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GeriUğur MELEKE Sportif direktörlüğün ölümü (Fenerbahçe, Emre Belözoğlu)
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Haber Giriş: 26.03.2021 - 06:28 | Son Güncelleme:

Sportif direktörlüğün ölümü (Fenerbahçe, Emre Belözoğlu)

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
Sportif direktörlüğün ölümü (Fenerbahçe, Emre Belözoğlu)

Bu aşının tutmayacağı aylar öncesinden belliydi.

Onun için üzülerek ‘çok yönlü takımın tek yönlü hocası’ benzetmesi yapmıştım.  Bu tek yönlülükle büyük takım hocalığı yapması imkansızdı. Belözoğlu da değerli bir spor adamı. Ancak getiriliş tarzı bir açıdan beni rahatsız ediyor.

Sportif direktörlük önemli bir müessese. Teknik direktör bu sezonu düşünürken, sportif direktör geleceği planlar. Teknik direktör 25 kişiyle ilgiliyken, sportif direktör yeryüzündeki tüm sporcularla ilgilidir. Türkiye’de bu kurum maalesef ölü doğdu.

Teknik direktörün alternatifi olmaktan öteye gidemedi. Ve maalesef sportif direktörlük kurumu bir darbe daha aldı

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Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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