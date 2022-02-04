Statüyü 'Yaşlı yerliler oynasın' diye mi değiştirdik?

TFF’nin önceki gün yayınladığı “Süper Lig ilk yarı raporu” çarpıcı sonuçlar içeriyor. Raporda, yabancı sayısının kısıtlanması sonucu yerlilerin ligde aldığı dakikaların arttığı gözlemleniyor. Bunun da Türk gençleri için olumlu bir gelişme olduğundan söz ediliyor. Tez kısmen doğru. Ancak bu dönüşümde futbol kamuoyu bir başka önemli detayı da gözden kaçırmamalı:

Yabancılardan yerlilere geçen dakikaları büyük ölçüde 30 yaş üstü futbolcular elde etmiş. 2018-19’da (yabancı serbestken) ligde her 1000 dakikanın 48’ini genç oyuncular alırken, bu sezon bu sayı 46’ya düşmüş. Bir sporsever olarak şu soru uyanıyor zihnimde ister istemez:

Siz bu yabancı oyuncu statüsünü 30 yaş üstü yerlilere yer açmak için mi değiştirdiniz? Gençler oynamayacaksa statü değişikliğinin faydası ne Allah aşkına?

EN FAZLA SÜRE ALAN 10 YERLİ OYUNCUNUN 6’SI 30 YAŞ ÜSTÜ

TFF’nin resmi yayın organı Tam Saha’da yayınlanan Süper Lig ilk yarı raporundaki en dikkat çekici detay, yerli futbolcuların ligde aldığı süre oranının yüzde 34,5’tan 38,2’ye yükselişi. Zaten statü değişikliğinde amaç buydu, dolayısıyla bu netice normal. İlk 11’e 3 yerli zorunluluğu gelmesinin otomatik sonucu bu. Ayrıca geçen sezonun aynı döneminde ligde 1000 dakika üzeri süre alan yerli futbolcu sayısı 56 iken, bu sezon bu sayı da 64’e tırmanmış. Bu da, yabancı sınırı severler için önemli bir done. Ancak bu dönüşümde beni asla tatmin etmeyen detay şu: Süper Lig’in ilk yarısında 1000 dakikanın üzerinde forma giyen 64 yerli oyuncudan sadece 7’si 2000 ve üstü doğumlu;

Cebrail Karayel, Umut Güneş, Ersin Destanoğlu, Cemali Sertel, Eren Elmalı, Yunus Akgün ve Rıdvan Yılmaz...

Süper Lig’in ilk yarısında en fazla dakika alan 10 yerlinin 6’sı ise 30 yaş ve üstü: Güray Vural (33), Günay Güvenç (30), Veysel Sarı (33), Zeki Yavru (30), Adem Büyük (34), Serkan Kırıntılı (36).

GENÇ YERLİLER HÂLÂ OYNAMIYOR

Raporun tamamına TFF resmi internet sitesinden ulaşabilirsiniz, ancak benim analizim özetle şöyle:

Evet biliyorum, önümüzdeki sezonlar da takımlara 21 yaş altı oyuncu oynatma zorunluluğu getirilecek. Ancak şimdilik yabancı sınırıyla elde edilen tek sonuç şu:

Önceden ligimizde yabancı oyuncuların aldığı dakikaların neredeyse tamamı yaşlı yerlilere gitmiş. Genç yerliler hâlâ oynamıyorlar. Süper Lig’in ilk yarısında 21 yaş altı yerli oyunculara 1000 dakikanın üzerinde süre veren tek kulüp Beşiktaş. Yani Beşiktaş dışında Süper Lig’de yer alan hiçbir kulüp aslında ilk 11’inde bırakın 1’i, yarım genç yerli oyuncu dahi oynatmamış.

SINIR GETİRİYORSANIZ BİR ANLAMI OLMALI

Bu sütunun dikkatli takipçileri zaten yabancı sınırı konusundaki fikrimi aşağı yukarı biliyor. Hürriyet taraftarıyım. Serbest rekabet ortamı taraftarıyım. Tezim basit: Yabancı rakibini burada yenip formayı alamayan yerli, zaten o meslektaşını uluslararası arenada da yenemeyecektir. Uluslararası rekabet bence Süper Lig’de başlamalı.

Ancak yabancıyı sınırlıyorsanız da bunun bir anlamı olmalı. Yabancıdan yerliye geçen dakikaların hiç olmazsa yarısı gençlere gitmeli. Umarım önümüzdeki sezon uygu lamaya başlanacak genç oyuncu zorunluluğuyla bu hedefe yaklaşırız yavaş yavaş.