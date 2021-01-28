Son yıllarda harcanan en iyi 1 milyon

Dün hem yoğun kar yağışı, hem de saatte 30 km/sa hıza ulaşan rüzgarın oyun kalitesini çok etkilediğini söylemek lazım. O yüzden öncelikle bu olumsuz koşullarda iyi niyetle mücadele eden futbolculara ve hakem ekibine teşekkür etmek lazım. Sanırım dünkü Süper Kupa maçını iki takımın mevcut kadro koşullarından da bağımsız değerlendirmek doğru olmaz: Trabzonspor, Süper Lig’de 5 maçta 13 puanlık iyi bir seri yakaladığı gibi, Abdülkadir dışında eksiği olmadan, ideal 11’iyle çıkabildi Süper Kupa maçına.

5 KRİTİK EKSİK

Başakşehir’se hem haftalardır kazanamıyor, hem de takımın omurgası sakat. Kanatların ideal dörtlüsü Rafael, Mbombo, Visca ve Chadli’nin yanı sıra takımın beyni İrfan’ın yokluğunda topu daha fazla rakibe bırakan, daha pragmatik bir Başakşehir vardı sahada dün. Dört ideal kanat adamının yokluğunda Okan Hoca, sağ bekte yeni transfer Ömer Ali’ye, sol açıkta da bir diğer yeni Junior Fernandes’e direkt forma vermek zorunda kaldı dün. Ömer Ali zaten bir joker. Alışık olduğu sağ bek pozisyonunda Nwakaeme’yle boğuştu maç boyunca. Fernandes’in de hazır geldiğini, penaltıyı kazandıran şutu attığını not etmek gerek

10+ MİLYON DEĞERİNDE

Trabzonspor’sa 47-57 arasındaki 10 dakikayı saymazsak, müsabakanın geneline hükmeden taraftı dün. Berat, aynen ligdeki Gençlerbirliği maçında olduğu gibi yine her hücumun içinde pas istasyonu olarak vardı. Yine bolca pas arası yaptı ve çok fazla duran oyunda yüksek konsantrasyonuyla ön plana çıktı. Nwakaeme son bir aydaki çıkışını sürdürdü, yeni formasıyla mücadele eden Ömer Ali’yi zorladı. Ama maçın neticesini tayin eden yine bir kader belirleyiciydi: Süper Lig’de attığı her gol takımına puan ya da galibiyet kazandıran Ekuban, Süper Kupa’nın da kulpunu tutup müzeye getiren adamdı dün. 1 milyona alınan Ekuban’ın şu anda 10+ milyon değerinde olduğunu düşünüyorum ben. Ganalı, sanırım son yıllarda Süper Lig’e giriş yapan performans/fiyat paritesi en yüksek adam.