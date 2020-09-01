Süper Lig'de kaçırılmayacak 5 karşılaşma

Premier Lig’de ilk hafta Klopp-Bielsa çekişmesine sahne olacak. Bundesliga bir klasikle, Bayern-Schalke ile start verecek. Peki ülke futboluna tamamen yabancı bir futbolsever olsaydınız, Süper Lig’in ilk ayında derbiler dışında hangi maçları kaçırmamanız gerektiğini düşünürdünüz?

SİVASSPOR - ALANYASPOR

Gradel ve Davidson heyecan veriyorlar

Geçen sezonki sıralamalar dikkate alındığında, Süper Lig’in birinci haftasının iki ağır kapışması var: Trabzon-Beşiktaş ve Sivas-Alanya... Türkiye’yi bu sezon Avrupa kupalarında temsil edecek Sivas ve Alanya için şüphesiz ki cevap bekleyen en önemli soru işareti, çizgilerini koruyup koruyamayacakları. Sivasspor geçen sezon takımın ana arterlerinden olan Fatih, Mert Hakan, Emre ve Fernando’yu kaybetti. Ancak son olarak Toulouse’da kaptanlık bandı takan sol açık Max Gradel, heyecan verici bir transfer. Alanyaspor yoluna Çağdaş Atan’la devam edecek ancak unutmamalı ki bu takımı çalıştıran son iki hoca şimdi 4 büyüklerdeler.

Kadrodan önemli kayıpları var ama Beşiktaş’tan takasla aldıkları Fatih Aksoy da, Guimaraes’ten gelen Davidson da hem yetenekli, hem de çok yönlü adamlar. Davidson geçen sezon Guimaraes’in Avrupa macerasında 12 maçta da ilk 11’de forma giyip, 2 gol-6 asist gibi fantastik bir katkı yapmıştı. Gradel-Davidson kapışması heyecan verici.

RİZESPOR - FENERBAHÇE

Premier Lig tekrar gösterimi

Türk futbolunun adı konmamış kurallarından, gizli kodlarından biri şudur: Transferde bir oyuncunun adı Türk takımlarıyla anılmaya başladıysa, önünde sonunda Süper Lig’e gelecektir o adam! Loic Remy de belki 5 yıldır yazılıyordu çeşitli Süper Lig takımlarıyla... Sonunda rotası Çaykur Rizespor oldu. Geçen yıl belki Lille’de Osimhen patlamasının gölgesinde kaldı ama bulduğu her fırsatı da iyi değerlendirdi Remy. Şampiyonlar Ligi’nde Chelsea’ye 1, Lyon’a kupada ve ligde birer, yine kupada Monaco’ya iki gol attı. Sezonu da hiç de azımsanmayacak 14 sayıyla kapattı.

İlk hafta karşı karşıya geleceği Fenerbahçeli Enner Valencia ile de birbirlerini iyi tanıyorlar, zira iki futbolcu da 2014-17 arasını İngiltere’de geçirdi. Premier Lig severler için, 2014-17 tekrar gösterimi gibi olacak Valencia-Remy kapışması...

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR

Süper Lig’in Cannes ziyareti

Fransa’da OGC Nice’le AS Cannes, İspanya’da da Malaga CF zaman zaman böyle takımlar haline gelirler. Söz konusu kulüpler deniz kenarında harika lokasyonlarda oldukları için, yıldız futbolcular için sürpriz istikamet haline dönüşüyorlar.

Antalya da buna güzel bir örnek. Antalyaspor yönetimini bu başarılı stratejilerinden dolayı da tebrik etmek gerek, geçen sezon Podolski’den sonra, bu yıl da Nuri-Orgill ve Serdar Gürler gibi yine etkileyici transferler yaptılar. Ligi Gençlerbirliği maçıyla açıyorlar ama esas sınavı ikinci haftada Beşiktaş’a

karşı verecekler. Beşiktaş gibi büyük bir takım önünde gösterecekleri performans, bir bakıma geçen sezonun üzerine koyup koyamayacaklarını görme açısından da bir referans etkisi yaratacak. Beşiktaş’sa PAOK önünde bence hem hazırlıksız, hem de şanssızdı. Ersin çok büyük kazanç.

