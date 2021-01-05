Sonuçlar santrfor seçimleriyle paralel gidiyor

Bu yıl fikstürün bir engebeli, bir de şanslı yeri var takımlar için... Engebeli yer, Antep-Başakşehir-F.Bahçe-Kasımpaşa-Alanya ile peş peşe oynadığınız beş hafta. Trabzon bu beş maçlık süreçten 2 puanla çıktı ve hocasını değiştirdi. Başakşehir son bir aydır bu fikstürün içinde. Sadece 1 puan alabildiler ve krizdeler. G.Saray da bu fikstürü eylül-ekimde oynamış, 7 puanda kalmış ve Terim en sıkıntılı günlerini o

süreçte geçirmişti. Halen F.Bahçe bu fikstürü oynuyor, yani engebelerle boğuşuyor şu an.

‘BAY’ GEÇME ŞANSI

Ancak F.Bahçe’nin şansı, bu 4 maçlık sürecin tam ortasında bay geçmeleri... Bu bay imkânı öyle iyi bir yere yerleşmiş geldi ki, hem ligin en engebeli yerinde nefeslenme şansı buldular; hem de 8 günde 3 maç oynanacak bölüme az da olsa dinlenerek giriyorlar. Bu şansı Beşiktaş, ekimde çok iyi kullanmıştı. 21 gün maç yapmamış, o bölümü sezon başı kampı gibi değerlendirmiş ve sonra süper bir seriye başlamışlardı. Halen de o seriyi sürdürüyorlar. Fenerbahçe’ye de 12 gün lig oynamamak yaramış. Kulübe zenginleşmiş. Rekabet oluşmuş. Bu da sahadaki adamların ciddiyetinden hissediliyor zaten.

CISSE CILIZ KALIYOR

Dünkü bir başka önemli detay, F.Bahçe’nin sonuçlarının santrfor seçimiyle paralel gitmesi: Samatta’lı ilk 8 maçta yalnızca bir yenilgi vardı. Krizli Malatya-Beşiktaş-Antep sürecinde cisse’nin yetersizliği başroldeydi. Başakşehir maçıyla santrfor tekrar değişti, oyun da değişti. Zira Erol Bulut’un bu pragmatik oyununun kuvvetli, top saklayabilen, zaman kazandırabilen bir santrfora ihtiyacı var. Bu işleri Samatta ve Thiam yapabiliyorlar. cisse ise cılız kalıyor bu anlamda. Bulut artık herhalde şu konuda emindir: F.Bahçe’nin başlangıç santrforu Samatta veya Thiam olmalı. cisse’yi kullanmanız için ya öne geçmiş-kontratak kolluyor veya oyunu rakip yarı alana yığmış olmanız gerek.

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" Misli.com'da! Hemen üye ol...