyununu kabul ettirir, bazen Simeoneler kazanır bu tür maçları. Dün kesinlikle Simeoneler’in, pragmatiklerin, geçiş hücumcuların yani özetle, Abdullah Avcı’nın günüydü Dolmabahçe’de.
GEÇİŞ OYUNU TUZAĞI
Günün kazananının Sergen Yalçın değil de, Avcı olmasını sanırım üç ana maddeyle gerekçelendirebiliriz:
Büyük maçların kaderini genelde büyük oyuncular belirler. Nwakaeme de öyle bir adam. Her iki golde de şapkadan tavşan değil, tavşandan şapka çıkardı Nijeryalı. Tabii Nwakaeme’nin üretimlerinin yanına bir de Uğurcan’ın gol kadar değerli kurtarışlarını eklemek lazım.
Beşiktaş’ın bu ‘geçiş oyunu tuzağı’na düşmemesi için iki yolu vardı. Ya atakları bir şekilde tamamlayacak, üçüncü bölgede top yitirmeyeceklerdi. Ya da hücum-savunma planı geçişinde süratli olacaklardı. İkisini de yapamadılar. Ben doğrusu, Trabzon’un geçiş hücumlarıyla ilgili Sergen Yalçın’ın planı neydi anlayamadım dün akşam.
Ve tabii ki övgünün büyüğünü, bu geçiş oyununun mimarı Abdullah Avcı hak ediyor. Berat’ı özellikle sola (Rosier-Ghezzal’in karşısında) kullanması, çıkışlarda Nwakaeme’ye oynama planı, duran top setleriyle tam bir Avcı takımı vardı dün sahada. Trabzon’u aldığı yerle getirdiği yere bakınca, çok büyük alkışı hak ediyor Abdullah Hoca.
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