Oğuzhan dönüş sinyali verdi. Larin maç içinde büyüdü. Dorukhan bana çok hazır gözüktü ki bence Süper Lig’in en önemli orta saha oyuncularından biri. Ligin ikinci haftasında, Vodafone Park’ta çok iyi bir maç bekliyor bizi.

BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY

Okan Buruk'un ustalık sezonu

Sanırım Süper Lig’e en zorlu fikstürle başlayan takım Galatasaray. Önce bu sezonun flaş ekiplerinden olabileceğini tahmin ettiğim Gaziantep’i ağırlıyorlar. Sonra da Başakşehir ve Fenerbahçe sınavları var. Bu üç müsabakanın her biri birbirinden heyecan verici, ama Süper Lig’in son iki şampiyonunu karşı karşıya getirecek ikinci hafta maçı da enteresan olacak doğrusu. Başakşehir sezonu en geç kapatan takım. Ana tablodan sadece Clichy ve Elia’yı kaybettiler, sol bek rolünü de zaten süratle Hasan Ali’ye verdiler. Bu sezon Başakşehir’in ana planı, yaşlanan kadroyu gençleştirmek olacak. O anlamda Azubuike ve Berkay’a kalıcı sözleşme imzalatmış olmaları önemli kazanç.

Galatasaray’sa ciddi bir yeniden yapılanma içinde. Onyekuru, Seri, Lemina, Andone gibi kiralıkların yanısıra Nagatomo ve Mariano ile de yollar ayrıldı. Elabdellaoui bence iyi transfer. Norveç milli takımında da birkaç yıl önce sağ bekte formayı kapıp Linnes’i sola yollayan adam oydu. Hücumu seven bir bek ve Hasan’la enteresan bir çarpışmaları olabilir Fatih Terim Stadı’nda. Tabii ki şunu da unutmamak lazım: Sergen Yalçın’ın Beşiktaş’a, Erol Bulut’un Fenerbahçe’ye geçişi sonrası Galatasaraylı taraftarlar da Okan Buruk’a gelecekteki teknik adamları gözüyle bakacak, bu müsabakayı da o gözle izleyeceklerdir ister istemez.

GAZİANTEPSPOR - TRABZONSPOR

Seyirci deneyimi

Eğer her şey planlandığı gibi giderse, Süper Lig’in dördüncü haftasıyla beraber tribünlerde belli bir sayıda seyirci olması söz konusu. Fransa Ligue 1 halen bunu test ediyor: Statlara 5 bin kişiyi aşmayacak şekilde taraftar alıyor. Birer aralıklı oturtuyor. Ve sonuçları bekliyor. İngiliz futbolu da Amex’teki Brighton-Chelsea hazırlık maçıyla seyircili futbolu test etti. Süper Lig’in ilk test haftasındaki 9 maçın 4’ü İstanbul’da. Gaziantep-Trabzon maçıysa hem seyircili atmosferi, hem de flaş iki takımıyla merak uyandırıcı. Gaziantep iki etkili forveti Kayode ve Twumasi’yi kaybetti. Ama bence bu yıl esas çıkışını yapacak Maxim’i tuttu. Yeni santrforları Brezilyalı Andre, umut veren bir genç adamdı, küçük yaşta milli takıma girdi ama sonra bir türlü dikiş tutturamadı. Sumudica, bu tarz ikinci şans futbolcularını kazanabilen bir teknik adam.

Trabzonspor’sa Eddie Newton’la yeni bir sayfa açma uğraşında. Sosa elbette aranacak ama ben Abdülkadir Parmak’ın potansiyelini hâlâ tam olarak yansıtamadığı görüşündeyim. Parmak’a eğer Sosa yetkisi verilirse, frikiklerin de başına geçerse ben onun bu sezonun flaş ismi olabileceğini düşünüyorum.

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