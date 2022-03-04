Süper Lig takımlarına ‘forvet antrenörü’ gerek

Süper Lig’in ilk 27 haftasının ardından ortaya çıkan en çarpıcı veri şu: 20 takımın 16’sı atması gereken gol sayısının altında kalmış. Gole çevirmede pozisyon beklentisinin üstüne çıkabilen yalnızca 4 ekip var (Kayseri, Trabzon, Konya ve Adana Demir). Bence Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Göztepe, Giresun ve Rize başta olmak üzere hemen hemen tüm Süper Lig takımlarının antrenör kadrolarına birer ‘forvet hocası’ katmaları gerek. Sadece son vuruş çalışmaları için...

Süper Lig’in ilk 27 haftasında oynanan 270 maçta toplam 726 gol kaydedilmiş. Oysa tüm takımlar tam olarak yarattıkları net gol beklentisi kadar skor yapabilselermiş, bu sayı 803 olacakmış. Yani daha basit bir ifadeyle Süper Lig’de forvetler biraz becerikli olsalar, bugüne kadar tam 77 gol daha fazla izleyecektik!

G.SARAY’IN xG’Si 49,7

Gol beklentisi (xG), geçmiş yıllarda atılmış yüz binlerce şutu analiz edip, herhangi bir maçta çekilen şutların gol olma ihtimalini hesaplayan modern bir veri... OPTA’nın ölçtüğü xG verilerine göre Süper Lig’deki 20 takımın 16’sı yarattıkları beklentinin altında kalmışlar bu sezon. İlk 27 haftada 37 gol kaydeden Galatasaray, eğer biraz daha becerikli olsa normalde 49,7 gol bulması gerekiyormuş.

GOL FIRSATLARINI HARCAMADA GALATASARAY LİDER

Gol fırsatlarını harcama cömertliği endeksinde 12,7 kayıpla lider olan Galatasaray’ı, Giresunspor (10,4), Rizespor (9,9), Göztepe (9,5), Beşiktaş (7,1) ve Altay (6,7) izliyorlar.

Bu istatistikte geride olan takımların sezon başından beri santrfor beceriksizliğinden muzdarip oldukları ortada.

Süper Lig’de attığı gol sayısı beklentinin üzerine çıkabilense yalnızca 4 takım var: Kayseri (5,7), Trabzon (4,9), Konya (2,9) ve Adana Demir (2,2).

AVRUPALILAR BİZDEN ÇOK DAHA BECERİKLİ

SÜPER Lig’deki bu kısırlığı inceledikten sonra zihnim beni ister istemez Avrupa’nın 5 büyük ligindeki duruma göz atmaya yöneltti. Oralardaki genel tablo bizdeki gibi olumsuz değil. Premier Lig’de sezon başından beri 20 takımın toplam yarattığı gol beklentisi 724,12... Atılan gol sayısı 710. Yani kümülatif beceriksizlik 14 gol düzeyinde sadece. LiGUe 1’De xG fARkI +15 k AvRuPA’nın diğer 4 büyük ligine baktığımızda xG farkları şöyle oluşmuş: Bundesliga’da -5,5 (685,5 gol beklentisine karşılık 680 gol)...

La Liga’da +3,5 (654,5 gol beklentisine karşılık 658 gol)...

Serie A’da +38 (745 gol beklentisine karşılık 783 gol). Ve Ligue 1’de de +15 (695 gol beklentisine karşılık 710 gol).

BELÇİKA MİLLİ TAKIMI VE LYON KULÜBÜ ÖRNEK ALINMALI

Bu tablodan benim anladığım şu: Süper Lig, net pozisyonları gole çevirmede büyük bir kuraklık yaşıyor. Gol vuruşlarından hemen her takım eksik. Ve bu durumu düzeltmek için özel çalışmalar yapılması gerektiği ortada. Belçika Milli Takımı’nda forvetleri özel olarak çalıştıran Thierry Henry’nin lukaku üzerindeki etkisi her zaman konuşulur. Bu alanda bir başka popüler örnek de bir dönemler sadece santrforlara gol vuruşu çalıştırması için Sonny Anderson’u teknik kadroya alan Lyon’dur.

ÜMİT, TANJU, FEYYAZ, ALİ

Mesela Galatasaray Ümit Karan ya da Tanju Çolak gibi bir efsanevi santrforunu ya da Beşiktaş Feyyaz’ı-Ali’yi sadece forvetlere pozisyon alma/gol vuruşu çalıştırmak için istihdam etmeyi neden düşünmez ki? Elbette çok daha farklı isimler akla gelebilir. Mesele isim değil. Mesele, detaylarda fark yaratmak. Futbol, hafta içi kurgulanan, hafta sonu uygulanan bir oyun. Maksat, hafta içi kurguyu geliştirebilmek.