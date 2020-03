Süper Lig hakem atışı sezonu

Eğer Süper Lig’de gelecek sezona verecek bir isim arıyorsanız, benim size şimdiden süper bir önerim var: “Süper Lig 2020-21 Hakem Atışı Sezonu”. Zira ben 150 yıllık futbol tarihinde hiçbir ligde, hiçbir sezon bu kadar çok hakem atışı yapıldığını sanmıyorum. Hakem atışının, taç gibi, aut gibi, faul gibi sıradanlaştığı bir lig olduk bu sıralar. Sebebi de basit: Yere düşen kalkmıyor. Yere düşen kalkmadığı için tribünü provoke ediyor, akan oyunu baltalıyor ve hakemi maçı durdurmaya zorluyor. Hakem oyunu kesince de, bir maçta 8-10 taneye kadar hakem atışı yapılmak zorunda kalınıyor. İnanılmaz...

ELMA ÇALMAKLA AYNI

Yaklaşık iki ay önce bir mertlik çağrısı yapmıştım sporculara. Pazardan elma çalmakla, rakipten taç atışı çalmanın hiçbir farkı yok. İkisi de kendi iaşenize, yani moda deyimle çocuğunuzun rızkına şüphe getiriyor. Çünkü sizin rakibiniz de ailesinin iaşesi için ter döküyor; sizin haksız yere elde ettiğiniz bir galibiyet primi, onun banka hesabından çalınıyor aslında.

Ama Türkiye’deki mertlik sorunu, maalesef taç atışı, korner veya penaltı çalmaktan ibaret değil. Yeni moda, zaman çalmak. Rakibin hücumunu ya da maçın geri kalan süresini yerde yatarak çalmak. Bu noktada futbolculara, antrenörlere, hakemlere ve federasyona önemli görev düşüyor:

MERTLiĞi GÖRMEK İSTİYORUZ

Futbolcular, her darbede yerde kalarak oyun zamanından çalmamalı. Bu utanç verici. Yeteneğiniz, fizik kaliteniz, aklınız ölçüsünde oynamalısınız. Çalmak, sporculuk değildir. Asker selamı ya da maç sonu demeç verirken gösterdiğiniz o muazzam mertliği, esas işinizi yaparken yani ayakta kalıp futbol oynarken de görmek istiyoruz aynı seviyede.

YERDEN KALKMAYANI UYARIN

Antrenörler, futbolcuların genelde babası yaşında. Hatta bazıları dedesi yaşına da yakın. Yere düşüp kalkmayan oyuncuyu uyarmanız gerek. Çünkü bugün zaman çalarak puan almanızı sağlayan o oyuncu, 2 ay sonra siz başka bir takıma geçtiğinizde rakibiniz olup puanınızı çalıyor.

HER DÜŞMEDE OYUN DURMAZ

Hakemler sanırım bazı basit kuralları unuttular. Her düşmede oyun durmaz. Size her çarpışmada oyunu durdurun denmedi. Kafa çarpışmaları hayati olabilir. Ancak basit bir ayak takılmasında yerde abartılı şekilde kıvranan oyuncu için maçı durdurmak, inisiyatif almamaktır. Size yorum yapmanız için veriliyor hakemlik yetkisi. Her rüzgarda yere düşen için oyunu durdurun diye değil.

TFF BU YARAYI TEDAVİ ETMELİ

Federasyon, bu büyük yarayı kangrene dönmeden tedavi etmeli. Bu yıl TFF’nin başını oldukça ağrıtan Göztepe-Beşiktaş hakem hatasının da temelinde aslında böyle bir lüzumsuz oyun durması var, farkında mısınız? Eğer o hakeminiz biraz cesur olup Tyler Boyd’un pozisyon icabı düşüşünde oyunu devam ettirseydi, hakem atışı hatasını da yapmayacaktı. Bu ülkede futbolu sadece mertlik kurtarabilir. Lütfen hep birlikte kurtaralım oyunumuzu.

DEJAN VU!

Liverpool'un 44 maçlık yenilmezlik serisinin bitişinin faturası kamuoyunun ortak fikriyle dejan Lovren’e kesildi. 3 aydır top oynamayan Hırvat stoperin geçmişte de bolca yaptığı hataları tekrarlaması üzerine, İngiliz sporseverler ona bir isim bile taktılar: “dejan vu” Doğrudur, taraftar Lovren konusunda “déjà vu” yaşamıştır. Ancak klopp’un yaşadığı “jamais vu”yü de eklemek isterim bu hikâyeye. Eğer siz defalarca yaşadığınız bir şeyi hiç yaşamamış gibi hissediyorsanız, buna da “jamais vu” diyorlar. Lovren’in bu hatalarını herkes anımsarken klopp anımsamıyorsa, o da eleştirinin az da olsa bir kısmını hak ediyor zira.

ÜÇ SATIRLIK NORWICH CITY HİKAYESİ

Tarih 23 Şubat 2020... Norwich City, Wolves’a 3-0 yenildi. Üst üste dördüncü maçını da kazanamayan Kanaryalar, 18 puanla ligin dibine demir attı. Tarih 26 Şubat 2020... Norwich City’nin kombine yenileme ayının sonuçları açıklandı. Şubat ayı içinde 20 bini aşkın taraftar kombinesini yeniledi. Ve muhtemelen kulübün yeni sezonda, bekleme listesindeki bir kişiye bile kombine satamayacağı belli oldu. Tarih 28 Şubat 2020... Norwich City, lig ikincisi Leicester’ı süper bir futbolla 1-0 mağlup etti. 42 gün sonra gelen bu galibiyetle son sıradaki yerleri değişmedi. Ama kulübün havası inanılmaz biçimde olumluya evrildi.